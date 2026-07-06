Το trailer του «The Devil’s Mouth» κυκλοφόρησε και είναι ό,τι πιο creepy θα δεις σήμερα

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του «The Devil's Mouth» με τις Kathryn Newton και Lana Condor σε ένα horror που υπόσχεται ασταμάτητη αγωνία

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας τρόμου «The Devil's Mouth» από το Prime Video.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα απομονωμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, όπου μια εξερεύνηση μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jeff Wadlow, με πρωταγωνιστές τους Kathryn Newton, Lana Condor και άλλους.

Το φιλμ υπόσχεται ένταση, αγωνία, ψυχολογικό τρόμο και ανατριχιαστικές εικόνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans των ταινιών τρόμου έχουν έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούν, καθώς το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer του «The Devil’s Mouth», ενός νέου horror thriller που υπόσχεται ένταση, αγωνία και αρκετές στιγμές που θα σε κάνουν να κρατήσεις την ανάσα σου.

Η νέα παραγωγή μεταφέρει τους θεατές στα σκοτεινά νερά ενός απομονωμένου σπηλαίου στην Ταϊλάνδη, όπου μια φαινομενικά συνηθισμένη εξερεύνηση μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη χωρίς διέξοδο. Το trailer δίνει μια πρώτη γεύση από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της ταινίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

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Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Jeff Wadlow, ένας από τους πιο έμπειρους δημιουργούς του είδους, ο οποίος ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μέσα σε μόλις οκτώ εβδομάδες, δημιουργώντας ένα φιλμ που συνδυάζει επιβίωση, μυστήριο και καθαρό τρόμο.

Gavin Casalegno can check “Being in a shark movie” off his bucket list now that he’s starring in ‘The Devil’s Mouth’ #ObsessedFest pic.twitter.com/lmgKF05fbc — Deadline (@DEADLINE) June 28, 2026

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Kathryn Newton, τη Lana Condor, τον Nico Hiraga, τον Gavin Casalegno, την Tommi Rose και τον Tayme Thapthimthong, οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν σε ένα μέρος όπου κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.

Το trailer δείχνει πως η ταινία επενδύει τόσο στην ψυχολογική ένταση όσο και στις ανατριχιαστικές εικόνες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα αφήνει τον θεατή αδιάφορο.

Με το Prime Video να συνεχίζει να επενδύει σε πρωτότυπες παραγωγές τρόμου, το «The Devil’s Mouth» φιλοδοξεί να γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες horror κυκλοφορίες των επόμενων μηνών. Αν το trailer αποτελεί ένδειξη του τι πρόκειται να ακολουθήσει, τότε οι λάτρεις του είδους μάλλον θα πρέπει να προετοιμαστούν για μία πραγματικά αγχωτική κινηματογραφική εμπειρία.