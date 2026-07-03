Το box office έχει νέο «βασιλιά»… και είναι κίτρινος! Τα Minions «ξαναχτυπούν»

Το «Minions & Monsters» είναι η νέα μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία που έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά στο box office, καταγράφοντας ρεκόρ

Με μια ματιά Η νέα ταινία Minions, «Minions & Monsters», είχε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο box office, κερδίζοντας $14,23 εκατομμύρια την πρώτη μέρα.

Η ταινία έλαβε θετικές αντιδράσεις από το κοινό (A- CinemaScore) και κριτικές (90% Certified Fresh).

Η διεθνής διανομή της ταινίας σε 69 αγορές αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στα συνολικά της έσοδα.

Το «Minions & Monsters» κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 21 Αυγούστου, και σε μεταγλωττισμένη έκδοση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Minions & Monsters», η νέα animated ταινία της Illumination/Universal, έχει ήδη ξεκινήσει εντυπωσιακά την πορεία της στο διεθνές box office, σημειώνοντας περίπου $14,23 εκατομμύρια στο opening day και κατακτώντας θετικές αντιδράσεις από το κοινό με βαθμολογία A- CinemaScore. Η νέα περιπέτεια του αγαπημένου franchise συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί τα Minions παραμένουν από τα πιο επιτυχημένα animation icons παγκοσμίως.

Η ταινία κυκλοφορεί σε δεκάδες χώρες διεθνώς, με τη συνολική διανομή να φτάνει τις 69 αγορές, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πορεία της στο εξωτερικό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα συνολικά έσοδα. Το franchise των Minions έχει ιστορικά τεράστια διεθνή δυναμική, με αρκετές ταινίες του να ξεπερνούν ή να πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

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Παράλληλα, το «Minions & Monsters» καταγράφει και πολύ θετικές κριτικές, με ποσοστό περίπου 90% Certified Fresh, κάτι που ενισχύει σημαντικά το word of mouth και τη μακροπρόθεσμη πορεία του στις αίθουσες. Στο box office της ίδιας περιόδου, ανταγωνιστικές ταινίες όπως το «Toy Story 5» και το «Supergirl» συνεχίζουν τη δική τους πορεία, όμως το νέο Minions movie δείχνει να κερδίζει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του κοινού.

Η ταινία «Minions & Τέρατα» (Minions & Monsters) κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Ελλάδας στις 21 Αυγούστου. Η νέα περιπέτεια της Illumination θα προβάλλεται στους κινηματογράφους και σε μεταγλωττισμένη έκδοση.

Με δυνατό ξεκίνημα και υψηλές προσδοκίες, το «Minions & Monsters» δείχνει πως μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, ειδικά καθώς πλησιάζει το παγκόσμιο holiday box office momentum.