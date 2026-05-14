«Minions & Monsters»: Ο Bad Bunny βάζει latin urban ρυθμό στο πιο αγαπητό animation του 2026

Η συνεργασία των Minions με τον Bad Bunny φέρνει τόσο έντονη ενέργεια που πολλοί μιλούν ήδη για το πιο viral animation του 2026

Το σύμπαν των Minions επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ και αυτή τη φορά έχει στο πλευρό του έναν από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Bad Bunny δίνει latin urban «παλμό» στο νέο trailer του «Minions & Monsters», της πολυαναμενόμενης animated παραγωγής της Illumination και της Universal Pictures, με το τραγούδι «EoO» να ντύνει μουσικά το πιο χαοτικό κινηματογραφικό preview του καλοκαιριού.

Η ταινία, που κάνει πρεμιέρα στις 1 Ιουλίου 2026, μεταφέρει τα αγαπημένα κίτρινα πλάσματα στο Hollywood της δεκαετίας του 1920, όπου αποφασίζουν να γυρίσουν τη δική τους ταινία τρόμου χρησιμοποιώντας αληθινά τέρατα. Το αποτέλεσμα, όπως εύκολα μπορείς να φανταστείς, είναι μια σειρά από αλλεπάλληλες καταστροφές, κυνηγητά και ξεκαρδιστικές σκηνές που ταιριάζουν απόλυτα με την ένταση και το ύφος του Bad Bunny.

Οι παραγωγοί επέλεξαν το «EoO» από το άλμπουμ «Debí tirar más fotos» και η επιλογή φαίνεται πως λειτούργησε ιδανικά. Το urban στοιχείο του τραγουδιού, τα δυνατά beats και η χαρακτηριστική αισθητική του Πορτορικανού καλλιτέχνη δίνουν νέα ενέργεια στο franchise, ενώ στα social media η συνεργασία έχει ήδη γίνει viral.

Το «Minions & Monsters» φιλοδοξεί να συνεχίσει την τεράστια επιτυχία του franchise που έχει ξεπεράσει τα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ στο cast συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως οι Jeff Bridges, Allison Janney, Christoph Waltz και Jesse Eisenberg. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Pierre Coffin, δημιουργός των εμβληματικών χαρακτήρων.

Την ίδια στιγμή, ο Bad Bunny συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ τη μουσική βιομηχανία. Από τη μόδα και τον κινηματογράφο μέχρι τις μεγαλύτερες pop culture συνεργασίες, ο Benito Antonio Martínez Ocasio καταφέρνει να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο, μετατρέποντας κάθε νέο project σε παγκόσμιο γεγονός. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό το καλοκαίρι τα Minions θα χορεύουν σε καθαρά latin urban ρυθμούς.

