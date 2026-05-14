Cinema 14.05.2026

«Minions & Monsters»: Ο Bad Bunny βάζει latin urban ρυθμό στο πιο αγαπητό animation του 2026

Η συνεργασία των Minions με τον Bad Bunny φέρνει τόσο έντονη ενέργεια που πολλοί μιλούν ήδη για το πιο viral animation του 2026
Πόπη Βασιλείου

Το σύμπαν των Minions επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ και αυτή τη φορά έχει στο πλευρό του έναν από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Bad Bunny δίνει latin urban «παλμό» στο νέο trailer του «Minions & Monsters», της πολυαναμενόμενης animated παραγωγής της Illumination και της Universal Pictures, με το τραγούδι «EoO» να ντύνει μουσικά το πιο χαοτικό κινηματογραφικό preview του καλοκαιριού.

Η ταινία, που κάνει πρεμιέρα στις 1 Ιουλίου 2026, μεταφέρει τα αγαπημένα κίτρινα πλάσματα στο Hollywood της δεκαετίας του 1920, όπου αποφασίζουν να γυρίσουν τη δική τους ταινία τρόμου χρησιμοποιώντας αληθινά τέρατα. Το αποτέλεσμα, όπως εύκολα μπορείς να φανταστείς, είναι μια σειρά από αλλεπάλληλες καταστροφές, κυνηγητά και ξεκαρδιστικές σκηνές που ταιριάζουν απόλυτα με την ένταση και το ύφος του Bad Bunny.

Οι παραγωγοί επέλεξαν το «EoO» από το άλμπουμ «Debí tirar más fotos» και η επιλογή φαίνεται πως λειτούργησε ιδανικά. Το urban στοιχείο του τραγουδιού, τα δυνατά beats και η χαρακτηριστική αισθητική του Πορτορικανού καλλιτέχνη δίνουν νέα ενέργεια στο franchise, ενώ στα social media η συνεργασία έχει ήδη γίνει viral.

Το «Minions & Monsters» φιλοδοξεί να συνεχίσει την τεράστια επιτυχία του franchise που έχει ξεπεράσει τα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ στο cast συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως οι Jeff Bridges, Allison Janney, Christoph Waltz και Jesse Eisenberg. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Pierre Coffin, δημιουργός των εμβληματικών χαρακτήρων.

Την ίδια στιγμή, ο Bad Bunny συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ τη μουσική βιομηχανία. Από τη μόδα και τον κινηματογράφο μέχρι τις μεγαλύτερες pop culture συνεργασίες, ο Benito Antonio Martínez Ocasio καταφέρνει να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο, μετατρέποντας κάθε νέο project σε παγκόσμιο γεγονός. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό το καλοκαίρι τα Minions θα χορεύουν σε καθαρά latin urban ρυθμούς.

Χρυσό και ασήμι μαζί; Η τάση που σπάει τους κανόνες στο jewelry styling

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β' Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

12 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από δράση μέχρι συναίσθημα αυτή η εβδομάδα τα έχει όλα
«Οδύσσεια»: Ο διπλός ρόλος της Λουπίτα Νιόνγκο που συζητιέται έντονα
AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Πρεμιέρα στην Αίγλη με Γουίλεμ Νταφόε
Matthew McConaughey: Η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή με το «The Rivals of Amziah King»
«Ανάμεσα σε τρεις ζωές»: Μία ταινία που φέρνει τρεις γενιές στα όριά τους
Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live
Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής – Έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο
Έρχεται νέα ταινία για τον Alexander McQueen: Ξανά στο προσκήνιο ο θρύλος της μόδας
Ο θρίαμβος του «Adolescence» στα BAFTA TV Awards 2026 με 4 βραβεία
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

