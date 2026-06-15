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Screen News 15.06.2026

Η Tyra Banks μηνύει το Netflix για το ντοκιμαντέρ του «America’s Next Top Model»

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Η πρώην παρουσιάστρια του «America’s Next Top Model» καταγγέλλει το Netflix για «χειραγωγημένο μοντάζ» και δυσφήμιση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Tyra Banks μηνύει το Netflix και τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» για δυσφήμιση.
  • Η Banks ισχυρίζεται ότι η συνέντευξή της χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και κατασκευάζει ψευδή εικόνα.
  • Το ντοκιμαντέρ φέρεται να υπονοεί ότι η Banks επέτρεψε σεξουαλική κακοποίηση διαγωνιζόμενης, κάτι που η ίδια χαρακτηρίζει «πλήρη κατασκευή».
  • Η μήνυση αναφέρει ως παράδειγμα την περίπτωση της Shandi Sullivan, όπου το μοντάζ δημιούργησε λανθασμένη εντύπωση για την γνώση της Banks.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tyra Banks, το εμβληματικό πρόσωπο του «America’s Next Top Model», προχώρησε το Σάββατο σε νομικές ενέργειες κατά του Netflix, καταθέτοντας μήνυση για δυσφήμιση. Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το πρόσφατο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Reality Check: Inside America’s Next Top Model», το οποίο, σύμφωνα με την πρώην παρουσιάστρια, χρησιμοποίησε υλικό από τη συνέντευξή της με τρόπο που διαστρεβλώνει πλήρως την πραγματικότητα και κατασκευάζει μια ψευδή εικόνα για το πρόσωπό της.

tyra_banks
https://www.instagram.com/tyrabanks/

Η μήνυση στρέφεται κατά του Netflix, των εταιρειών παραγωγής 89 Blocks Holdings και EverWonder Studio, καθώς και των σκηνοθετών Mor Loushy και Daniel Sivan. Οι νομικοί εκπρόσωποι της Banks υποστηρίζουν ότι η ίδια παραχώρησε μια συνέντευξη διάρκειας 4,5 ωρών, από την οποία το ντοκιμαντέρ κράτησε μόλις 16 λεπτά.

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Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το υλικό αυτό «συναρμολογήθηκε» τεχνηέντως για να υποστηρίξει μια αφηγηματική γραμμή που δεν ανταποκρίνεται σε όσα πραγματικά εξέφρασε. Επιπλέον, τονίζουν ότι οι δηλώσεις της Banks όπου αναλάμβανε την ευθύνη για κάποιες ελλείψεις του διαγωνισμού, αφαιρέθηκαν εξ ολοκλήρου κατά το μοντάζ.

https://www.instagram.com/tyrabanks/
https://www.instagram.com/tyrabanks/

Ο ισχυρισμός περί «κατασκευασμένης» εικόνας

Το πιο σοβαρό σημείο της μήνυσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η στάση της Banks απέναντι σε περιστατικά που αφορούσαν διαγωνιζόμενες. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι το ντοκιμαντέρ, μέσω επιλεκτικού μοντάζ, αφήνει να εννοηθεί ότι η Banks επέτρεψε εν γνώσει της τη σεξουαλική κακοποίηση μιας διαγωνιζόμενης και εκμεταλλεύτηκε το τραύμα της για λόγους τηλεθέασης, ενώ στη συνέχεια υποκρίθηκε ότι δεν θυμόταν το γεγονός. Η Banks χαρακτηρίζει αυτό το αφήγημα ως «πλήρη κατασκευή», η οποία μεταδόθηκε σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

tyra_banks
https://www.instagram.com/tyrabanks/

Το επίμαχο περιστατικό με τη Shandi Sullivan

Ως τρανταχτό παράδειγμα παραποίησης, η μήνυση αναφέρει την περίπτωση της Shandi Sullivan από τον δεύτερο κύκλο του «ANTM». Στο ντοκιμαντέρ, η Sullivan περιγράφει μια σεξουαλική επαφή που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Μιλάνο ως επίθεση. Σύμφωνα με τη μήνυση, οι παραγωγοί απέκρυψαν αυτή τη νέα εκδοχή από την Banks κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και στη συνέχεια τη ρώτησαν αν θυμάται την ιστορία.

tyra_banks
https://www.instagram.com/tyrabanks/

Το μοντάζ δείχνει την παρουσιάστρια να διστάζει, δημιουργώντας την εντύπωση ότι δεν θυμάται το περιστατικό. Ωστόσο, οι νομικοί της Banks δηλώνουν ότι το πλήρες, αμοντάριστο υλικό δείχνει την παρουσιάστρια να απαντά καταφατικά, επιβεβαιώνοντας ότι γνώριζε το περιστατικό. Η Tyra Banks, η οποία παρουσίασε το «ANTM» για 22 κύκλους από το 2003, ζητά πλέον δίκη ενώπιον ενόρκων για να καθοριστεί το ποσό των αποζημιώσεων για τη βλάβη που υπέστη η φήμη της.

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netflix Tyra Banks
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