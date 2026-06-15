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Μουσική 15.06.2026

Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης: Εντυπωσιακή γιορτή για τα 8α γενέθλια της κόρης τους

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Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης γιόρτασαν τα 8α γενέθλια της κόρης τους με ένα εντυπωσιακό πάρτι, γεμάτο χρώματα και όμορφες στιγμές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης γιόρτασαν τα 8α γενέθλια της κόρης τους, Ανατολής-Νεφέλης.
  • Οργάνωσαν ένα εντυπωσιακό πάρτι με προσεγμένη διακόσμηση και πολλές δραστηριότητες.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμές από τη γιορτή στα social media.
  • Η ημέρα αποτέλεσε αφορμή για ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα και δημιουργία αναμνήσεων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα χαρούμενη και ξεχωριστή ημέρα έζησαν η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης, καθώς γιόρτασαν τα 8α γενέθλια της κόρης τους, Ανατολής-Νεφέλης, με ένα εντυπωσιακό πάρτι που τα είχε όλα.

Οι δύο καλλιτέχνες φρόντισαν να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία για τη μικρή τους, οργανώνοντας μια γιορτή με προσεγμένη διακόσμηση, εορταστικές εκπλήξεις και πολλές δραστηριότητες που ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους.

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Το σκηνικό ξεχώριζε για τη φαντασία και τις όμορφες λεπτομέρειες, προσφέροντας ένα ζεστό και χαρούμενο περιβάλλον για τους φίλους και τους συγγενείς που βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας για να γιορτάσουν τη σημαντική αυτή ημέρα.

https://www.instagram.com/p/DZifb-hiNKM/
https://www.instagram.com/p

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης μοιράστηκαν μέσα από τα social media στιγμές από τη γιορτή, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα του πάρτι. Οι φωτογραφίες αποτύπωσαν τα χαμόγελα, τη συγκίνηση και την ευτυχία που επικρατούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

https://www.instagram.com/p/DZifb-hiNKM
https://www.instagram.com/

Για το αγαπημένο ζευγάρι, τα γενέθλια της Ανατολής-Νεφέλης αποτέλεσαν ακόμη μία αφορμή για να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις που θα θυμούνται για χρόνια.

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Ήβη Αδάμου ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ
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