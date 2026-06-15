Από το ΣΕΦ στην Κατερίνα Λιόλιου: Το γλέντι των πρωταθλητών του Ολυμπιακού

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό πάρτι στην Κατερίνα Λιόλιου

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε ακόμη ένα πρωτάθλημα και το γιόρτασε όπως άρμοζε στους πρωταθλητές. Λίγες μόνο ώρες μετά τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη φιέστα στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν τους πανηγυρισμούς σε γνωστό νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου.

Παίκτες, προπονητικό επιτελείο και διοίκηση άφησαν για λίγο τα παρκέ και βρέθηκαν όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, χαμόγελα και δυνατές στιγμές. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό από την πρώτη στιγμή, με τα τρόπαια της Basket League και της Euroleague να βρίσκονται σε περίοπτη θέση, θυμίζοντας τις μεγάλες επιτυχίες της φετινής σεζόν.

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Μετά την απονομή και τους πανηγυρισμούς στο φαληρικό στάδιο, η αποστολή του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου στήθηκε ένα ασταμάτητο πάρτι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι πρωταθλητές Ελλάδας τραγούδησαν, φωτογραφήθηκαν με τα τρόπαια και απόλαυσαν τη μεγάλη τους επιτυχία μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας.





Η κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου και η συνέχιση της κυριαρχίας του στο ελληνικό μπάσκετ αποτέλεσαν την ιδανική αφορμή για μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν εκεί. Για τον Ολυμπιακό, η σεζόν έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: με κούπα, αποθέωση και ένα γλέντι αντάξιο των επιτυχιών του.