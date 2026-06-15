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Μουσική 15.06.2026

Josephine: Το χρονολόγιο της απόλυτης pop queen

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Η πορεία της Josephine προς την κορυφή της ελληνικής pop σκηνής, οι μεγάλες επιτυχίες και οι εμφανίσεις που έγιναν viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι "Fimi" με τον Mad Clip αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα της Josephine.
  • Έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές live εμφανίσεις σε MadWalk και Mad VMA, καθιερώνοντας την ως performer.
  • Η Josephine έχει δημιουργήσει επιτυχημένες συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως Trannos και Νίνο.
  • Η συνεργασία της με τον Νίνο στο "Τι κάνεις;" ανέδειξε μια πιο συναισθηματική πλευρά της, κερδίζοντας θερμή ανταπόκριση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Josephine έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να μετατραπεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής. Με εκατομμύρια streams, viral hits, εντυπωσιακές live εμφανίσεις και συνεργασίες που έγιναν trend, η πορεία της αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα success stories της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Η Ελένη Φουρέιρα ποζάρει με ροζ σύνολο ανάμεσα σε καλώδια, ως soundtrack γυναικείας αυτοπεποίθησης.
www.instagram.com/josephinewendel

Από το εκρηκτικό «Fimi» που την εκτόξευσε στο προσκήνιο μέχρι το συναισθηματικό «Τι κάνεις;» με τον Νίνο, η Josephine έχει αποδείξει ότι ξέρει να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στις τάσεις και να παραμένει πάντα στο επίκεντρο. Ακολουθεί το χρονολόγιο των σημαντικότερων στιγμών που διαμόρφωσαν την καριέρα της.

«Ετοιμάζουμε την πρώτη μας κοινή συναυλία με τον Νίνο και έχω άγχος»: Η εξομολόγηση της Josephine λίγο πριν την συναυλία

Η Josephine  μπήκε στη μουσική σκηνή φέρνοντας φρεσκάδα, αυτοπεποίθηση και έντονη σκηνική ενέργεια. Από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις της κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, χτίζοντας σταδιακά το δικό της φανατικό κοινό.

Το «Fimi» που άλλαξε τα πάντα

Το μεγάλο σημείο καμπής στην καριέρα της ήρθε με το «Fimi», τη συνεργασία της με τον αείμνηστο Mad Clip. Το τραγούδι εξελίχθηκε σε τεράστια επιτυχία, κατέκτησε clubs, ραδιόφωνα και playlists και εκτόξευσε την Josephine στην κορυφή.

Η εμφάνισή τους στα Mad Video Music Awards 2020 θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο δυνατές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής.

Οι επιτυχίες και οι viral εμφανίσεις

Μετά το «Fimi», η Josephine συνέχισε ασταμάτητα. Κυκλοφόρησε διαδοχικά hits, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν απλώς μια συγκυριακή επιτυχία. Παράλληλα, οι εμφανίσεις της στα MadWalk και στα Mad VMA έγιναν σημείο αναφοράς. Από το «Όλα γύρω σου γυρίζουν (It Goes Like Nanana)» στο MadWalk 2024 μέχρι το «I wanna dance with somebody» στο MadWalk 2025, κάθε εμφάνιση επιβεβαίωνε γιατί θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές performers της γενιάς της.

Οι συνεργασίες που έγραψαν ιστορία

Η Josephine έχει την ικανότητα να δημιουργεί συνεργασίες που γίνονται γεγονός. Μετά τον Mad Clip, ακολούθησαν επιτυχημένες συμπράξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Tik tak» με τον Trannos, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και ξεχώρισε και στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2023.

Την ίδια στιγμή, το solo hit «Game» απέδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί και μόνη της, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική της αυτονομία και τη δυναμική της παρουσία.

«Τι κάνεις;» – Η συνεργασία που συγκίνησε το κοινό

Η συνεργασία της με τον Νίνο στο «Τι κάνεις;» αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Το τραγούδι ξεχώρισε για το συναίσθημα, τη χημεία των δύο καλλιτεχνών και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού. Η πρώτη live παρουσίασή του έγινε αμέσως viral, ενώ οι δηλώσεις και οι αναρτήσεις των δύο καλλιτεχνών τροφοδότησαν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το τραγούδι.

Μέσα από το «Τι κάνεις;», η Josephine παρουσίασε μια πιο ώριμη και συναισθηματική πλευρά του εαυτού της, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπηρετήσει με την ίδια επιτυχία τόσο τα εκρηκτικά pop hits όσο και τις πιο ευαίσθητες ερμηνείες.

Η Josephine Wendel σε εμφάνιση για το MadWalk 2025 by Three Cents.
www.instagram.com/josephinewendel

Η Josephine συνεχίζει να εξελίσσεται, να πειραματίζεται και να παραμένει στο επίκεντρο της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με κάθε νέο τραγούδι και κάθε νέα εμφάνιση αποδεικνύει ότι η επιτυχία της μόνο τυχαία δεν είναι. Από το «Fimi» μέχρι το «Τι κάνεις;», η πορεία της είναι γεμάτη επιτυχίες, viral στιγμές και διαρκή εξέλιξη. Και αν κάτι είναι σίγουρο, είναι πως τα καλύτερα φαίνεται πως βρίσκονται ακόμη μπροστά της.

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Josephine ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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