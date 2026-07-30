Life 30.07.2026

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

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Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό παγωτό, χωρίς παγωτομηχανή, που θα γίνει το αγαπημένο σου γλυκό αυτό το καλοκαίρι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Δημιουργήστε εύκολο σπιτικό παγωτό χωρίς παγωτομηχανή με λίγα υλικά.
  • Η συνταγή επιτρέπει προσαρμογή με διάφορες γεύσεις και υλικά.
  • Η προετοιμασία είναι γρήγορη, ενώ η κατάψυξη ολοκληρώνει τη διαδικασία.
  • Το αποτέλεσμα είναι αφράτο, βελούδινο και οικονομικό, ιδανικό για όλους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι χωρίς παγωτό απλώς… δεν γίνεται. Αν όμως νόμιζες ότι χρειάζεσαι ειδικό εξοπλισμό για να απολαμβάνεις κρεμώδες σπιτικό παγωτό, ήρθε η στιγμή να αλλάξεις γνώμη. Με λίγα μόνο υλικά και χωρίς παγωτομηχανή μπορείς να ετοιμάσεις ένα αποτέλεσμα που θυμίζει αγαπημένο παγωτατζίδικο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγα λεπτά προετοιμασίας και λίγη υπομονή μέχρι να παγώσει.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης συνταγής είναι ότι μπορείς να τη φέρεις στα μέτρα σου. Πρόσθεσε σοκολάτα, μπισκότα, φρούτα, ξηρούς καρπούς ή όποια γεύση αγαπάς περισσότερο και δημιούργησε το δικό σου signature παγωτό. Έτσι, κάθε φορά θα έχεις μια διαφορετική εκδοχή χωρίς να αλλάζεις τη βασική συνταγή. Είναι η ιδανική λύση για όσους λατρεύουν τα γλυκά αλλά θέλουν κάτι εύκολο και οικονομικό.

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Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις ζαχαροπλαστικής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, ενώ το ψυγείο αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια συνταγή που μπορείς να φτιάξεις μόνος σου, με την παρέα ή ακόμα και με τα παιδιά. Το αποτέλεσμα είναι τόσο αφράτο και βελούδινο που δύσκολα θα πιστέψεις ότι έγινε στο σπίτι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τα υλικά

  • 500 ml κρέμα γάλακτος πλήρης (35% λιπαρά), παγωμένη
  • 1 ζαχαρούχο γάλα
  • 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

Προαιρετικά υλικά

  • Σταγόνες σοκολάτας
  • Τριμμένα μπισκότα
  • Πραλίνα φουντουκιού
  • Καραμέλα
  • Φρέσκες φράουλες ή άλλα φρούτα
  • Ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς
Unsplash
Unsplash

Εκτέλεση

  1. Χτύπησε την παγωμένη κρέμα γάλακτος μέχρι να αποκτήσει αφράτη υφή και να σχηματίζει απαλές κορυφές.
  2. Πρόσθεσε το ζαχαρούχο γάλα και τη βανίλια, ανακατεύοντας απαλά με μια σπάτουλα ώστε να μη χαθεί ο όγκος του μείγματος.
  3. Αν θέλεις, ενσωμάτωσε τώρα τη γεύση της επιλογής σου, όπως μπισκότα, σοκολάτα ή φρούτα.
  4. Μετέφερε το μείγμα σε δοχείο που κλείνει αεροστεγώς και άφησέ το στην κατάψυξη για περίπου 6-8 ώρες ή όλο το βράδυ.
  5. Βγάλε το παγωτό 5-10 λεπτά πριν το σερβίρεις για να αποκτήσει ακόμη πιο κρεμώδη υφή.
Σπιτικό παγωτό καρπούζι σε μπολ με κουτάλι, ιδανικό για την απόλυτη γεύση του καλοκαιριού.
Πηγή: Unsplash

Extra tips

  • Για πιο έντονη γεύση σοκολάτας πρόσθεσε λιωμένη κουβερτούρα.
  • Αν αγαπάς τα φρούτα, ανακάτεψε πολτό μάνγκο, φράουλας ή ροδάκινου.
  • Σέρβιρέ το με τριμμένο μπισκότο, σιρόπι σοκολάτας ή φρέσκα φρούτα για αποτέλεσμα που θυμίζει dessert bar.
@petitecakery

3 Ingredient Ice Cream 🤯🔥🥶 #easyicecream #icecreamrecipe #homebaker #strawberryicecream #foodtok

♬ original sound – Maliah

Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό γλυκό μπορεί τελικά να γίνει στην κουζίνα σου πιο εύκολα απ’ όσο φαντάζεσαι. Δοκίμασέ το μία φορά και δύσκολα θα επιστρέψεις στο έτοιμο παγωτό.

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Παγωτό συνταγές
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