Όταν η ζέστη ανεβαίνει, αυτό το γλυκό γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό καταφύγιο

Ένα δροσερό πιάτο γεμάτο φρεσκάδα που ταιριάζει στις καλοκαιρινές στιγμές, από ένα χαλαρό απόγευμα στο σπίτι μέχρι ένα τραπέζι με φίλους

Με μια ματιά Δροσερό καλοκαιρινό γλυκό ιδανικό για τις ζεστές ημέρες.

Εύκολη συνταγή με απλά υλικά, έτοιμη για ψυγείο.

Συνδυάζει γιαούρτι, κρέμα γάλακτος, μέλι, βανίλια και φρέσκα φρούτα.

Μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει γεύσεις ελαφριές, δροσερές και εύκολες, ειδικά τις ημέρες που η θερμοκρασία ανεβαίνει και το μόνο που αναζητάς είναι κάτι που θα σε ανανεώσει χωρίς να περάσεις ώρες στην κουζίνα. Υπάρχουν συνταγές που δεν χρειάζονται περίπλοκες διαδικασίες ή πολλά υλικά για να κλέψουν την παράσταση – χρειάζονται μόνο σωστούς συνδυασμούς και λίγη φαντασία.

Αυτή η δροσερή καλοκαιρινή συνταγή είναι ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Ετοιμάζεται εύκολα, μπαίνει στο ψυγείο και σου χαρίζει μια ανάλαφρη γεύση που ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα της εποχής. Είτε θέλεις ένα γλυκό μετά το φαγητό είτε μια μικρή απόλαυση για τις ζεστές βραδιές, είναι μια επιλογή που δύσκολα θα μείνει στο τραπέζι για πολύ.

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Υλικά:

500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

200 ml κρέμα γάλακτος

3 κουταλιές μέλι

1 βανίλια

Φρέσκα φρούτα εποχής, όπως φράουλες, ροδάκινα ή κεράσια

Μπισκότα της επιλογής σου για τη βάση

Λίγοι ξηροί καρποί για έξτρα γεύση

Εκτέλεση:

Ξεκινάς θρυμματίζοντας τα μπισκότα και τα τοποθετείς στη βάση ενός μπολ ή ενός γυάλινου σκεύους. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι με το μέλι και τη βανίλια μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και αρωματικό μείγμα. Χτυπάς ελαφρά την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει αφράτη και την ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα γιαουρτιού. Απλώνεις την κρέμα πάνω από τα μπισκότα και προσθέτεις από πάνω τα φρέσκα φρούτα. Βάζεις το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 2-3 ώρες ώστε να δέσουν οι γεύσεις και να αποκτήσει την ιδανική δροσερή υφή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα καλοκαιρινό γλυκό που έχει τη φρεσκάδα των φρούτων, την απαλή γεύση του γιαουρτιού και την απόλαυση ενός επιδόρπιου χωρίς υπερβολές. Το καλύτερο; Μπορείς να το προσαρμόσεις εύκολα με τα αγαπημένα σου φρούτα και να δημιουργήσεις κάθε φορά μια διαφορετική εκδοχή. Γιατί το καλοκαίρι οι πιο απλές συνταγές είναι συχνά και οι πιο απολαυστικές.

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