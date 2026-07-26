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Life 26.07.2026

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

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Ένα καλοκαιρινό τρικ που μοιάζει πολύ απλό, αλλά μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο κάθε φορά που θέλεις ένα παγωμένο ρόφημα χωρίς περιττή ταλαιπωρία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Για να βγάλεις εύκολα παγάκια, άφησε την παγοθήκη λίγο εκτός κατάψυξης.
  • Εναλλακτικά, πέρασε γρήγορα τη βάση της παγοθήκης κάτω από χλιαρό νερό.
  • Η μικρή αλλαγή θερμοκρασίας χαλαρώνει τον πάγο από τα τοιχώματα της θήκης.
  • Έτσι, τα παγάκια αποκολλώνται εύκολα χωρίς να χρειάζεται δύναμη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καλοκαίρι χωρίς παγάκια δεν γίνεται. Είτε ετοιμάζεις παγωμένο καφέ, είτε ένα δροσερό αναψυκτικό ή κοκτέιλ, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα που σχεδόν όλοι έχουμε αντιμετωπίσει: τα παγάκια που αρνούνται να ξεκολλήσουν από την παγοθήκη. Αντί να πιέζεις με δύναμη ή να τη λυγίζεις μέχρι να πεταχτούν παντού, υπάρχει ένα απλό hack που μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο και… νεύρα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Κι όμως, υπάρχει ένα πανεύκολο hack που μπορεί να σου λύσει τα χέρια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται δύναμη, ούτε να περιμένεις να λιώσουν τα παγάκια. Με μία απλή κίνηση, η παγοθήκη αδειάζει σχεδόν μόνη της και εσύ έχεις έτοιμα τα παγάκια σου χωρίς κόπο. Είναι από εκείνα τα μικρά μυστικά της κουζίνας που μόλις τα δοκιμάσεις, δύσκολα επιστρέφεις στον παλιό τρόπο.

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Το κόλπο που κάνει τα παγάκια να βγαίνουν αμέσως

Μόλις βγάλεις την παγοθήκη από την κατάψυξη, μην προσπαθήσεις να αφαιρέσεις αμέσως τα παγάκια. Άφησέ τη για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα στον πάγκο ή πέρασε πολύ γρήγορα τη βάση της κάτω από χλιαρό νερό, χωρίς να βραχούν τα παγάκια. Η ελάχιστη θερμότητα αρκεί για να χαλαρώσει ο πάγος από τα τοιχώματα της θήκης. Στη συνέχεια, γύρισε την παγοθήκη ελαφρά ή πίεσε απαλά τη βάση της και τα παγάκια θα βγουν σχεδόν αμέσως.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Γιατί λειτουργεί;

Ο πάγος κολλάει στα τοιχώματα της παγοθήκης λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας. Με μια μικρή αλλαγή θερμοκρασίας, η επαφή αυτή χαλαρώνει και τα παγάκια αποκολλώνται πολύ πιο εύκολα, χωρίς να σπάνε.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ένα μικρό hack που κάνει μεγάλη διαφορά

Είναι από εκείνα τα καθημερινά κόλπα που μπορεί να φαίνονται ασήμαντα, αλλά κάνουν τη ζωή στην κουζίνα πολύ πιο εύκολη. Την επόμενη φορά που θα θελήσεις να γεμίσεις το ποτήρι σου με παγάκια, δοκίμασέ το και θα δεις πόσο πιο γρήγορα γίνεται η διαδικασία.

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Hack Καλοκαίρι 2026 παγάκια
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