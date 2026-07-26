Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 26.07.2026

Ποιες είναι οι pet friendly παραλίες της Αττικής για ατελείωτες βουτιές με τον σκύλο σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο σκύλος σου ζητάει... διακοπές; Οι pet friendly παραλίες της Αθήνας που θα γίνουν το αγαπημένο σας καλοκαιρινό στέκι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Βάρκιζα προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ήσυχες γωνιές για βόλτα με σκύλους.
  • Το Λαγονήσι διαθέτει μικρές παραλίες για χαλαρή ατμόσφαιρα και χώρο για κατοικίδια.
  • Ο Σχινιάς είναι ιδανικός για μεγαλύτερες εξορμήσεις με άπλετο χώρο δίπλα στη θάλασσα.
  • Οι ήσυχες ακτές της Ανατολικής Αττικής είναι κατάλληλες για χαλαρές στιγμές με τον σκύλο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει θάλασσα, ήλιο, χαλαρές βόλτες και μικρές αποδράσεις μακριά από την καθημερινότητα. Για πολλούς, όμως, η τέλεια καλοκαιρινή μέρα δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν βρίσκεται μαζί και ο πιο πιστός σύντροφος της οικογένειας – ο σκύλος τους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αναζητούν pet friendly παραλίες στην Αθήνα, δηλαδή μέρη όπου μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους μαζί με το κατοικίδιό τους, χωρίς άγχος και χωρίς να χρειάζεται να το αφήσουν πίσω στο σπίτι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν θέλεις λοιπόν να χαρίσεις στον τετράποδο φίλο σου μια καλοκαιρινή εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, αλάτι και νέες μυρωδιές, υπάρχουν επιλογές κοντά στην πρωτεύουσα που αξίζει να γνωρίζεις. Πριν φύγεις, θυμήσου να έχεις μαζί σου νερό, μπολάκι, σακουλάκια καθαριότητας, πετσέτα και φυσικά λίγη σκιά για τις ώρες με έντονη ζέστη.

Διάβασε επίσης: Η Αθήνα έγινε το καλοκαιρινό σου αναγνωστήριο – 4 μέρη για να χαθείς στις σελίδες ενός βιβλίου

1. Παραλία Βάρκιζας: Μια εύκολη επιλογή κοντά στην Αθήνα

Η περιοχή της Βάρκιζας αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους θέλουν γρήγορη πρόσβαση στη θάλασσα από την Αθήνα. Σε σημεία της ακτογραμμής μπορείς να βρεις πιο ήσυχες γωνιές όπου αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν με τους σκύλους τους για βόλτα και παιχνίδι. Το σημαντικό είναι να επιλέξεις ώρες που η παραλία δεν έχει πολύ κόσμο, ειδικά αν ο σκύλος σου δεν είναι εξοικειωμένος με την πολυκοσμία.

skulos paralia kalokairi (5)
Πηγή: Unsplash

2. Λαγονήσι: Για όσους θέλουν περισσότερη άνεση

Λίγο πιο μακριά από το κέντρο της Αθήνας, το Λαγονήσι προσφέρει πολλές μικρές παραλίες και κολπίσκους όπου μπορείς να βρεις πιο χαλαρή ατμόσφαιρα. Είναι μια καλή επιλογή για μια ημερήσια εκδρομή με τον σκύλο σου, καθώς συνδυάζει θάλασσα, βόλτα και περισσότερο χώρο για να κινηθεί το κατοικίδιό σου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Σχοινιάς: Η επιλογή για μεγαλύτερη εξόρμηση

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τον αστικό ρυθμό, ο Σχινιάς είναι μία από τις περιοχές που προσφέρουν περισσότερο χώρο για περπάτημα δίπλα στη θάλασσα. Η μεγάλη ακτογραμμή δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες βόλτες, ενώ η φυσική ομορφιά της περιοχής δημιουργεί ένα διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Πιο ήσυχες ακτές της Ανατολικής Αττικής

Για όσους προτιμούν πιο ήρεμες στιγμές, οι μικρότερες παραλίες της Ανατολικής Αττικής μπορούν να αποτελέσουν μια καλή επιλογή. Εκεί μπορείς να απολαύσεις τη θάλασσα μαζί με τον σκύλο σου σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Οι πρωινές και απογευματινές ώρες είναι συνήθως οι καλύτερες, καθώς η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και η παραλία πιο άνετη για όλους.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τι να προσέξεις όταν πας παραλία με τον σκύλο σου

  • Απόφυγε τις ώρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία, καθώς η άμμος μπορεί να είναι πολύ ζεστή για τις πατούσες του.
  • Έχε πάντα μαζί σου φρέσκο νερό, αφού το θαλασσινό νερό δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση.
  • Μην ξεχνάς την πετσέτα ή ένα σκίαστρο, ειδικά αν πρόκειται να μείνετε αρκετές ώρες.
  • Σεβάσου τους υπόλοιπους λουόμενους και φρόντισε να αφήσεις την παραλία καθαρή.
Σκύλος σε παραλία με λουρί, υπενθύμιση για τις ώρες που δεν πρέπει να βγάζετε βόλτα τον σκύλο σας τον καύσωνα.
Πηγή: Unsplash

Η καλύτερη καλοκαιρινή παρέα είναι αυτή που σε ακολουθεί παντού

Μια μέρα στη θάλασσα γίνεται ακόμα πιο όμορφη όταν μπορείς να τη μοιραστείς με τον τετράποδο φίλο σου. Με λίγη οργάνωση και σωστή επιλογή παραλίας, μπορείς να απολαύσεις ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο, ενώ ο σκύλος σου θα χαρεί παιχνίδι, εξερεύνηση και δροσερές βουτιές. Γιατί οι καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι πάντα καλύτερες όταν χωράνε… όλους τους αγαπημένους σου.

Διάβασε επίσης: Τι να δεις όταν η Αθήνα αδειάζει και μένεις στην πόλη – 5 μαγικές βόλτες χωρίς την πολυκοσμία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΘΗΝΑ Καλοκαίρι 2026 Καλοκαίρι Go Out ΣΚΥΛΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

26.07.2026
Επόμενο
Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

26.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

5 παραλίες κοντά στην Αθήνα που μοιάζουν με εξωτικό νησί – Απέχουν λιγότερο από 2 ώρες
City Guide

5 παραλίες κοντά στην Αθήνα που μοιάζουν με εξωτικό νησί – Απέχουν λιγότερο από 2 ώρες

26.07.2026
Αθήνα by night: Όλα όσα μπορείς να κάνεις όταν η πόλη φωτίζεται και η διάθεση ανεβαίνει
City Guide

Αθήνα by night: Όλα όσα μπορείς να κάνεις όταν η πόλη φωτίζεται και η διάθεση ανεβαίνει

25.07.2026
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Η Πειραιώς 260 γιορτάζει 20 χρόνια με μια ξεχωριστή βραδιά λήξης
City Guide

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Η Πειραιώς 260 γιορτάζει 20 χρόνια με μια ξεχωριστή βραδιά λήξης

24.07.2026
Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις
City Guide

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

24.07.2026
Από το «HOT DAYS? COLD JOKES» στην κουζίνα σου: 3 εύκολες συνταγές με πλευρώτους
City Guide

Από το «HOT DAYS? COLD JOKES» στην κουζίνα σου: 3 εύκολες συνταγές με πλευρώτους

23.07.2026
Heritage Escape: Ένα τριήμερο golf, wellness και lifestyle εμπειριών στο Costa Navarino
City Guide

Heritage Escape: Ένα τριήμερο golf, wellness και lifestyle εμπειριών στο Costa Navarino

22.07.2026
Τσικλητήρεια 2026: Η Πύλος τρέχει προς τιμήν του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα
City Guide

Τσικλητήρεια 2026: Η Πύλος τρέχει προς τιμήν του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα

22.07.2026
Η Αθήνα έγινε το καλοκαιρινό σου αναγνωστήριο – 4 μέρη για να χαθείς στις σελίδες ενός βιβλίου
City Guide

Η Αθήνα έγινε το καλοκαιρινό σου αναγνωστήριο – 4 μέρη για να χαθείς στις σελίδες ενός βιβλίου

22.07.2026
Όταν η Αθήνα «βράζει» αυτά τα 5 σημεία είναι το αντίδοτο του καύσωνα
City Guide

Όταν η Αθήνα «βράζει» αυτά τα 5 σημεία είναι το αντίδοτο του καύσωνα

21.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς