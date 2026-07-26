Ποιες είναι οι pet friendly παραλίες της Αττικής για ατελείωτες βουτιές με τον σκύλο σου

Με μια ματιά Η Βάρκιζα προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ήσυχες γωνιές για βόλτα με σκύλους.

Το Λαγονήσι διαθέτει μικρές παραλίες για χαλαρή ατμόσφαιρα και χώρο για κατοικίδια.

Ο Σχινιάς είναι ιδανικός για μεγαλύτερες εξορμήσεις με άπλετο χώρο δίπλα στη θάλασσα.

Οι ήσυχες ακτές της Ανατολικής Αττικής είναι κατάλληλες για χαλαρές στιγμές με τον σκύλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει θάλασσα, ήλιο, χαλαρές βόλτες και μικρές αποδράσεις μακριά από την καθημερινότητα. Για πολλούς, όμως, η τέλεια καλοκαιρινή μέρα δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν βρίσκεται μαζί και ο πιο πιστός σύντροφος της οικογένειας – ο σκύλος τους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αναζητούν pet friendly παραλίες στην Αθήνα, δηλαδή μέρη όπου μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους μαζί με το κατοικίδιό τους, χωρίς άγχος και χωρίς να χρειάζεται να το αφήσουν πίσω στο σπίτι.

Αν θέλεις λοιπόν να χαρίσεις στον τετράποδο φίλο σου μια καλοκαιρινή εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, αλάτι και νέες μυρωδιές, υπάρχουν επιλογές κοντά στην πρωτεύουσα που αξίζει να γνωρίζεις. Πριν φύγεις, θυμήσου να έχεις μαζί σου νερό, μπολάκι, σακουλάκια καθαριότητας, πετσέτα και φυσικά λίγη σκιά για τις ώρες με έντονη ζέστη.

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1. Παραλία Βάρκιζας: Μια εύκολη επιλογή κοντά στην Αθήνα

Η περιοχή της Βάρκιζας αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους θέλουν γρήγορη πρόσβαση στη θάλασσα από την Αθήνα. Σε σημεία της ακτογραμμής μπορείς να βρεις πιο ήσυχες γωνιές όπου αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν με τους σκύλους τους για βόλτα και παιχνίδι. Το σημαντικό είναι να επιλέξεις ώρες που η παραλία δεν έχει πολύ κόσμο, ειδικά αν ο σκύλος σου δεν είναι εξοικειωμένος με την πολυκοσμία.

2. Λαγονήσι: Για όσους θέλουν περισσότερη άνεση

Λίγο πιο μακριά από το κέντρο της Αθήνας, το Λαγονήσι προσφέρει πολλές μικρές παραλίες και κολπίσκους όπου μπορείς να βρεις πιο χαλαρή ατμόσφαιρα. Είναι μια καλή επιλογή για μια ημερήσια εκδρομή με τον σκύλο σου, καθώς συνδυάζει θάλασσα, βόλτα και περισσότερο χώρο για να κινηθεί το κατοικίδιό σου.

3. Σχοινιάς: Η επιλογή για μεγαλύτερη εξόρμηση

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τον αστικό ρυθμό, ο Σχινιάς είναι μία από τις περιοχές που προσφέρουν περισσότερο χώρο για περπάτημα δίπλα στη θάλασσα. Η μεγάλη ακτογραμμή δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες βόλτες, ενώ η φυσική ομορφιά της περιοχής δημιουργεί ένα διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό.

4. Πιο ήσυχες ακτές της Ανατολικής Αττικής

Για όσους προτιμούν πιο ήρεμες στιγμές, οι μικρότερες παραλίες της Ανατολικής Αττικής μπορούν να αποτελέσουν μια καλή επιλογή. Εκεί μπορείς να απολαύσεις τη θάλασσα μαζί με τον σκύλο σου σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Οι πρωινές και απογευματινές ώρες είναι συνήθως οι καλύτερες, καθώς η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και η παραλία πιο άνετη για όλους.

Τι να προσέξεις όταν πας παραλία με τον σκύλο σου

Απόφυγε τις ώρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία, καθώς η άμμος μπορεί να είναι πολύ ζεστή για τις πατούσες του.

Έχε πάντα μαζί σου φρέσκο νερό, αφού το θαλασσινό νερό δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση.

Μην ξεχνάς την πετσέτα ή ένα σκίαστρο, ειδικά αν πρόκειται να μείνετε αρκετές ώρες.

Σεβάσου τους υπόλοιπους λουόμενους και φρόντισε να αφήσεις την παραλία καθαρή.

Η καλύτερη καλοκαιρινή παρέα είναι αυτή που σε ακολουθεί παντού

Μια μέρα στη θάλασσα γίνεται ακόμα πιο όμορφη όταν μπορείς να τη μοιραστείς με τον τετράποδο φίλο σου. Με λίγη οργάνωση και σωστή επιλογή παραλίας, μπορείς να απολαύσεις ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο, ενώ ο σκύλος σου θα χαρεί παιχνίδι, εξερεύνηση και δροσερές βουτιές. Γιατί οι καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι πάντα καλύτερες όταν χωράνε… όλους τους αγαπημένους σου.

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