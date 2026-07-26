5 παραλίες κοντά στην Αθήνα που μοιάζουν με εξωτικό νησί – Απέχουν λιγότερο από 2 ώρες

Με μια ματιά Η παραλία ΚΑΠΕ κοντά στο Σούνιο προσφέρει τιρκουάζ νερά και λευκά βράχια, θυμίζοντας Κυκλάδες.

Τα Λεγραινά, με ψιλό βότσαλο και καθαρά νερά, προσφέρουν άγριο τοπίο και θέα στο Αιγαίο.

Ο Σχοινιάς διαθέτει μεγάλη αμμουδιά, ρηχά νερά και πευκοδάσος, ιδανικός για οικογένειες και θαλάσσια σπορ.

Το Πόρτο Γερμενό συνδυάζει βουνό, θάλασσα και ιστορία, με ήρεμο κόλπο και παραθαλάσσιες ταβέρνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν χρειάζεται να μπεις σε πλοίο για να απολαύσεις γαλαζοπράσινα νερά και καλοκαιρινές εικόνες που θυμίζουν ελληνικό νησί. Σε απόσταση έως δύο ωρών από την Αθήνα υπάρχουν παραλίες που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, εύκολη πρόσβαση και ιδανικές συνθήκες για μια μονοήμερη απόδραση. Αν ψάχνεις πού να πας για μπάνιο το επόμενο Σαββατοκύριακο, αυτές οι 5 επιλογές δεν θα σε απογοητεύσουν.

1. ΚΑΠΕ: Η πιο φωτογενής παραλία της Αττικής

Λίγα χιλιόμετρα πριν από το Σούνιο βρίσκεται η παραλία ΚΑΠΕ, ένας μικρός κολπίσκος με τιρκουάζ νερά και λευκά βράχια που θυμίζει Κυκλάδες. Η κατάβαση απαιτεί λίγη προσπάθεια, καθώς θα χρειαστεί να κατέβεις αρκετά σκαλιά, όμως η εικόνα που θα αντικρίσεις αξίζει κάθε βήμα. Η παραλία δεν είναι ιδιαίτερα οργανωμένη, γι’ αυτό καλό είναι να έχεις μαζί σου νερό, σνακ και ομπρέλα. Αν φτάσεις νωρίς το πρωί, θα απολαύσεις τα πιο καθαρά νερά και θα βρεις εύκολα θέση.

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2. Λεγραινά: Το κρυφό διαμάντι δίπλα στο Σούνιο

Τα Λεγραινά αποτελούν μία από τις πιο όμορφες παραλίες της νοτιοανατολικής Αττικής. Με ψιλό βότσαλο, πεντακάθαρα νερά και άγριο φυσικό τοπίο, είναι ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία. Η θέα προς το Αιγαίο και οι βραχώδεις σχηματισμοί δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει μικρό νησί. Είναι η κατάλληλη επιλογή για χαλάρωση, διάβασμα και ήρεμες βουτιές.

3. Σχοινιάς: Εξωτική αμμουδιά μέσα στο πευκοδάσος

Ο Σχοινιάς συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αττικής και όχι άδικα. Η μεγάλη αμμουδιά, τα ρηχά νερά και το πευκοδάσος που φτάνει μέχρι τη θάλασσα δημιουργούν ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Η περιοχή είναι ιδανική για οικογένειες με παιδιά, αλλά και για όσους αγαπούν τα θαλάσσια σπορ, όπως windsurf και SUP. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετά beach bars και οργανωμένα σημεία για όσους θέλουν περισσότερες ανέσεις.

4. Πόρτο Γερμενό: Εκεί που το βουνό συναντά τη θάλασσα

Το Πόρτο Γερμενό είναι ένας από τους πιο όμορφους προορισμούς για μονοήμερη εκδρομή από την Αθήνα. Ο ήρεμος κόλπος με τα καθαρά νερά περιβάλλεται από καταπράσινες πλαγιές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Μετά το μπάνιο, αξίζει να κάνεις μια στάση στις παραθαλάσσιες ταβέρνες για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά ή να επισκεφθείς το κοντινό φρούριο των Αιγοσθένων, συνδυάζοντας φύση και ιστορία στην ίδια εξόρμηση.

5. Ψάθα: Η ατελείωτη παραλία της Δυτικής Αττικής

Η Ψάθα είναι μία από τις πιο υποτιμημένες παραλίες της Αττικής και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν άνεση και καθαρά νερά χωρίς να απομακρυνθούν πολύ από την πόλη. Η μεγάλη ακτογραμμή της σημαίνει ότι ακόμη και τα πολυσύχναστα Σαββατοκύριακα μπορείς να βρεις τον δικό σου χώρο. Η παραλία συνδυάζει οργανωμένα σημεία με πιο ήσυχες γωνιές, ενώ κατά μήκος της λειτουργούν παραδοσιακές ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκο ψάρι και ελληνική κουζίνα. Το σκηνικό, με το βουνό να καταλήγει στη θάλασσα, χαρίζει μια αίσθηση που θυμίζει καλοκαιρινό προορισμό μακριά από την Αθήνα.

Ποια θα επιλέξεις;

Είτε προτιμάς μια εξωτική παραλία με τιρκουάζ νερά, είτε μια μεγάλη αμμουδιά για χαλάρωση, είτε έναν ήσυχο κολπίσκο μακριά από τον θόρυβο, η Αττική έχει επιλογές για κάθε γούστο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μαγιό, αντηλιακό και καλή παρέα για να απολαύσεις μια καλοκαιρινή μονοήμερη που θα σε κάνει να νιώσεις σαν να βρίσκεσαι σε νησί.

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