Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 23.07.2026

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

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Η δημοφιλής τραγουδίστρια μιλάει αποκλειστικά για τα μυστικά ενέργειας, τις δυσκολίες στα τουρ και τις αγαπημένες της συνήθειες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Antigoni δίνει έμφαση στην υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης πριν από μεγάλα shows για διατήρηση δυνάμεων.
  • Κατά τη διάρκεια περιοδειών, δυσκολεύεται να διατηρήσει ρουτίνα, αλλά αναζητά πρωτεΐνη και καλό φαγητό.
  • Η τραγουδίστρια δηλώνει ότι δεν είναι δύσκολη στο φαγητό και τρώει τα πάντα, χωρίς να αρνείται κάποιο superfood.
  • Προτιμά τον καφέ από το πράσινο τσάι και εστιάζει στην ενέργεια για τις απαιτητικές εμφανίσεις της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Mad.gr στις πρόβες των Mad VMA από τη ΔΕΗ, η Antigoni είχε ανοίξει τα χαρτιά της για τη διατροφική της ρουτίνα, τις απαιτήσεις των live εμφανίσεών της και το πώς καταφέρνει να συνδυάζει την ενέργεια με τη σκηνική παρουσία. Λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή μαζί με την Anastasia για να ερμηνεύσουν μια ακόμα πιο εκρηκτική εκδοχή του «Jalla», του επιτυχημένου κομματιού με το οποίο είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision, η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις της καθημερινότητάς της.

Η Ελένη Φουρέιρα εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της στο red carpet των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Μέσα από μια απολαυστική κουβέντα, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε τις δυσκολίες και τα μυστικά διατήρησης της φυσικής της κατάστασης ανάμεσα σε ατελείωτες πρόβες και απαιτητικά επαγγελματικά projects, απαντώντας παράλληλα σε μια σειρά από fun ερωτήσεις που έδειξαν την πιο αυθόρμητη πλευρά του χαρακτήρα της.

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Η σημασία της πρωτεΐνης και οι απαιτήσεις των live

Όταν ρωτήθηκε αν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής πριν από ένα μεγάλο show, η Αντιγόνη είχε εξηγήσει χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ να κρατάω σε υψηλά επίπεδα την πρόσληψη πρωτεΐνης όταν ετοιμάζομαι για ένα μεγάλο show. Οπότε πρέπει να φροντίζω, ακόμα και αν κάνω δίαιτα, να διατηρώ την πρόσληψη πρωτεΐνης, ώστε να παραμένω δυνατή».

Η Antigoni εμφανίζεται με χρυσό φόρεμα στην πρόβα της για τον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026.
https://www.instagram.com/antigoni/?hl=el

Παράλληλα, περιγράφοντας με χιούμορ τον εξαιρετικά πιεσμένο ρυθμό εκείνων των ημερών, δεν δίστασε να αποκαλύψει τις δυσκολίες του προγράμματός της, προσθέτοντας: «Αυτές τις μέρες δεν έχω καθόλου χρόνο για να φάω. Και πρέπει να μεγαλώσω το…», κάνοντας μια χαρακτηριστική κίνηση και χτυπώντας τον μηρό της, προκαλώντας χαμόγελα.

Η διατροφή στο τουρ και τα fun διλήμματα

Αναφερόμενη στις διατροφικές της συνήθειες όταν βρίσκεται εκτός έδρας ή σε περιοδεία, η ίδια είχε παραδεχτεί πως η ισορροπία δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση: «Όταν είμαι σε τουρ μου είναι δύσκολο να έχω κάποια ρουτίνα, αλλά προσπαθώ να ψάχνω πρωτεΐνη και καλό φαγητό όπου και να είμαι, αλλά κάποιες φορές θα φάω και κάτι κακό».

Η κουβέντα ολοκληρώθηκε με γρήγορα διλήμματα και πιο χαλαρές ερωτήσεις. Στην επιλογή ανάμεσα σε καφέ και πράσινο τσάι, η προτίμησή της ήταν απολύτως ξεκάθαρη και μονολεκτική, καθώς επέλεξε «μόνο καφές». Τέλος, στο ερώτημα σχετικά με το ποιο superfood αρνιόταν κατηγορηματικά να καταναλώσει, η απάντησή της ήρθε να ανατρέψει τα στερεότυπα των αυστηρών διατροφικών trends: «Δεν είμαι δύσκολη στο φαγητό, τρώω τα πάντα».

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