Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 18.07.2026

Κουράστηκες να βγάζεις τα κουκούτσια ένα-ένα; Το έξυπνο hack που αλλάζει τον τρόπο που τρως καρπούζι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν κάθε φορά που κόβεις καρπούζι καταλήγεις να αφαιρείς τα κουκούτσια με το πιρούνι ή να τα βγάζεις ένα-ένα όσο τρως, υπάρχει ένα hack να σωθείς
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το καρπούζι είναι δροσερό, ζουμερό, θρεπτικό και ιδανικό για το καλοκαίρι.
  • Τα κουκούτσια μπορούν να χαλάσουν την απόλαυση του καρπουζιού.
  • Ένα κόλπο κοπής του καρπουζιού συγκεντρώνει τα κουκούτσια για εύκολη αφαίρεση.
  • Η τεχνική αυτή κάνει το σερβίρισμα και την κατανάλωση καρπουζιού πιο πρακτική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καρπούζι είναι, χωρίς αμφιβολία, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού. Δροσερό, ζουμερό και γεμάτο γεύση, δεν λείπει σχεδόν ποτέ από το οικογενειακό τραπέζι, το πικνίκ, την παραλία ή το βραδινό γεύμα στις ζεστές ημέρες. Κάθε μπουκιά του είναι συνδεδεμένη με τις διακοπές, τις ανέμελες στιγμές και τη δροσιά που όλοι αναζητάμε όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Φέτα καρπούζι με σχήμα καρδιάς μπροστά από πισίνα
Πηγή: Unsplash

Εκτός όμως από την υπέροχη γεύση του, το καρπούζι αποτελεί και μια εξαιρετική επιλογή για την καθημερινή σου διατροφή. Περιέχει μεγάλη ποσότητα νερού, συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού, ενώ προσφέρει βιταμίνη C, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, κάλιο, μαγνήσιο και φυτικές ίνες. Παράλληλα, έχει σχετικά λίγες θερμίδες, γεγονός που το κάνει ιδανικό καλοκαιρινό σνακ.

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Υπάρχει, όμως, μία μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να χαλάσει την απόλαυση: τα κουκούτσια. Ειδικά όταν το καρπούζι έχει αρκετούς σπόρους, κάθε μπουκιά μετατρέπεται σε μια μικρή… επιχείρηση, καθώς είτε προσπαθείς να τους αφαιρέσεις με το πιρούνι είτε σταματάς συνεχώς για να τους βγάλεις από το στόμα σου. Κι όμως, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο και κόπο.

Το έξυπνο hack που κάνει τη διαφορά

Το μυστικό δεν βρίσκεται σε κάποιο ειδικό εργαλείο, αλλά στον τρόπο που κόβεις το καρπούζι.

  • Κόψε αρχικά το καρπούζι στη μέση
  • Παρατήρησε τη σάρκα του. Τα κουκούτσια είναι συνήθως συγκεντρωμένα κατά μήκος συγκεκριμένων γραμμών ή «νερών»
  • Γύρισε το καρπούζι έτσι ώστε να κόψεις κάθετα σε αυτές τις γραμμές
  • Στη συνέχεια, δημιούργησε φέτες ή μπαστουνάκια

Με αυτόν τον τρόπο, τα περισσότερα κουκούτσια θα βρίσκονται συγκεντρωμένα στις κομμένες επιφάνειες και μπορείς να τα αφαιρέσεις εύκολα με την άκρη ενός μικρού μαχαιριού ή με τα δάχτυλά σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αντί να τα ψάχνεις όσο τρως.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Γιατί αξίζει να το δοκιμάσεις

Αυτό το μικρό trick κάνει το σερβίρισμα πιο πρακτικό, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι ή όταν ετοιμάζεις μια πιατέλα με φρούτα για παρέα. Θα χρειαστείς λιγότερο χρόνο για να καθαρίσεις το καρπούζι, ενώ η κατανάλωσή του γίνεται πολύ πιο ευχάριστη, χωρίς συνεχείς διακοπές για τα κουκούτσια.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τα κουκούτσια τελικά τρώγονται;

Αν κατά λάθος καταπιείς κάποιο κουκούτσι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα, οι σπόροι του καρπουζιού περιέχουν πρωτεΐνη, καλά λιπαρά, μαγνήσιο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι προτιμούν να τα αφαιρούν για μεγαλύτερη άνεση, ειδικά όταν το καρπούζι σερβίρεται σε παιδιά.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ένα τόσο μικρό κόλπο μπορεί να αλλάξει εντελώς την εμπειρία σου. Την επόμενη φορά που θα κόψεις καρπούζι, δοκίμασε αυτή την τεχνική και θα διαπιστώσεις ότι η αγαπημένη καλοκαιρινή λιχουδιά γίνεται ακόμη πιο απολαυστική, χωρίς την ταλαιπωρία των κουκουτσιών.

Παγωτό με 2 υλικά και 0 θερμίδες – Πως να το φτιάξεις εύκολα στο σπίτι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Καλοκαίρι 2026 καρπόυζι φρούτα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Το βρήκα!»: Η Μαίρη Συνατσάκη παραδέχεται την μεγαλύτερη «κατινιά» που έκανε από ζήλια στο After Dark

«Το βρήκα!»: Η Μαίρη Συνατσάκη παραδέχεται την μεγαλύτερη «κατινιά» που έκανε από ζήλια στο After Dark

18.07.2026
Επόμενο
Fitness: Το απόλυτο summer body hack που χρειάζεσαι πριν τις διακοπές

Fitness: Το απόλυτο summer body hack που χρειάζεσαι πριν τις διακοπές

18.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το σπίτι σου ζητάει restart; 6 μικρές κινήσεις που το κάνουν να δείχνει σαν καινούργιο
Life

Το σπίτι σου ζητάει restart; 6 μικρές κινήσεις που το κάνουν να δείχνει σαν καινούργιο

18.07.2026
Πώς να τρίψεις λεμόνι χωρίς να παιδευτείς – Ένα hack που «μυρίζει» μαμά
Life

Πώς να τρίψεις λεμόνι χωρίς να παιδευτείς – Ένα hack που «μυρίζει» μαμά

18.07.2026
Fitness: Το απόλυτο summer body hack που χρειάζεσαι πριν τις διακοπές
Fitness

Fitness: Το απόλυτο summer body hack που χρειάζεσαι πριν τις διακοπές

18.07.2026
Η Hailey Bieber φέρνει το «lob» ξανά στις τάσεις του καλοκαιριού
Beauty

Η Hailey Bieber φέρνει το «lob» ξανά στις τάσεις του καλοκαιριού

18.07.2026
Ποια ζώδια γεννήθηκαν για water sports; Οι απόλυτοι λάτρεις της θαλάσσιας αδρεναλίνης χωρίς όρια
Life

Ποια ζώδια γεννήθηκαν για water sports; Οι απόλυτοι λάτρεις της θαλάσσιας αδρεναλίνης χωρίς όρια

18.07.2026
7 fashion σημάδια που φωνάζουν ότι είσαι Millennial – Αν τα έχεις στη ντουλάπα σου, το ξέρεις ήδη
Fashion

7 fashion σημάδια που φωνάζουν ότι είσαι Millennial – Αν τα έχεις στη ντουλάπα σου, το ξέρεις ήδη

18.07.2026
Summer fit χωρίς δράματα – Τα 6 έξυπνα tips για να νιώθεις καλύτερα μέσα στο σώμα σου
Fitness

Summer fit χωρίς δράματα – Τα 6 έξυπνα tips για να νιώθεις καλύτερα μέσα στο σώμα σου

17.07.2026
«Red pill»: Η σκοτεινή πλευρά του dating που κατέκλυσε το TikTok
Life

«Red pill»: Η σκοτεινή πλευρά του dating που κατέκλυσε το TikTok

17.07.2026
Ελληνικός καφές vs κουνούπια! Το μαμαδίστικο κόλπο που θα διώξει τα κουνούπια ASAP
Life

Ελληνικός καφές vs κουνούπια! Το μαμαδίστικο κόλπο που θα διώξει τα κουνούπια ASAP

17.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές