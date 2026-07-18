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TV & Media 18.07.2026

«Το βρήκα!»: Η Μαίρη Συνατσάκη παραδέχεται την μεγαλύτερη «κατινιά» που έκανε από ζήλια στο After Dark

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Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει στο «Εξομολογητήριο» του After Dark τη μεγαλύτερη «κατινιά» που έκανε από ζήλια και η ιστορία έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε στο After Dark ότι έλεγξε το κινητό συντρόφου της από ζήλια.
  • Η κίνησή της έγινε επειδή ένιωθε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και το ένστικτό της την οδηγούσε.
  • Η παρουσιάστρια περιέγραψε την εμπειρία της και την αίσθηση του "gaslighting" που βίωσε.
  • Η εξομολόγησή της συνδύασε χιούμορ και ειλικρίνεια, δείχνοντας μια πιο προσωπική πλευρά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαίρη Συνατσάκη κάθισε απέναντι από τον Θέμη Γεωργαντά στο After Dark και μπήκε στο πιο αποκαλυπτικό κομμάτι της εκπομπής, το περίφημο «Εξομολογητήριο». Εκεί όπου οι καλεσμένοι αφήνουν για λίγο στην άκρη την εικόνα που έχουν προς τα έξω και μιλούν πιο αυθόρμητα για στιγμές από τη ζωή τους. Η γνωστή παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση που πάντα προκαλεί ενδιαφέρον: ποια είναι η μεγαλύτερη «κατινιά» που έχει κάνει από ζήλια; Η απάντησή της ήταν τόσο ειλικρινής και αυθόρμητη που η στιγμή έγινε αμέσως viral.

https://www.instagram.com/mairiboo/
https://www.instagram.com/mairiboo/

Με το χαρακτηριστικό χιούμορ και την αμεσότητά της, η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να κοιτάξει το κινητό ενός συντρόφου της. Όπως εξήγησε, δεν ήταν μια κίνηση που έκανε απλώς από περιέργεια, αλλά επειδή ένιωθε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και το ένστικτό της την οδηγούσε να ψάξει περισσότερο. «Το βρήκα. Βρήκα; Κι αν βρήκα;», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στις συνομιλίες που επιβεβαίωσαν τις υποψίες της.

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Η αποκάλυψη της Μαίρης Συνατσάκη στο After Dark δεν είχε μόνο τη διάσταση μιας viral ιστορίας, αλλά και μια πιο προσωπική πλευρά. Η ίδια μίλησε για το πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή, για την αντίδραση που ακολούθησε όταν συζήτησε όσα είχε ανακαλύψει, αλλά και για την αίσθηση ότι η πραγματικότητα προσπαθήθηκε να παρουσιαστεί διαφορετικά. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον όρο «gaslighting», περιγράφοντας την εμπειρία της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκε τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Το «Εξομολογητήριο» του After Dark έφερε μια διαφορετική πλευρά της Μαίρης Συνατσάκη στο προσκήνιο. Μακριά από τα social media, τις επαγγελματικές της επιτυχίες και τη δημόσια εικόνα της, η ίδια μοιράστηκε μια ιστορία που δείχνει πως πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει μια σειρά από συναισθήματα, ανασφάλειες, λάθη και εμπειρίες που τον διαμορφώνουν.

mary_synatsaki
https://www.instagram.com/mairiboo/

Παράλληλα, η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε στη συνέντευξή της για σημαντικές αλλαγές στη ζωή της τα τελευταία χρόνια, τη μητρότητα, τη σχέση της με τον Ίαν Στρατή και όλα όσα την έχουν κάνει να βλέπει διαφορετικά τον εαυτό της και τις σχέσεις της.

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https://www.instagram.com/mairiboo/

Η συγκεκριμένη στιγμή από το After Dark ξεχώρισε γιατί συνδύασε το χιούμορ με την ειλικρίνεια, με τη Μαίρη να δείχνει για ακόμη μία φορά πως δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για πλευρές της ζωής της που πολλοί θα προτιμούσαν να κρατήσουν κρυφές.

mary_synatsaki_after_dark
https://www.instagram.com/mairiboo/

Τελικά, η μεγαλύτερη «κατινιά» της Μαίρης Συνατσάκη έγινε μια από τις πιο relatable στιγμές της εκπομπής, γιατί ποιος δεν έχει βρεθεί κάποια στιγμή αντιμέτωπος με ένα έντονο προαίσθημα, μια απορία ή μια ιστορία που ήθελε απαντήσεις;

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After Dark Θέμης Γεωργαντάς Μαίρη Συναντσάκη
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