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TV & Media 17.07.2026

«The Voice of Greece» | Η παρέα της 12ης σεζόν αποκαλύπτεται!

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Το «The Voice of Greece» επιστρέφει για 12η σεζόν στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό και τους αγαπημένους coaches στις κόκκινες καρέκλες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το «The Voice of Greece» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για 12η σεζόν.
  • Ο Γιώργος Λιανός θα παρουσιάσει τον μουσικό διαγωνισμό.
  • Οι κριτές για 3η σεζόν είναι οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου.
  • Η 12η σεζόν θα περιλαμβάνει Blind Auditions, αναμετρήσεις και μοναδικές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «The Voice of Greece», ο πιο συναρπαστικός, μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για 12η σεζόν! Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς format, επιστρατεύοντας την αμεσότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργειά του, για να δώσει ρυθμό στο μεγαλύτερο μουσικό «ταξίδι» της ελληνικής τηλεόρασης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες παίρνουν θέση, για 3η συνεχή σεζόν, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Στόχος τους και αυτή τη σεζόν, να «χτίσουν» τις ομάδες τους και να εντοπίσουν την «Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος». Η «εκρηκτική» χημεία τους, οι διαφορετικές, μουσικές τους διαδρομές και οι λαμπερές προσωπικότητες τους, συνθέτουν την πιο αγαπημένη παρέα του τηλεοπτικού κοινού που έρχεται στον ΣΚΑΪ για να απογειώσει για άλλη μια φορά το VOICE.

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Και η 12η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού θα έχει όλα όσα το έχουν κάνει να ξεχωρίζει: απρόβλεπτες Blind Auditions, ξεχωριστές φωνές, δυνατές, μουσικές αναμετρήσεις και μοναδικές στιγμές που γράφονται πάνω στη σκηνή.

Οι auditions συνεχίζονται και, σύντομα, το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του «THE VOICE OF GREECE» είναι έτοιμο να γραφτεί. Γιατί εδώ, η φωνή αλλάζει τα πάντα!

 

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The Voice of Greece νέα σεζόν
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