«Καλοκαίρι μαζί»: Ο Νίκος Ρογκάκος, η Άννα Λιβαθυνού και ο Στέφανος Σίσκος έρχονται στον ΑΝΤ1

Το καλοκαίρι αλλάζει το σκηνικό, το βήμα και τη ματιά της καθημερινότητας, όχι όμως την ανάγκη να είμαστε ενημερωμένοι, αλλά και μαζί σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Η νέα καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1«Καλοκαίρι μαζί», με τον Νίκο Ρογκάκο και μαζί του την Άννα Λιβαθυνού και τον Στέφανο Σίσκο, θα είναι κοντά μας από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, καταγράφοντας καθημερινά την ταυτότητα της ημέρας, κρατώντας μας κοντά στις εξελίξεις και δίνοντας χώρο σε πρόσωπα και ιστορίες που αξίζει να γνωρίζουμε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 09:50, η εκπομπή θα δίνει την εικόνα της επικαιρότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, θα αναζητά, όμως, και την άλλη πλευρά της ημέρας, την πιο φωτεινή, μέσα από θέματα που μπορούν να δώσουν ένα ξεχωριστό χρώμα.

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Με συνεχή ροή ειδήσεων από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, χρηστικές πληροφορίες και καλεσμένους με γνώση και άποψη, θα αναδεικνύει ό,τι έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο στη ζωή μας και θα δίνει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που μας απασχολούν.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται ζωντανά και στο https://www.antenna.gr/

Και το καλοκαίρι είμαστε μαζί, για έγκυρη ενημέρωση, αλλά και για όλα εκείνα που αξίζει να μοιραστούμε. Γιατί κάθε ημέρα φέρνει κάτι νέο και έχει κάτι διαφορετικό να μας πει.

«Καλοκαίρι μαζί», με τον Νίκο Ρογκάκο, μαζί του η Άννα Λιβαθυνού και ο Στέφανος Σίσκος: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και καθημερινά στις 09:50