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TV & Media 15.07.2026

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε… ως Αρχαίος Έλληνας! Το πρώτο teaser του «The Roadshow 3» έγινε ήδη viral

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προαναγγέλλει το «The Roadshow» με νέα viral μεταμφίεση εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το πρώτο teaser του «The Roadshow 3» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ως Αρχαίο Έλληνα έγινε viral.
  • Το teaser ξεχωρίζει για την κινηματογραφική αισθητική, τα εντυπωσιακά κοστούμια και το χιουμοριστικό concept.
  • Ο νέος κύκλος της εκπομπής αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο στον ANT1.
  • Η παραγωγή φαίνεται φιλόδοξη, διατηρώντας το αυθεντικό ύφος που αγαπήθηκε από το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με τον τρίτο κύκλο του «The Roadshow», όμως αποφάσισε να κάνει την ανακοίνωση με τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Το πρώτο teaser της εκπομπής ανέβηκε στα social media και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια. Ο λόγος; Η κινηματογραφική αισθητική του και το χιουμοριστικό concept που κλέβει αμέσως την παράσταση. Από την πρώτη κιόλας σκηνή γίνεται ξεκάθαρο ότι η νέα σεζόν θέλει να ξεκινήσει με… επικό τρόπο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε τηλεοπτικό πλατό
Ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου χαμογελάει στο πλατό της εκπομπής του.

Στο teaser, ο παρουσιαστής εμφανίζεται ντυμένος Αρχαίος Έλληνας, μαζί με τους στενούς συνεργάτες του Διονύση Κυπριώτη και Θοδωρή Διαμάντη. Τα εντυπωσιακά κοστούμια, οι σκηνοθετικές λεπτομέρειες και το κινηματογραφικό ύφος δίνουν την αίσθηση ότι πρόκειται περισσότερο για trailer ταινίας παρά για τηλεοπτική εκπομπή. Το αποτέλεσμα έχει έντονο χιούμορ, μεγάλες δόσεις αυτοσαρκασμού και μια αισθητική που ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα τηλεοπτικά teasers.

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Το «The Roadshow» έχει ήδη δημιουργήσει το δικό του πιστό κοινό, ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και φέρνοντας στο προσκήνιο ανθρώπινες ιστορίες, ιδιαίτερους προορισμούς και εικόνες που σπάνια βλέπουμε στην τηλεόραση. Ο νέος κύκλος, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο μέσα από τη συχνότητα του ANT1, φαίνεται πως θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη. Αν κρίνουμε από το πρώτο δείγμα, η παραγωγή έχει επενδύσει σε μια πιο φιλόδοξη εικόνα, χωρίς να χάνει το αυθεντικό ύφος που αγαπήθηκε από το κοινό.

Το teaser έχει ήδη αρχίσει να κάνει τον γύρο των social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τόσο την παραγωγή όσο και την πρωτότυπη ιδέα. Οι αναφορές στους αρχαίους Έλληνες, σε συνδυασμό με το χιουμοριστικό σενάριο, έχουν μετατρέψει το βίντεο σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές αναρτήσεις των τελευταίων ημερών. Όλα δείχνουν πως το «The Roadshow 3» σκοπεύει να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού πριν καν βγει στον αέρα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ένας συνεργάτης του ποζάρουν πάνω σε ένα μεγάλο δέμα άχυρου σε αγρό.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της εκπομπής «The Roadshow».

Η αντίστροφη μέτρηση για τον νέο κύκλο έχει ξεκινήσει και, αν το πρώτο teaser αποτελεί ένδειξη, τότε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ετοιμάζει μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν γεμάτη ταξίδια, εικόνες και πολλές εκπλήξεις.

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The Roadshow ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗ
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