Zendaya: Η «θεά Αθηνά» προσγειώθηκε στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης

Η ηθοποιός ενσάρκωσε τη θεά Αθηνά στο κόκκινο χαλί, φορώντας μια δημιουργία με εντυπωσιακά φτερά που μαγνήτισε όλα τα βλέμματα

Με μια ματιά Η Zendaya έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» στη Νέα Υόρκη.

Υποδύεται τη θεά Αθηνά στην ταινία, η οποία είναι μεταφορά του ομηρικού έπους.

Φόρεσε λευκό φόρεμα με φτερά στην πλάτη, δημιουργία του οίκου Matières Fécales.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν και άλλα μέλη του καστ, όπως οι Matt Damon και Anne Hathaway. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya πραγματοποίησε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της κατά την περιοδεία προώθησης της ταινίας «Οδύσσεια», κλέβοντας τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη. Η ηθοποιός, που αναλαμβάνει τον ρόλο της θεάς Αθηνάς στο επερχόμενο φιλμ, έκανε μια θεαματική είσοδο στο κόκκινο χαλί, θυμίζοντας αγγελική μορφή.

Η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Christopher Nolan έλαβε χώρα την Τρίτη 14 Ιουλίου στο AMC Lincoln Square Theater της Νέας Υόρκης, με τη Zendaya να γίνεται το επίκεντρο των φωτογράφων. Η επιλογή της ήταν ένα λευκό φόρεμα από τον γαλλικό οίκο Matières Fécales, το οποίο διέθετε ασύμμετρο στράπλες ντεκολτέ και μια μακριά ουρά. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του συνόλου ήταν τα μεγάλα λευκά φτερά στην πλάτη, τα οποία ολοκλήρωναν την αίσθηση της θεϊκής της παρουσίας.

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Το εντυπωσιακό σύνολο συνδυάστηκε με κομψές λευκές γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια μακριά πλεξούδα. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, ενώ τα μακριά διαμαντένια σκουλαρίκια του οίκου Chopard πρόσθεσαν μια πινελιά λάμψης. Την ολοκληρωμένη εμφάνισή της επιμελήθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης και στιλίστας της, Law Roach. Στη λαμπερή πρεμιέρα παρευρέθηκαν και άλλα μέλη του καστ, όπως η Charlize Theron, η Anne Hathaway και ο Matt Damon, οι οποίοι ενισχύουν το καλλιτεχνικό δυναμικό της ταινίας.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί μια κινηματογραφική μεταφορά του επικού ποιήματος του Ομήρου. Στην ταινία, ο Matt Damon υποδύεται τον Οδυσσέα, η Anne Hathaway την Πηνελόπη, η Zendaya τη θεά Αθηνά, ο Robert Pattinson τον Ερμή και η Charlize Theron τη μάγισσα Κίρκη. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.