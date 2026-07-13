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Life 13.07.2026

Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

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Αν σου έχει τύχει να πέσει λάδι στο αγαπημένο σου μπλουζάκι, ίσως υπάρχει ένας παλιός τρόπος που χρησιμοποιούσαν οι μαμάδες μας και αξίζει να θυμηθείς
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το αλεύρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση φρέσκων λεκέδων λαδιού από ρούχα.
  • Εφαρμόστε αλεύρι πάνω στον λεκέ και αφήστε το να δράσει για 15-30 λεπτά.
  • Μην τρίβετε τον λεκέ, καθώς αυτό μπορεί να τον απλώσει περισσότερο.
  • Μετά την αφαίρεση του αλευριού, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό πιάτων και πλύνετε το ρούχο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας λεκές από λάδι πάνω σε ένα αγαπημένο μπλουζάκι, πουκάμισο ή παντελόνι μπορεί να μοιάζει με μικρή καταστροφή, ειδικά όταν εμφανίζεται ξαφνικά την ώρα του φαγητού. Πριν όμως θεωρήσεις ότι το ρούχο σου έχει χαλάσει ή πριν στραφείς σε δυνατά καθαριστικά, υπάρχει ένα απλό σπιτικό hack που μπορεί να σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο: το αλεύρι.

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Πηγή: Unsplash

Το αλεύρι είναι ένα υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα και μπορεί να λειτουργήσει σαν απορροφητικό, βοηθώντας να τραβήξει μέρος του λαδιού από τις ίνες του υφάσματος πριν προλάβει να «ποτίσει» περισσότερο. Το συγκεκριμένο κόλπο είναι ιδιαίτερα πρακτικό όταν αντιμετωπίζεις έναν φρέσκο λεκέ και θέλεις να δράσεις γρήγορα.

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Πώς χρησιμοποιείς το αλεύρι για τον λεκέ από λάδι

Μην τρίψεις αμέσως τον λεκέ

Το πρώτο λάθος που κάνεις συχνά με τους λεκέδες από λάδι είναι ότι τρίβεις το σημείο, με αποτέλεσμα το λάδι να απλώνεται περισσότερο μέσα στις ίνες του υφάσματος.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ρίξε αλεύρι πάνω στον λεκέ

Κάλυψε την περιοχή με μια μικρή ποσότητα αλευριού και άφησέ το να δράσει για περίπου 15 – 30 λεπτά. Το αλεύρι μπορεί να απορροφήσει μέρος της λιπαρότητας και να βοηθήσει να απομακρυνθεί πιο εύκολα ο λεκές.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Απομάκρυνε το αλεύρι και συνέχισε τον καθαρισμό

Τίναξε απαλά το ρούχο ή αφαίρεσε το αλεύρι με μια βούρτσα. Στη συνέχεια μπορείς να εφαρμόσεις λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων πάνω στο σημείο, καθώς είναι σχεδιασμένο να διασπά τα λίπη, και μετά να πλύνεις το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του.

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Γιατί το αλεύρι μπορεί να βοηθήσει στους λεκέδες λαδιού

Η λογική πίσω από αυτό το σπιτικό hack είναι απλή: το αλεύρι λειτουργεί σαν ένα υλικό που απορροφά μέρος του λαδιού πριν αυτό σταθεροποιηθεί στο ύφασμα. Όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίσεις τον λεκέ, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να μειώσεις το σημάδι. Φυσικά, το αποτέλεσμα εξαρτάται από το είδος του υφάσματος, την ποσότητα του λαδιού και το πόσο παλιός είναι ο λεκές. Σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως μετάξι ή ιδιαίτερα λεπτές ίνες, καλό είναι να είσαι πιο προσεκτικός και να ακολουθείς τις οδηγίες φροντίδας του ρούχου.

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Πηγή: Unsplash

Το μικρό μυστικό για να μην γίνει ο λεκές μόνιμος

Το σημαντικότερο βήμα είναι η ταχύτητα. Ένας φρέσκος λεκές από λάδι έχει περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπιστεί εύκολα από έναν λεκέ που έχει ήδη περάσει από πλύσιμο και έχει «δέσει» πάνω στο ύφασμα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πέσει λάδι στο ρούχο σου, πριν αγχωθείς, δοκίμασε αυτό το απλό κόλπο με το αλεύρι. Μπορεί ένα υλικό που χρησιμοποιείς καθημερινά για μαγείρεμα να γίνει η μικρή λύση καθαριότητας που δεν περίμενες.

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Hack λεκές ρούχα
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