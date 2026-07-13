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Fashion 13.07.2026

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

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Η Dua Lipa αποδεικνύει πως το απόλυτο vacation look ισορροπεί ανάμεσα στην αβίαστη κομψότητα και τη glam διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa υιοθετεί το "ήσυχο" vacation style, συνδυάζοντας basics με statement κομμάτια.
  • Το στυλ της περιλαμβάνει total white σύνολα, statement κοσμήματα και intellectual πινελιές.
  • Εμφανίστηκε με τολμηρό crop top, παγιέτες και glam μακιγιάζ, ισορροπώντας casual και glam.
  • Απογείωσε το swimwear με metallic μπικίνι, vintage αξεσουάρ και prints, προσθέτοντας ανεμελιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τον γάμο της με τον Callum Turner, η Dua Lipa έστρεψε τα βλέμματα πάνω της όχι μόνο για τις ευτυχισμένες στιγμές της, αλλά και για την απίστευτη γκαρνταρόμπα που επέλεξε για τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία. Η pop star απέδειξε πως το απόλυτο vacation style δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά τον σωστό συνδυασμό «ήσυχων» basics και statement κομματιών που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά της.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Το ταξίδι της ξεκίνησε με μια ωδή στην απλότητα: ένα total white σύνολο με βαμβακερό tank top και ασορτί τζιν. Η λεπτομέρεια που απογείωσε το look ήταν το γαλάζιο headscarf και τα χρυσά κολιέ, ενώ στην τσάντα της δεν έλειπε το βιβλίο «Martyr!» του Kaveh Akbar, αποδεικνύοντας πως το στυλ της Lipa έχει πάντα μια δόση intellectual αισθητικής.

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Φυσικά, η Dua δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από τη λάμψη. Σε μια άλλη εμφάνιση, επένδυσε σε ένα τολμηρό crop top από κεντημένες παγιέτες σε βαθύ μπλε, συνδυασμένο με τζιν, μαύρη δερμάτινη ζώνη και το απαραίτητο Bulgari ρολόι της. Το μακιγιάζ της, με τα λαμπερά «παγωμένα» ροζ χείλη, αποτέλεσε το ιδανικό φινίρισμα για ένα outfit που ισορροπούσε ανάμεσα στο casual και το glam.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Στην παραλία, η Lipa απογείωσε το swimwear trend επιλέγοντας ένα metallic χρυσό-πράσινο μπικίνι Roberto Cavalli με snake-inspired λεπτομέρειες. Τα κοσμήματα παρέμειναν στο επίκεντρο με χρυσά κολιέ, συμπεριλαμβανομένου ενός με πέτρινο charm, και στοίβες από Bulgari δαχτυλίδια, ενώ ένα navy paisley μαντήλι στα μαλλιά έδωσε τον απαραίτητο vintage χαρακτήρα στο σύνολο.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Η ιταλική της απόδραση ολοκληρώθηκε με prints που κλέβουν την παράσταση. Η Dua Lipa συνδύασε το κλασικό Burberry καρό σε παλ ροζ αποχρώσεις (μπικίνι και πουκάμισο) με μια τζιν φούστα, δημιουργώντας ένα look που συνδυάζει την πολυτέλεια του βρετανικού οίκου με μια πιο «άγρια» καλοκαιρινή διάθεση. Ένα καπέλο με print χάρτη και glossy μαύρα γυαλιά ηλίου προσέθεσαν μια δόση παιχνιδιάρικης διάθεσης, θυμίζοντάς μας ότι, τελικά, το πιο σημαντικό αξεσουάρ στις διακοπές είναι η ανεμελιά.

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dua lipa Fashion Καλοκαίρι 2026
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