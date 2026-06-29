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Fashion 29.06.2026

Zendaya: Το sport-chic look από το Βερολίνο που θα θέλεις να αντιγράψεις σήμερα κιόλας

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Η Zendaya επαναπροσδιορίζει το sports jersey trend στο Βερολίνο, συνδυάζοντας το αθλητικό στοιχείο με την υψηλή ραπτική
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya παρουσίασε ένα sport-chic look στο Βερολίνο για την προώθηση της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day".
  • Συνδύασε ένα αθλητικό top με αριθμό 39 με μια καρό midi φούστα, δημιουργώντας μια ισορροπημένη εμφάνιση.
  • Το σύνολο, που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα της Coach, απέκτησε πιο εκλεπτυσμένη και σύγχρονη αίσθηση πάνω της.
  • Ολοκλήρωσε το look με μυτερές γόβες, χρυσά κοσμήματα και ρολόι, αναδεικνύοντας κομψότητα και άνεση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάποια που ξέρει να γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο athleisure και το high-end fashion, αυτή είναι αναμφίβολα η Zendaya. Στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», η αγαπημένη ηθοποιός πραγματοποίησε μια στάση στο Βερολίνο για το καθιερωμένο photo call, χαρίζοντάς μας μια εμφάνιση που ξεχωρίζει για την απλότητα και την έξυπνη προσέγγισή της.

Η Zendaya με εντυπωσιακή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Spider-Man, ποζάρει χαμογελώντας στους fans.
https://www.instagram.com/zendaya/

Η Zendaya έδωσε τη δική της απάντηση στην τάση των αθλητικών εμφανίσεων, επιλέγοντας ένα κόκκινο μακρυμάνικο top που φέρει τον αριθμό 39. Αν και το κομμάτι παραπέμπει σε στολή αθλητή, το styling της ηθοποιού απέδειξε πως το «κλειδί» βρίσκεται στις αντιθέσεις. Αντί να κινηθεί σε προβλέψιμα μονοπάτια, όπως το τζιν παντελόνι ή τα αθλητικά παπούτσια, συνδύασε το top με μια καρό midi φούστα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα outfit που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο casual και το σοφιστικέ, αναδεικνύοντας την ικανότητα της Zendaya να μετατρέπει τα πιο απλά κομμάτια σε fashion statements.

Τα καλοκαιρινά fashion trends που πρέπει να πάρεις μαζί σου στις διακοπές

Το σύνολο, το οποίο είδαμε να παρουσιάζεται στην πασαρέλα της Coach για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, αποκτά μια εντελώς διαφορετική δυναμική πάνω στη σταρ. Εκεί που στην πασαρέλα το σύνολο θύμιζε μια νοσταλγική, αμερικανική κολεγιακή εικόνα, πάνω στη Zendaya μεταμορφώθηκε σε κάτι πιο εκλεπτυσμένο και σύγχρονο. Τις τελικές πινελιές στο look έδωσαν οι μυτερές γόβες σε βαθύ σοκολατί χρώμα, που χάρισαν ύψος και μια δόση πολυτέλειας, ενώ οι διακριτικοί χρυσοί κρίκοι και ένα κλασικό χρυσό ρολόι πρόσθεσαν τη σωστή ποσότητα λάμψης χωρίς να υπερφορτώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

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Στο πλευρό της, ο Tom Holland ολοκλήρωσε την εικόνα του «power couple» του Hollywood, αλλά όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη Zendaya, η οποία απέδειξε για άλλη μια φορά πως το πιο επιτυχημένο στυλ είναι αυτό που ξέρει να παντρεύει την άνεση με την αδιαπραγμάτευτη κομψότητα.

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Fashion fashion trends Zendaya
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