Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 29.06.2026

Rihanna: Από τα 200 εκατ. singles στη Fenty Beauty – Οι 5 στιγμές που την έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο

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Από τα παγκόσμια hits που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά μέχρι το θρυλικό Super Bowl comeback και τις επιχειρήσεις που την εκτόξευσαν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Rihanna ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια πιστοποιημένα singles, κατατάσσοντάς την στις κορυφαίες γυναίκες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών.
  • Η Fenty Beauty, που λανσαρίστηκε το 2017, έφερε επανάσταση στην βιομηχανία ομορφιάς με την προσφορά ποικίλων αποχρώσεων για όλα τα χρώματα δέρματος.
  • Η εμφάνιση της Rihanna στο Halftime Show του Super Bowl LVII το 2023 έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης και επιβεβαίωσε την παγκόσμια εμβέλειά της.
  • Η δημιουργία της αυτοκρατορίας Fenty x Savage, με εσώρουχα που αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα σωμάτων, δείχνει την επιχειρηματική της δεινότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν καλλιτέχνες, υπάρχουν σταρ, και μετά υπάρχει η Rihanna. Η Barbadian superstar έχει καταφέρει κάτι που λίγοι μπορούν να διεκδικήσουν: να γίνει ένα πραγματικό παγκόσμιο φαινόμενο, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στην μόδα, την ομορφιά, και γενικότερα στην pop κουλτούρα. Από τα πρώτα της βήματα στο Barbados μέχρι την αυτοκρατορία που χτίζει με την Fenty Beauty, η πορεία της είναι γεμάτη επιτυχίες, ανατροπές και αδιαμφισβήτητο ταλέντο. Πώς κατάφερε να γίνει ένα τέτοιο icon; Ας δούμε 5 κομβικές στιγμές στην καριέρα της Rihanna που την εκτόξευσαν στην στρατόσφαιρα.

Η Rihanna ποζάρει με κόκκινο σουτιέν με λουλούδια για τη νέα καμπάνια Savage X Fenty, προκαλώντας συζητήσεις.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η μουσική καριέρα: Από τα hits στα ρεκόρ

Όλα ξεκίνησαν με μουσική. Η Rihanna έκανε το ντεμπούτο της στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και γρήγορα κατέκτησε τα charts με τον μοναδικό της ήχο και την αδιαμφισβήτητη σκηνική της παρουσία. Τραγούδια όπως το «Umbrella», «Don’t Stop the Music», «We Found Love», «Diamonds» και τόσα άλλα, δεν ήταν απλά επιτυχίες, έγιναν ύμνοι μιας ολόκληρης γενιάς. Η ικανότητά της να εξελίσσεται, να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη μουσικής, από R&B και pop μέχρι dancehall και reggae, την κράτησε πάντα στην κορυφή.

Μάλιστα, η πορεία της είναι τόσο εντυπωσιακή που έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια πιστοποιημένα singles, ένα νούμερο που την κατατάσσει στις κορυφαίες γυναίκες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Αυτό το μουσικό κεφάλαιο από μόνο του θα ήταν αρκετό για να την κάνει θρύλο, αλλά η Rihanna είχε κι άλλα στο μυαλό της.

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Η επανάσταση της Fenty Beauty: Ορισμός της συμπερίληψης

Και κάπου εκεί, η Rihanna αποφάσισε να κατακτήσει και τον κόσμο της ομορφιάς. Το λανσάρισμα της Fenty Beauty το 2017 δεν ήταν απλά ένα ακόμα λανσάρισμα brand. Ήταν μια επανάσταση. Με την αρχική της δέσμευση να προσφέρει μια ευρεία γκάμα αποχρώσεων για όλα τα χρώματα δέρματος, η Rihanna έθεσε νέα πρότυπα στην βιομηχανία της ομορφιάς.

Για πρώτη φορά, πολλές γυναίκες ένιωσαν ότι τα προϊόντα μακιγιάζ σχεδιάστηκαν πραγματικά για εκείνες. Η Fenty Beauty έγινε αμέσως επιτυχία, όχι μόνο για την ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και για την φιλοσοφία της: ομορφιά για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Το brand της δεν είναι απλά μια εμπορική επιτυχία, είναι ένα κίνημα που ενδυναμώνει και γιορτάζει την ποικιλομορφία.

Το εμβληματικό Halftime Show του Super Bowl

Τι καλύτερος τρόπος για να αποδείξεις την παγκόσμια σου εμβέλεια από το να εμφανιστείς στο Halftime Show του Super Bowl; Η Rihanna, μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας από τη μουσική σκηνή, επέστρεψε θριαμβευτικά στο Super Bowl LVII το 2023. Η εμφάνισή της δεν ήταν απλά ένα μουσικό show, ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός. Με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, χορευτικά που έκοβαν την ανάσα και, φυσικά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, η Rihanna απέδειξε γιατί παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον πλανήτη. Η εμφάνιση αυτή, που επιβεβαίωσε και την εγκυμοσύνη της, έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης και συζητήθηκε για εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας την αδιαμφισβήτητη δύναμή της ως performer.

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Η δημιουργία μιας αυτοκρατορίας: Fenty x Savage

Η Rihanna δεν σταμάτησε στην Fenty Beauty. Επέκτεινε την αυτοκρατορία της με την Fenty x Savage, μια σειρά εσωρούχων που, όπως και η Fenty Beauty, αγκαλιάζει την διαφορετικότητα σωμάτων και τις διαφορετικές ανάγκες. Η επιτυχία της Fenty x Savage έδειξε ότι η Rihanna κατανοεί βαθιά το κοινό της και ξέρει πώς να προσφέρει προϊόντα που όχι μόνο είναι ποιοτικά, αλλά και ενδυναμώνουν. Πέρα από αυτά, η Rihanna έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς, δείχνοντας την επιχειρηματική της δεινότητα και την ικανότητά της να αναγνωρίζει και να δημιουργεί τάσεις. Κάθε της κίνηση είναι μελετημένη και αποδεικνύει ότι δεν είναι απλά μια σταρ, αλλά μια πανέξυπνη επιχειρηματίας.

Η σπάνια εμφάνιση στο «Smurf 2»

Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό όσο οι μουσικές της επιτυχίες ή η Fenty, αλλά η συμμετοχή της Rihanna στο soundtrack της ταινίας «Smurf 2» (Τα Στρουμφάκια 2) το 2013, με το τραγούδι «Almost Don’t Know» και την φωνητική της ερμηνεία ως Smurfette, δείχνει την ευελιξία και την διάθεσή της να δοκιμάσει νέα πράγματα. Αυτή η, ίσως, λιγότερο προφανής στιγμή, αποκαλύπτει την πλευρά της καλλιτέχνιδας που είναι πρόθυμη να εξερευνήσει διαφορετικές μορφές έκφρασης, ακόμα και αν αυτές είναι πιο παιχνιδιάρικες. Δείχνει ότι η Rihanna, πίσω από την δυναμική της περσόνα, έχει και μια πιο ανάλαφρη, δημιουργική διάθεση που μπορεί να αγκαλιάσει ακόμα και τον κόσμο των Στρουμφ.

Η Rihanna έχει αποδείξει ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο θέμα ταλέντου, αλλά και στρατηγικής, διορατικότητας και αδιαπραγμάτευτης δέσμευσης στην ποιότητα και την συμπερίληψη. Από τα μουσικά της επιτεύγματα που την έκαναν γνωστή σε όλο τον κόσμο, μέχρι την αυτοκρατορία ομορφιάς που χτίζει, η πορεία της είναι μια ατελείωτη πηγή έμπνευσης. Εσύ, ποια στιγμή της Rihanna θεωρείς ότι ήταν η πιο καθοριστική;

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