Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 15.06.2026

Η Dara έφερε αέρα Eurovision στις πρόβες για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Η νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, μόλις ολοκλήρωσε την εντατική πρόβα της για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dara, νικήτρια της Eurovision 2026, έκανε πρόβα για τα Mad VMA 2026.
  • Η εμφάνισή της στο Tae Kwon Do ήταν πολυαναμενόμενη και επιβεβαίωσε τη δυναμική της.
  • Ο Creative Director Bill Roxenos υπογράφει το δυναμικό act της Dara για το τραγούδι «Bangaranga».
  • Η Dara αναμένεται να εντυπωσιάσει το ελληνικό κοινό με την εκρηκτική της εμφάνιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αδρεναλίνη στο Tae Kwon Do χτύπησε «κόκκινο» πριν από λίγα λεπτά. Η Dara, η μεγάλη νικήτρια τηςEurovision 2026 που έγραψε ιστορία χαρίζοντας στη Βουλγαρία το πρώτο της τρόπαιο, μόλις κατέβηκε από τη σκηνή ολοκληρώνοντας την πιο πολυαναμενόμενη πρόβα των φετινών Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Η παρουσία της Dara στον χώρο επιβεβαίωσε αμέσως τη δυναμική που την ανέδειξε στην κορυφή της Ευρώπης. Η pop star δούλεψε με απόλυτη συγκέντρωση πάνω στα τεχνικά και σκηνοθετικά σημεία του act της, φέρνοντας μαζί της μια φρεσκάδα που μεταμόρφωσε την ατμόσφαιρα στο Tae Kwon Do. Με την αυτοπεποίθηση και τον επαγγελματισμό μιας έμπειρης performer, η Dara έδωσε στο «Bangaranga» τη σκηνική υπόσταση που του αρμόζει, αποδεικνύοντας ότι το κομμάτι αποτελεί μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση που δεν αφήνει περιθώρια για λάθη.

Dara: Η νικήτρια της Eurovision έρχεται στην Ελλάδα για ένα εκρηκτικό act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η πρόβα της μόλις ολοκληρώθηκε και η αίσθηση που άφησε πίσω της είναι ξεκάθαρη: η Ευρώπη μπορεί να την ψήφισε, αλλά το ελληνικό κοινό πρόκειται να την λατρέψει. Η κίνηση της Dara στη σκηνή, ο απόλυτος συγχρονισμός με τους χορευτές της και ο τρόπος που διαχειρίζεται το stage, μαρτυρούν μια καλλιτέχνιδα που ζει για τη σκηνή και ξέρει ακριβώς πώς να «σερβίρει» ένα παγκόσμιο θέαμα.

Ο Creative Director και Choreographer Bill Roxenos υπογράφει το δυναμικό act της Dara για το «Bangaranga», το τραγούδι που χάρισε στη Βουλγαρία τη νίκη στη Eurovision 2026. Με έντονη σκηνική ενέργεια, σύγχρονη αισθητική και εκρηκτική κινησιολογία, η εμφάνιση απογειώνει τον χαρακτήρα του τραγουδιού και αναδεικνύει τη δύναμη που το οδήγησε σε μια ιστορική πρωτιά στον διαγωνισμό.

«Bangaranga»: Το act που θα γράψει ιστορία

Αν και η πρόβα ήταν τεχνική, η Dara δεν κρατήθηκε καθόλου. Ερμηνεύοντας το «Bangaranga» με μια ένταση που σε έκανε να αναρωτιέσαι αν βρίσκεσαι σε πρόβα ή στον τελικό της Eurovision, η τραγουδίστρια έδωσε το στίγμα της. Το act της είναι γεμάτο εκπλήξεις, με μια σκηνοθεσία που αξιοποιεί στο έπακρο τα μέσα της διοργάνωσης, υποσχόμενο να μετατρέψει τη σκηνή σε ένα τεράστιο party την ερχόμενη Τετάρτη.

https://www.instagram.com/darnadude
https://www.instagram.com/darnadude

Η αντίστροφη μέτρηση για την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 19:30, έχει ξεκινήσει. Μετά την αποψινή πρόβα, ένα είναι το βέβαιο: η Dara δεν έρχεται απλώς να τραγουδήσει – έρχεται να επιβεβαιώσει γιατί είναι αυτή τη στιγμή το πιο καυτό όνομα της ευρωπαϊκής pop σκηνής.

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DARA Eurovision Eurovision 2026 Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
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