Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 28.05.2026

Dara: Το «Bangaranga» έγραψε ιστορία μπαίνοντας στο Billboard Global 200

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς η νικήτρια της φετινής Eurovision κατέκτησε τα παγκόσμια charts και έδωσε μια νέα σημασία στην έννοια της εσωτερικής δύναμης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νικήτρια της φετινής Eurovision 2026, DARA, δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Μόλις λίγες μέρες μετά τον θρίαμβό της στον διαγωνισμό με 516 βαθμούς, το «Bangaranga», το hit που υπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος, κατάφερε το ακατόρθωτο: μπήκε επίσημα στο Billboard Global 200.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Δεν είναι μόνο το τραγούδι που ανεβαίνει στα παγκόσμια charts, αλλά και η ίδια η Dara που φιγουράρει πλέον στην 90η θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως. Η 27χρονη σταρ γιορτάζει αυτή την ιστορική στιγμή με τον πιο αυθόρμητο τρόπο, ποστάροντας βίντεο όπου χορεύει στον καναπέ της, πίνοντας κρασί και δείχνοντας πως απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο αυτής της ανεπανάληπτης επιτυχίας.

Από το TikTok στα Mad VMA 2026 – Η απόλυτη λίστα με τα hits που «έσπασαν» τα κοντέρ

Από το βράδυ του Σαββάτου, 16 Μαΐου, τα social media της Dara έχουν πάρει «φωτιά» και η ίδια δεν έχει αφήσει ούτε στιγμή να πάει χαμένη, ζώντας την επιτυχία της με έναν καταιγιστικό ρυθμό. Οι πανηγυρισμοί της ξεκίνησαν αμέσως, με την ίδια να ανανεώνει το Instagram bio της δηλώνοντας ενθουσιασμένα τη νίκη στη Eurovision, ενώ τα στιγμιότυπα που μοιράζεται στα backstage αποκαλύπτουν μια γεμάτη καθημερινότητα που περιλαμβάνει από συναντήσεις με τους πιστούς της θαυμαστές και την παρουσία της στο πλατό του «The Voice», μέχρι επίσημες συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία για τις προετοιμασίες του διαγωνισμού του 2027. Η ενέργειά της παραμένει ασταμάτητη, καθώς, αμέσως μετά τον τελικό, βρισκόταν ήδη σε αεροπλάνο συνεχίζοντας ακάθεκτη το εντατικό tour των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Τι σημαίνει τελικά το «Bangaranga»;

Πολλοί αναρωτιούνται για τον τίτλο που έχει γίνει viral. Η ίδια η καλλιτέχνιδα έδωσε την απάντηση μέσα από ένα pinned post, εξηγώντας ότι το «Bangaranga» δεν είναι απλώς ένα όνομα, αλλά μια στάση ζωής.

Αντλώντας έμπνευση από αρχαία τελετουργικά που είχαν ως στόχο να «διώχνουν το κακό», η Dara εξηγεί πως το τραγούδι είναι μια πρόσκληση να αφήσουμε πίσω μας τον φόβο: «Είναι η στιγμή που ο ανώτερος εαυτός σου βγαίνει μπροστά, πιο δυνατός από το άγχος, την αμφιβολία και το εσωτερικό χάος».

dara
https://www.instagram.com/darnadude/

Για την Dara, το «Bangaranga» είναι η τελική επιλογή της αγάπης απέναντι σε ό,τι μας κρατάει πίσω. Και αν κρίνουμε από την πορεία της στα charts, ο κόσμος φαίνεται πως είχε ανάγκη από αυτό ακριβώς το μήνυμα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bangaranga Billboard DARA
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Θα τον στηρίζω πάντα»: Η τρυφερή εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

«Θα τον στηρίζω πάντα»: Η τρυφερή εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

28.05.2026
Επόμενο
«Εμείς…και οι δύο μικρές μας αγάπες»: Η τρυφερή επέτειος της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού

«Εμείς…και οι δύο μικρές μας αγάπες»: Η τρυφερή επέτειος της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού

28.05.2026

Δες επίσης

Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»
Μουσικά Νέα

Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»

28.05.2026
«Τι θέλω εγώ με σένα»: Το teaser για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που ήδη συζητιέται
Μουσικά Νέα

«Τι θέλω εγώ με σένα»: Το teaser για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που ήδη συζητιέται

28.05.2026
Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;
Mad Events

Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;

28.05.2026
Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram
Μουσικά Νέα

Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram

28.05.2026
Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts
Μουσικά Νέα

Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts

28.05.2026
Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό
Μουσικά Νέα

Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό

28.05.2026
Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά
Μουσικά Νέα

Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά

28.05.2026
Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100
Μουσικά Νέα

Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100

28.05.2026
Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια
Μουσικά Νέα

Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο