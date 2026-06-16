«Μας έκανες περήφανους»: Τα λόγια του πατέρα του Akyla που τον λύγισαν

Ο Akylas μίλησε ανοιχτά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σχέση του με τον πατέρα του, βάζοντας τέλος στις φήμες

Με μια ματιά Ο Akylas μίλησε για τη σχέση του με τον πατέρα του στην εκπομπή «The 2Night Show».

Διέψευσε φήμες για απόσταση, δηλώνοντας αγάπη και στήριξη από τον πατέρα του.

Ο πατέρας του αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, αλλά η σχέση τους παρέμεινε δυνατή.

Ο πατέρας του τον έκανε περήφανο για την προσπάθειά του στη Eurovision. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έναν μήνα μετά την εμπειρία του στη Eurovision, ο Akylas βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και παραχώρησε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε για τη συμμετοχή του στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, τις έντονες στιγμές που έζησε, αλλά και για τα συναισθήματα που του άφησαν τα τελικά αποτελέσματα. Ωστόσο, ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν ήταν η αναφορά του στη σχέση με τον πατέρα του, θέλοντας να ξεκαθαρίσει όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς.

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Με αφορμή τους στίχους του τραγουδιού του «Ferto», ο παρουσιαστής παρατήρησε ότι ο Akylas μιλά συχνά για τη μητέρα του, χωρίς να αναφέρεται συχνά στον πατέρα του. Ο τραγουδιστής εξήγησε πως αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ τους.





«Πολλοί πιστεύουν ότι έχω πρόβλημα με τον πατέρα μου, κάτι που δεν ισχύει καθόλου. Τον αγαπώ πάρα πολύ και ήταν πάντα δίπλα μου, ειδικά σε αυτή τη σημαντική περίοδο της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως ο πατέρας του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας από νεαρή ηλικία, γεγονός που επηρέασε και την επαγγελματική του πορεία. Παρά τις δυσκολίες, η σχέση τους παρέμεινε ιδιαίτερα δυνατή, με τον ίδιο να του στέλνει δημόσια την αγάπη του και τις ευχές του από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικεί.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αναφορά του στα λόγια που άκουσε από τον πατέρα του μετά τον τελικό της Eurovision. Όταν ο Akylas αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί δημόσια για το αποτέλεσμα, εκείνος στάθηκε στο πλευρό του και τον ενθάρρυνε να είναι περήφανος για την προσπάθειά του.

«Μου είπε να απολαύσω όλη αυτή την εμπειρία και όταν ζήτησα συγγνώμη δημόσια, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να απολογηθώ, γιατί τους έκανα όλους περήφανους», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

Με τα λόγια του αυτά, ο Akylas έβαλε τέλος στις φήμες γύρω από τη σχέση του με τον πατέρα του, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει στη ζωή και την πορεία του.