It’s official! Ο TOQUEL έρχεται στο OFF THE HOOK Festival 2026

Ο TOQUEL είναι η νέα προσθήκη του OFF THE HOOK Festival 2026 και θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ στις 11 Σεπτεμβρίου

Με μια ματιά Ο TOQUEL θα εμφανιστεί στο OFF THE HOOK Festival 2026 στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η εμφάνισή του ενισχύει το ενδιαφέρον για το φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Ο TOQUEL είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της ελληνικής rap και trap σκηνής.

Το OFF THE HOOK Festival θεωρείται μεγάλο urban μουσικό event με κορυφαία ονόματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το OFF THE HOOK Festival 2026 συνεχίζει τις ανακοινώσεις του και ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη. Ο TOQUEL είναι το νέο όνομα που προστίθεται στο lineup της φετινής διοργάνωσης και ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο δημοφιλής artist έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της ελληνικής rap και trap σκηνής, με εκατομμύρια streams, sold out εμφανίσεις και τραγούδια που κυριαρχούν στα charts. Κάθε live του μετατρέπεται σε μια δυνατή εμπειρία, με το κοινό να τραγουδά κάθε στίχο από την αρχή μέχρι το τέλος.

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Η ανακοίνωση του TOQUEL ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για το OTH26, το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες μουσικόφιλους στο ΟΑΚΑ. Το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα urban μουσικά events της χρονιάς, φιλοξενώντας κορυφαία ονόματα της εγχώριας και διεθνούς σκηνής.

Οι επόμενες ανακοινώσεις για το lineup αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ οι fans ήδη μετρούν αντίστροφα για μία ακόμη εκρηκτική βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και μοναδικές live εμφανίσεις.

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