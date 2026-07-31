«Petal»: Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της Ariana Grande ξεχειλίζει από ακατέργαστη οργή

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ της Ariana Grande, "Petal", με 12 νέα τραγούδια.

Το άλμπουμ εκφράζει "ανεπεξέργαστη οργή" και απαντά σε δημόσια κριτική.

Το single "Hate That I Made You Love Me" έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Η Grande έχει γεμάτο πρόγραμμα με περιοδεία, κινηματογραφική ταινία και θεατρική παράσταση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμένομενη μουσική επιστροφή της Ariana Grande είναι πλέον γεγονός, καθώς η pop superstar κυκλοφόρησε επίσημα το όγδοο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Petal». Σε αυτή τη νέα της δισκογραφική δουλειά, η αγαπημένη τραγουδίστρια αφήνει πίσω της τα φίλτρα, επιτρέποντας στον εαυτό της να εκφράσει έναν πιο έντονο, αυθεντικό και ασυμβίβαστο θυμό από ποτέ άλλοτε.

Το άλμπουμ μόλις προσγειώθηκε στις streaming πλατφόρμες περιλαμβάνοντας 12 ολοκαίνουργια τραγούδια. Το μοναδικό κομμάτι που είχε δώσει στη δημοσιότητα προ Aμερικανικής ώρας ήταν το σαρωτικό single «Hate That I Made You Love Me» από τον περασμένο Ιούνιο, το οποίο είχε εκτοξευτεί απευθείας στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, χαρίζοντας στην pop icon την 10η κορυφή της καριέρας της στα charts. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε δώσει μια μικρή γεύση στους fans της μέσα από Instagram snippets για τα «Oh Well» και «Freak», ενώ είχε ερμηνεύσει ζωντανά το ομότιτλο κομμάτι κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της στο Μόντρεαλ.

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Η «ανεπεξέργαστη οργή» και τα επόμενα βήματα της Ariana

Όπως η ίδια είχε προαναγγείλει πριν από την κυκλοφορία του «Petal», το υλικό γράφτηκε από μια θέση «ανεπεξέργαστης οργής». Ακούγοντας ολόκληρο το άλμπουμ, γίνεται αμέσως ξεκάθαρο ότι η πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα δεν κρατάει αποστάσεις ούτε χαρίζει κάστανα, απαντώντας ανοιχτά στη δημόσια κριτική και τα αμέτρητα σχόλια των tabloids που την ακολουθούν εδώ και χρόνια.

Το «Petal» έρχεται να διαδεχθεί το εξαιρετικά επιτυχημένο Eternal Sunshine του 2024, το οποίο είχε κυριαρχήσει για τρεις εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200, βγάζοντας τα τεράστια hits «Yes, And?» και «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)». Αυτή την περίοδο, η βραδυμωμημένη με Grammy τραγουδίστρια βρίσκεται στη μέση της τρέχουσας περιοδείας της, ενώ το πρόγραμμά της παραμένει γεμάτο με το κινηματογραφικό της εγχείρημα «Focker-in-Law» τον ερχόμενο Νοέμβριο και τη θεατρική παράσταση «Sunday in the Park With George» στο West End το 2027.



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