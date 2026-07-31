Μουσικά Νέα 31.07.2026

Έρχεται το πιο ανατριχιαστικό haunted house αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne

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Ένα εντυπωσιακό στοιχειωμένο σπίτι αφιερωμένο στον Ozzy Osbornue έρχεται στα Universal Studios για το φετινό Halloween Horror Nights
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα Universal Studios δημιουργούν haunted house αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne για τα Halloween Horror Nights.
  • Το "Ozzy Osbourne: Prince of Darkness" θα βυθίσει τους επισκέπτες στον κόσμο του θρυλικού μουσικού.
  • Η εμπειρία θα καλύπτει 45 χρόνια καριέρας, με αναφορές σε δίσκους και τη ζωή του.
  • Διαφορετικές εκδοχές του haunted house θα υπάρχουν σε Ορλάντο και Χόλιγουντ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έναν χρόνο μετά την απώλεια του θρυλικού Ozzy Osbornue, η κληρονομιά της heavy metal μουσικής ετοιμάζεται να ζωντανέψει με έναν εντελώς αναπάντεχο και ανατριχιαστικό τρόπο. Τα θεματικά πάρκα των Universal Studios ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός ολοκαίνουργιου, καθηλωτικού haunted house με τίτλο «Ozzy Osbourne: Prince of Darkness», το οποίο θα αποτελέσει την απόλυτη ατραξιόν του φετινού θεσμού Halloween Horror Nights.

Ο Ozzy Osbourne σε μια τρυφερή στιγμή στο σόου Lego Masters Jr. μαζί με την Kelly Osbourne.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα αυτή εμπειρία, που εντάσσεται στην επέτειο των 35 χρόνων του event και θα διαρκέσει από τις 28 Αυγούστου έως την 1η Νοεμβρίου, υπόσχεται να βυθίσει τους επισκέπτες σε έναν σκοτεινό, σουρεαλιστικό κόσμο εμπνευσμένο από τη ζωή, τους στίχους και την εκκεντρική καριέρα του εμβληματικού μουσικού. Σύμφωνα με τη σύζυγο και μακροχρόνια μάνατζέρ του, Sharon Osbourne, ο ίδιος ο Ozzy θα λάτρευε την ιδέα, καθώς θεωρούσε πως στο σπίτι τους το Halloween διαρκούσε ολόκληρο τον χρόνο.

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Ένα ζωντανό θρίλερ βασισμένο στη ζωή και την καριέρα του

Η Sharon Osbourne αποκάλυψε στο Entertainment Weekly ότι το στοιχειωμένο σπίτι θα ξεδιπλώνει όλη τη διαδρομή του καλλιτέχνη: από τα παιδικά του χρόνια και τις εργατικές γειτονιές του Μπέρμιγχαμ, μέχρι την εποχή των Black Sabbath και την τεράστια σόλο πορεία του. Η μουσική του θα βρίσκεται στον πυρήνα κάθε δωματίου, συνοδεύοντας τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι 45 ετών γεμάτο αναφορές σε δισκογραφικά ορόσημα όπως τα Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon, No More Tears και Ordinary Man.

Ο Ozzy Osbourne σε μια τρυφερή στιγμή από την εμφάνισή του στην εκπομπή Lego Masters Jr.
www.instagram.com/RossHalfin

Διαφορετικές εμπειρίες σε Ορλάντο και Χόλιγουντ

Τα πάρκα σε Ορλάντο και Χόλιγουντ θα ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις για να τιμήσουν τον θρύλο της ροκ. Συγκεκριμένα, στο Λος Άντζελες η διαδρομή θα ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια και θα καταλήγει σε ένα φανταστικό «Osbourne Asylum», ενώ στη Φλόριντα οι επισκέπτες θα περιπλανηθούν σε αρχαία ερείπια και μπουντρούμια πριν επιβιβαστούν στο «Crazy Train» για μια twisted διαδρομή εμπνευσμένη από τα εξώφυλλα των αγαπημένων τους δίσκων.

Η ατραξιόν αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη πλούσια λίστα θεματικών σπιτιών στα φετινά Universal HHN, αποτίοντας έναν μοναδικό φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους showmen στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

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Halloween Horror Nights Ozzy Osbornue Ozzy Osbourne: Prince of Darkness
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