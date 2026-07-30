Μουσική 30.07.2026

Από το Disney+ στην κορυφή των charts: Η νέα μεγάλη επιτυχία του «Descendants»

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Το soundtrack του «Descendants: Wicked Wonderland» έκανε ντεμπούτο στο No1 του Kid Albums Chart και συνεχίζει την επιτυχία της Disney
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το soundtrack του «Descendants: Wicked Wonderland» έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του Kid Albums Chart.
  • Είναι η πέμπτη συνεχόμενη κορυφή για album από το franchise «Descendants».
  • Το soundtrack κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Soundtracks Chart και την 88η στο Billboard 200.
  • Το franchise «Descendants» παραμένει ένα από τα πιο δυνατά μουσικά brands της Disney.
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Η μαγεία της Disney συνεχίζεται με το νέο κεφάλαιο του αγαπημένου franchise «Descendants», καθώς το soundtrack του «Descendants: Wicked Wonderland» έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στα μουσικά charts. Η νέα ταινία φαντασίας και μουσικής κωμωδίας κατάφερε να κερδίσει το κοινό από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας της, ενώ το album της βρέθηκε αμέσως στην κορυφή. Συγκεκριμένα, το soundtrack έκανε είσοδο στο Νο1 του Kid Albums Chart, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της σειράς. Πρόκειται μάλιστα για την πέμπτη συνεχόμενη κορυφή για ένα album από τον κόσμο των «Descendants».

https://www.instagram.com/maliabakermsb/
https://www.instagram.com/maliabakermsb/

Η νέα ταινία έκανε πρεμιέρα στο Disney Channel στις 16 Ιουλίου και μία ημέρα αργότερα έγινε διαθέσιμη στο Disney+, αποτελώντας συνέχεια του «Descendants: The Rise of Red» που κυκλοφόρησε το 2024. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται οι χαρακτήρες που υποδύονται οι Kylie Cantrall και Malia Baker, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Kimmy Gatewood. Στο καστ και στο soundtrack συμμετέχουν επίσης μεγάλα ονόματα, όπως η Brandy και η Rita Ora, οι οποίες ενσαρκώνουν την Cinderella και τη Queen of Hearts αντίστοιχα.

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Η επιτυχία του «Descendants: Wicked Wonderland» δεν περιορίστηκε μόνο στο Kid Albums Chart. Το soundtrack έκανε δυνατή είσοδο και στο Soundtracks Chart, όπου βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ κατάφερε να μπει και στο Billboard 200, καταλαμβάνοντας τη θέση Νο88. Με αυτή την επίδοση, έγινε ένα ακόμη project από το σύμπαν των «Descendants» που καταφέρνει να βρεθεί στο πάνω μισό του σημαντικότερου album chart των ΗΠΑ.

Η νέα κυκλοφορία επιβεβαιώνει πως το franchise των «Descendants» παραμένει ένα από τα πιο δυνατά μουσικά brands της Disney. Από την πρώτη ταινία το 2015 μέχρι σήμερα, κάθε soundtrack έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα charts, δημιουργώντας μια τεράστια κοινότητα fans που αγαπούν τις μουσικές ιστορίες του.

YouTube
YouTube

Με το «Descendants: Wicked Wonderland», η Disney αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η συνταγή της μουσικής, της φαντασίας και των αγαπημένων χαρακτήρων συνεχίζει να μαγεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο.

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Chart Descendants Disney
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