Μουσική 30.07.2026

Οι Gunship έκαναν το «Time after time» το απόλυτο horror anthem των ’80s

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Οι Gunship παρουσιάζουν το νέο τους music video για το «Time after time» της Cyndi Lauper, με spooky ’80s αισθητική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Gunship κυκλοφόρησαν νέο βίντεο για τη διασκευή του «Time after time» της Cyndi Lauper.
  • Το βίντεο συνδυάζει synthwave ήχο με αισθητική horror ταινιών των '80s.
  • Η σκηνοθεσία έγινε από τον Corin Hardy, δημιουργό της ταινίας τρόμου «Whistle».
  • Το υλικό προέρχεται από αδημοσίευτη σκηνή της ταινίας «Whistle».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Gunship επιστρέφουν με ένα νέο μουσικό βίντεο που συνδυάζει τη νοσταλγία των ’80s με τη σκοτεινή αισθητική του horror κινηματογράφου. Το synthwave trio παρουσίασε το visual για τη διασκευή του θρυλικού «Time after time» της Cyndi Lauper, ένα τραγούδι που απέκτησε νέα ζωή μέσα από το soundtrack της ταινίας τρόμου «Whistle». Τη σκηνοθεσία του video ανέλαβε ο Corin Hardy, δημιουργός της ταινίας, μετατρέποντας αδημοσίευτο υλικό από το φιλμ σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία. Το αποτέλεσμα είναι ένα clip γεμάτο μυστήριο, συναίσθημα και έντονη retro αισθητική.

https://www.instagram.com/gunshipmusic/
https://www.instagram.com/gunshipmusic/

Η συνεργασία των Gunship με τον Corin Hardy γεννήθηκε από την κοινή τους αγάπη για τη μουσική και τον κινηματογράφο. Όπως αποκάλυψε το συγκρότημα, μετά την πρεμιέρα του «Whistle» συζήτησαν για μια σκηνή που τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στην ταινία, αλλά είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον σκηνοθέτη. Η ιδέα να μετατραπεί αυτή η χαμένη σεκάνς σε μουσικό βίντεο έγινε αμέσως πραγματικότητα, δημιουργώντας ένα visual που μοιάζει σαν να βγήκε από μια σκοτεινή ταινία μυστηρίου των ’80s.

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Η νέα εκδοχή του «Time after time» κρατά τη μαγεία του κλασικού κομματιού της Cyndi Lauper, αλλά μέσα από τον χαρακτηριστικό synthwave ήχο των Gunship αποκτά μια πιο ατμοσφαιρική και κινηματογραφική διάσταση. Ο Corin Hardy εξήγησε πως στόχος του με το «Whistle» ήταν να δημιουργήσει την αίσθηση ενός horror film από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, με επιρροές από εμβληματικές ταινίες όπως «A Nightmare on Elm Street», «The Lost Boys» και «The Breakfast Club». Η μουσική των Gunship ταίριαξε ιδανικά σε αυτόν τον κόσμο, λειτουργώντας ως η τέλεια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα.

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Το «Whistle» συνεχίζει να είναι διαθέσιμο μέσω των πλατφορμών Shudder και VOD, με πρωταγωνιστές τους Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Ali Skovbye, Percy Hynes White και Nick Frost. Η ιστορία της ταινίας περιστρέφεται γύρω από ένα καταραμένο Aztec Death Whistle που φέρνει τον τρόμο σε μια ομάδα εφήβων, ενώ το νέο video των Gunship λειτουργεί σαν ένα σκοτεινό μουσικό ταξίδι στον ίδιο κόσμο.

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