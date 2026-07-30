Μουσικά Νέα 30.07.2026

«Μην ανεβαίνετε αν δεν θέλετε»: Η απάντηση του Usher στο viral περιστατικό με θαυμάστρια

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Ο Usher σχολιάζει το viral περιστατικό με τη φαν που έδιωξε από τη συναυλία του, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Usher απάντησε σε περιστατικό όπου απομάκρυνε θαυμάστρια από τη σκηνή.
  • Έστειλε μήνυμα στο κοινό να μην ανεβαίνουν στη σκηνή αν δεν θέλουν.
  • Σχολίασε το "pretty privilege" και την ασχήμια.
  • Η θαυμάστρια είχε δηλώσει ότι ανέβηκε για τον Chris Brown, όχι τον Usher.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Usher έδωσε τη δική του απάντηση στο viral περιστατικό που συζητήθηκε όσο λίγα στις αρχές της εβδομάδας, όταν αναγκάστηκε να απομακρύνει μια θεατή από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της κοινής του περιοδείας με τον Chris Brown. Η αμήχανη στιγμή που καταγράφηκε στη συναυλία του περασμένου Σαββάτου άφησε πίσω της μια «κόντρα» δηλώσεων, με τον διάσημο R&B τραγουδιστή να βάζει τελικά τα πράγματα στη θέση τους επί σκηνής.

usher_sinaylia
https://www.instagram.com/usher/?hl=el

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, και λίγο πριν καλέσει μια άλλη τυχερή φαν στη σκηνή για την αισθησιακή ερμηνεία του τραγουδιού «Can U Handle It?», ο Usher φρόντισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο κοινό, ξεκαθαρίζοντας τους νέους «όρους» για τα επόμενα shows.

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Το αυστηρό μήνυμα και η αναφορά στο «pretty privilege»

«Πριν ξεκινήσουμε, μην φέρετε τον κ… σας εδώ πάνω αν δεν θέλετε να είστε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Usher από το μικρόφωνο, υπονοώντας ανοιχτά τα σχόλια που είχε κάνει η φαν μετά την αποπομπή της. Ο καλλιτέχνης πρόσθεσε με νόημα ότι «ο Θεός δεν συμπαθεί την ασχήμια, αλλά σίγουρα δεν νιώθει και πολύ καλά ούτε με το “pretty privilege”», προκαλώντας τα γέλια του Chris Brown, η κάμερα του οποίου έδειξε τις αντιδράσεις του στη μεγάλη οθόνη.

usher_fan_sinaylia
https://www.instagram.com/usher/?hl=el

Αυτή τη φορά, βέβαια, η γυναίκα που ανέβηκε στη σκηνή φάνηκε να γνωρίζει ακριβώς τι να κάνει, προσφέροντας στο κοινό ένα «καυτό» στιγμιότυπο που προβλήθηκε στα Jumbotrons.

Το παρασκήνιο και η αντίδραση της φαν

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σκηνικό συνέβη στις 25 Ιουλίου, όταν ο τραγουδιστής ανέβασε στη σκηνή μια κοπέλα ονόματι Gabrielle Cheyenne. Επειδή η γλώσσα του σώματός της έδειξε ότι ένιωθε εξαιρετικά άβολα και η χημεία δεν λειτουργούσε, ο Usher διέκοψε τη ροή της βραδιάς και την έστειλε πίσω στη θέση της.

Ο Usher στη σκηνή κατά τη βράβευσή του ως Legend of Live από το Billboard.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Cheyenne δεν άφησε το θέμα να περάσει έτσι και απάντησε δημόσια μέσα από τα social media. Όπως υποστήριξε, ο μόνος λόγος που ανέβηκε στη σκηνή ήταν για να συναντήσει τον Chris Brown και όχι τον Usher, αποδίδοντας μάλιστα την αναβάθμισή της στη VIP ζώνη στο λεγόμενο «pretty privilege». Παρά τον θόρυβο στα social media, η R&B Tour των δύο σταρ συνεχίζεται κανονικά, με επόμενο σταθμό τη Νέα Υόρκη.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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