Το Μιλάνο σταμάτησε για την Κέλλυ Κελεκίδου – Το ζεϊμπέκικο που έγινε viral

Η Κέλλυ Κελεκίδου χόρεψε ζεϊμπέκικο πάνω από το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο στο Μιλάνο και το βίντεο έγινε viral

Με μια ματιά Η Κέλλυ Κελεκίδου χόρεψε ζεϊμπέκικο στο Μιλάνο, μπροστά στο μωσαϊκό του ταύρου.

Το βίντεο με τον χορό της έγινε viral στα social media.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Μιλάνο για συναυλία του Bruno Mars.

Ο χορός της ανέδειξε την ελληνική μουσική και κουλτούρα διεθνώς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερη στιγμή που συνδύασε ελληνική μουσική, παράδοση και ταξιδιωτική διάθεση μοιράστηκε με τους followers της η Κέλλυ Κελεκίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στο Μιλάνο και αποφάσισε να χαρίσει ένα αυθεντικό ελληνικό στιγμιότυπο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης. Με φόντο το διάσημο μωσαϊκό του ταύρου στη Galleria Vittorio Emanuele II, χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο που γρήγορα τράβηξε την προσοχή στα social media. Το βίντεο με τον χορό της ταξίδεψε από την Ιταλία μέχρι τους Έλληνες θαυμαστές της.

Η Κέλλυ Κελεκίδου επισκέφθηκε την ιταλική πόλη με αφορμή τη συναυλία του Bruno Mars, όμως φρόντισε να απολαύσει και τις ομορφιές του Μιλάνου. Κατά τη διάρκεια της βόλτας της, πέρασε από τη διάσημη στοά της πόλης, ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της Ιταλίας. Εκεί βρίσκεται το γνωστό μωσαϊκό που απεικονίζει έναν ταύρο, γύρω από το οποίο υπάρχει ένας δημοφιλής τουριστικός μύθος για καλή τύχη και επιστροφή στην πόλη.

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Αντί όμως να ακολουθήσει απλώς την παράδοση που κάνουν χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, η τραγουδίστρια έδωσε τη δική της ελληνική πινελιά στη στιγμή. Η Κέλλυ Κελεκίδου επέλεξε να χορέψει το εμβληματικό «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», ενώ γύρω της συγκεντρώθηκαν περαστικοί και τουρίστες που παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον. Ο χορός της ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ελληνικής μουσικής και κουλτούρας, ακόμη και μακριά από την Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτελεί ακόμη μία απόδειξη πως η μουσική δεν έχει σύνορα και πως μια αυθεντική στιγμή μπορεί να γίνει viral μέσα σε λίγα λεπτά. Η Κέλλυ Κελεκίδου κατάφερε να μεταφέρει λίγο από το ελληνικό καλοκαίρι και την παράδοση σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Μιλάνου.

Με ένα ζεϊμπέκικο γεμάτο συναίσθημα, η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε μια απλή τουριστική στάση να μετατραπεί σε μια αξέχαστη στιγμή που ένωσε την Ελλάδα με την Ιταλία.

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