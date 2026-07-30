Celeb World 30.07.2026

Η Natalie Portman περιμένει το μωρό της και το Instagram «λιώνει»

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Η Natalie Portman δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γεννήσει το τρίτο της παιδί και συγκίνησε τους εκατομμύρια followers της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Natalie Portman είναι έγκυος και περιμένει το τρίτο της παιδί.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε μια συγκινητική φωτογραφία στο Instagram λίγο πριν τον τοκετό.
  • Το μωρό είναι το πρώτο της με τον σύντροφό της, Tanguy Destable.
  • Η Natalie Portman έχει ήδη δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Natalie Portman ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να καλωσορίσει το τρίτο της παιδί. Λίγο πριν γίνει ξανά μαμά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία, η οποία δεν άργησε να γεμίσει με χιλιάδες likes και σχόλια. Η ανάρτησή της απέπνεε χαρά, προσμονή και πολλή αγάπη.

https://www.instagram.com/natalieportman/
https://www.instagram.com/natalieportman/

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Natalie Portman ποζάρει χαμογελαστή, λίγες μόλις ημέρες πριν κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό της. Τη συνόδευσε με τη λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική φράση: «Μετράμε τις μέρες μέχρι να σε συναντήσουμε», εκφράζοντας την ανυπομονησία της για τη νέα προσθήκη στην οικογένειά της. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να της στείλουν ευχές και μηνύματα αγάπης, μετατρέποντας την ανάρτηση σε ένα από τα πιο συζητημένα posts της ημέρας.

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Το μωρό θα είναι το πρώτο παιδί της ηθοποιού με τον σύντροφό της, τον μουσικό και παραγωγό Tanguy Destable, με τον οποίο διατηρεί σχέση από το 2025. Παρότι αυτή είναι η πρώτη φορά που αποκτούν μαζί παιδί, και οι δύο έχουν ήδη δημιουργήσει τις δικές τους οικογένειες από προηγούμενες σχέσεις. Η Natalie Portman είναι μητέρα του Aleph και της Amalia, ενώ ο Tanguy Destable έχει δύο γιους από τον προηγούμενο γάμο του με τη Γαλλίδα ηθοποιό Louise Bourgoin.

https://www.instagram.com/natalieportman/
https://www.instagram.com/natalieportman/

Η είδηση της εγκυμοσύνης της έγινε γνωστή μέσα από το Harper’s Bazaar, ωστόσο η πρόσφατη ανάρτησή της ήταν η πρώτη τόσο προσωπική στιγμή που επέλεξε να μοιραστεί λίγο πριν τον ερχομό του μωρού. Όλα δείχνουν πως η ηθοποιός διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, ανυπομονώντας να ξεκινήσει ένα νέο οικογενειακό κεφάλαιο μαζί με τον Tanguy Destable.

Η Natalie Portman σε εμφάνισή της με αφορμή τις δηλώσεις της για τα Όσκαρ 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον ξεκινήσει και οι fans της Natalie Portman περιμένουν με αγωνία την πρώτη φωτογραφία με το νέο μέλος της οικογένειάς της.

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Natalie Portman
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