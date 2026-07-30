UNCATEGORIZED 30.07.2026

Η Zendaya αποχαιρετά το «arachnid-core» με μια ονειρική haute couture δημιουργία

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Αφήνοντας πίσω τα σκοτεινά, θεματικά looks, η διάσημη ηθοποιός εντυπωσίασε στο Λονδίνο με μια αιθέρια, σαμπανιζέ τουαλέτα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya επέλεξε ένα ονειρικό haute couture φόρεμα Tamara Ralph για την πρεμιέρα του "Spider-Man: Brand New Day".
  • Το σαμπανιζέ φόρεμα με αλυσίδες κρυστάλλων θύμιζε φωτεινό ιστό, σε αντίθεση με προηγούμενες εμφανίσεις.
  • Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με διαμαντένια σκουλαρίκια και μια χρυσή αράχνη.
  • Η αλλαγή στο στυλ και το μακιγιάζ υποδηλώνει αισιοδοξία για το τέλος της ταινίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια σειρά σκοτεινών, μυστηριωδών και εμπνευσμένων από αράχνες εμφανίσεων που είχαν τραβήξει τα βλέμματα, η Zendaya έφερε μια εντελώς διαφορετική, ονειρική διάθεση στην περιοδεία τύπου για την ταινία «Spider-Man: Brand New Day». Στην παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ στο Λονδίνο, η διάσημη ηθοποιός απομακρύνθηκε από το ανατριχιαστικό, θεματικό styling που μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα και επέλεξε μια αιθέρια, haute couture δημιουργία γεμάτη λάμψη.

https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el
https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el

Το σαμπανιζέ φόρεμα με την υπογραφή του οίκου Tamara Ralph από τη συλλογή υψηλής ραπτικής φθινοπρόνω 2026 διέθετε δομημένο μπούστο και σιλουέτα γοργόνας. Κατασκευασμένο από μεταξωτό crepe, το φόρεμα ξεχώριζε για τις τιράντες του από αλυσίδες με κρύσταλλα, οι οποίες θύμιζαν έναν πιο φανταstικό, φωτεινό ιστό. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες επιλογές της, όπως την ογκώδη τουαλέτα του οίκου Ashi Studio που παρέπεμπε σε απειλητικούς ιστούς αράχνης, οι κρεμαστές αλυσίδες εξέπεμπαν μια αίσθηση αισιοδοξίας και γιορτής, παραπέμποντας περισσότερο στο στυλ των θρύλων της ντίσκο της δεκαετίας του ’70, όπως η Diana Ross, παρά σε σκοτεινά μοτίβα.

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Λάμψη, κοσμήματα και μια παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια

Η συγκεκριμένη συλλογή της Tamara Ralph χαρακτηρίστηκε από τον οίκο ως μια μελέτη πάνω στη λάμψη, την ακρίβεια και την αιθέρια θηλυκότητα, γεμάτη αέρινα υφάσματα και αστραφτερό κέντημα. Για την περίσταση, η Zendaya ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια του οίκου Mouawad, ενώ μια χρυσή αράχνη από την Keren Wolf τοποθετήθηκε διακριτικά πάνω στη ραφή του ρούχου, στο πίσω μέρος.

Η αλλαγή στη διάθεση αποτυπώθηκε και στο beauty look της. Ενώ στις προηγούμενες εμφανίσεις της τα μαλλιά της ήταν αυστηρά πιασμένα ή τραβηγμένα προς τα πίσω, αυτή τη φορά επέλεξε μακριά, πλούσια μαλλιά με φυσικό όγκο. Στο μακιγιάζ, άφησε πίσω της τα βαριά, δραματικά smokey eyes του Spider-Man, υιοθετώντας μια πιο φυσική προσέγγιση με απαλό ροζ ρουζ και minimal ύφος χωρίς μάσκαρα.

https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el
https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el

Η ερμηνεία των θαυμαστών και το μήνυμα πίσω από τα ρούχα

Σε κάθε εμφάνιση της ηθοποιού στο κόκκινο χαλί, οι φαν του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα πίσω από τις στιλιστικές της επιλογές. Αρκετοί είχαν συνδέσει τα προηγούμενα σύνολά της με κακούς της ιστορίας ή με μια περίοδο πένθους και σκοταδιού για τον χαρακτήρα της M.J. Ωστόσο, αυτή η φωτεινή και αισιόδοξη εμφάνιση προς το τέλος της περιοδείας αφήνει υποσχέσεις για ένα πιο χαρούμενο φινάλε στην ταινία.

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Spider-Man: Brand New Day spiderman Zendaya
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