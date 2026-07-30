Beauty 30.07.2026

Η Zendaya υπογράφει το νέο κεφάλαιο της Prada Beauty με το «Paradoxe Sweet Chemistry»

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Η Prada Beauty καλωσορίζει τη Zendaya ως την παγκόσμια πρέσβειρα του αρώματος Prada Paradoxe
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya γίνεται το νέο πρόσωπο της σειράς αρωμάτων Prada Paradoxe.
  • Το νέο άρωμα ονομάζεται Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum.
  • Η Zendaya εκφράζει ενθουσιασμό για τη συνεργασία, καθώς το άρωμα ήταν ήδη αγαπημένο της.
  • Η κινηματογραφική καμπάνια του αρώματος σκηνοθετείται από τον Barry Jenkins.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εντυπωσιακή πορεία της Zendaya συνεχίζεται αμείωτη, καθώς μετά από μια χρονιά γεμάτη πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο, ανακοινώνεται και επίσημα ως το νέο κεντρικό πρόσωπο της σειράς αρωμάτων Prada Paradoxe. Ο οίκος Prada Beauty επέλεξε την πολυδιάστατη ηθοποιό για να ενσαρκώσει τη φιλοσοφία του αρώματος, το οποίο υμνεί τη διαφορετικότητα, την εξέλιξη και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης γυναίκας.

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https://www.instagram.com/pradabeauty/

Η ίδια η Zendaya δήλωσε ενθουσιασμένη για αυτή τη συνεργασία, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο άρωμα αποτελούσε ήδη αγαπημένη της επιλογή πολύ πριν της γίνει η επίσημη πρόταση. Η ένταξή της στην οικογένεια της Prada Beauty δημιουργεί παράλληλα μια ενδιαφέρουσα οικογενειακή σύμπραξη, καθώς ο σύζυγός της και επίσης Παγκόσμιος Πρεσβευτής του οίκου, Tom Holland, πρωταγωνιστεί ήδη στις αντίστοιχες ανδρικές καμπάνιες.

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Το νέο κεφάλαιο του αρώματος με το Prada Paradoxe Sweet Chemistry

Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκεται η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum, το οποίο σηματοδοτεί την επόμενη εξέλιξη στη δημοφιλή σειρά αρωμάτων του οίκου. Η παγκόσμια πρόεδρος του Prada Beauty, Rosa Carriço, περιέγραψε τη Zendaya ως την απόλυτη ενσάρκωση του αρώματος, επιβεβαιώνοντας πως η δημόσια εικόνα της και η δυναμική της πορεία στον κινηματογράφο ταιριάζουν απόλυτα με το πνεύμα της σειράς.

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Η φρουτώδης και λουλουδένια αρωματική σύνθεση του νέου Eau de Parfum

Το ολοκαίνουργιο Sweet Chemistry συνδυάζει μοναδικά στοιχεία που ισορροπούν ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη γλυκύτητα. Η αρωματική του ταυτότητα βασίζεται σε ένα δελεαστικό μείγμα από σιρόπι φραγκοστάφυλου, απόλυτο άνθος πορτοκαλιού και μια απαλή συμφωνία γάλακτος νερολί. Ο συνδυασμός αυτός αντανακλά τη διττή φύση της Zendaya, καταφέρνοντας να συνδέσει τη δύναμη με την ευαισθησία.

Η κινηματογραφική καμπάνια υπό τη σκηνοθετική υπογραφή του Barry Jenkins

Την οπτική απόδοση αυτού του νέου κεφαλαίου ανέλαβε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Barry Jenkins, γνωστός από την επιτυχημένη ταινία Moonlight. Η κινηματογραφική του προσέγγιση αναδεικνύει την αέναη αλλαγή και την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζουν τόσο την ίδια την ηθοποιό όσο και τη φιλοσοφία του οίκου.

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