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Beauty 27.07.2026

«Sea glass nails»: Πώς να αποκτήσεις το πιο δροσερό και ονειρικό μανικιούρ του καλοκαιριού

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Φέρε την ανεμελιά και τη δροσιά της παραλίας απευθείας στα χέρια σου, ανακαλύπτοντας το πιο ονειρικό, ημιδιαφανές και κομψό μανικιούρ της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα "Sea glass nails" είναι ένα ημιδιαφανές μανικιούρ σε δροσερούς τόνους με ματ φινίρισμα.
  • Η τάση εμπνέεται από τα λειασμένα από τη θάλασσα γυαλάκια, προσφέροντας ονειρική υφή.
  • Για να τα πετύχεις, χρειάζεσαι διάφανα jelly χρώματα και ματ top coat.
  • Δύο στρώσεις βερνικιού είναι αρκετές για να διατηρηθεί η διαφάνεια και να διακρίνεται η φυσική γραμμή του νυχιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Άφησε για λίγο στην άκρη τις οθόνες, κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ότι περπατάς ξυπόλυτη στην αμμουδιά. Το καλοκαιρινό αεράκι σου χαϊδεύει τα μαλλιά, ο ήχος από τα κύματα σε ηρεμεί και το μόνο που κάνεις είναι να κοιτάζεις κάτω, ψάχνοντας για πολύχρωμα γυαλάκια θάλασσας. Αυτά τα μικρά, λαμπερά θραύσματα που το αλμυρό νερό και η άμμος έχουν λειάνει επί μήνες, αποκτώντας μια απαλή, «θαμπωμένη» και ονειρική υφή.

sea_glass_nails_trend
https://www.instagram.com/jessicawashick/?hl=en

Ακόμα κι αν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε κρατούν μακριά από κάποια ακτή, μπορείς να φέρεις όλη αυτή την ανεμελιά απευθείας στα χέρια σου. Το καλοκαιρινό μανικιούρ σου αποκτά μια εντελώς νέα διάσταση, εμπνευσμένη από τα θησαυράκια της θάλασσας, και είναι πιο εύκολο από ποτέ να το πετύχεις μόνη σου, δίνοντας άμεση αίσθηση διακοπών.

Διάβασε επίσης: Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις της μόδας για τα πιο στιλάτα beach looks

Τι είναι τα Sea Glass Nails;

Τα sea glass νύχια είναι ακριβώς αυτό που λέει και το όνομά τους. Ένα ημιδιαφανές μανικιούρ σε δροσερούς τόνους με ματ φινίρισμα, που μοιάζει με κομμάτι γυαλιού το οποίο έχει ταξιδέψει στα κύματα για μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι μαζεύουν αυτά τα γυαλάκια από τις εξερευνήσεις τους, καθώς η απλή και φυσική τους ομορφιά κλέβει πάντα την παράσταση.

Αυτή η τάση συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αγαπάμε στα καλοκαιρινά μανικιούρ, αφού είναι διαφανής, δροσερή και αποπνέει αέρα θάλασσας, ακόμα κι αν βρίσκεσαι μακριά από την ακτή. Ξεχωρίζει ανάμεσα στα συνηθισμένα φωτεινά χρώματα, προσαρμόζεται εύκολα στο προσωπικό σου στιλ και ξυπνάει αναμνήσεις από ανέμελες στιγμές κάτω από τον ήλιο.

Πώς να το πετύχεις

Για να αποκτήσεις αυτή την ονειρική, frosted υφή, τα κλασικά κρεμώδη βερνίκια δεν αρκούν, αλλά χρειάζεσαι διάφανα jelly χρώματα που χαρίζουν μια ανάλαφρη, ζελατινώδη αίσθηση. Αντί να το παρακάνεις με τις στρώσεις, δύο είναι αρκετές ώστε να διακρίνεται διακριτικά η φυσική γραμμή του νυχιού και να διατηρηθεί η μαγική διαφάνεια του γυαλιού.

sea_glass_nails_inspiration
https://www.instagram.com/pop_polished/

Το μυστικό για να ολοκληρώσεις την εικόνα του θαλασσινού γυαλιού και να πετύχεις την απόλυτη βελούδινη αφή είναι ένα ποιοτικό ματ top coat. Αν θέλεις μάλιστα να απογειώσεις το αποτέλεσμα, μπορείς να προσθέσεις διακριτικό γκλίτερ ανάμεσα στις στρώσεις του χρώματος για μια λαμπερή, γοργονέ πινελιά.

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Καλοκαίρι 2026 μανικιούρ νύχια
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