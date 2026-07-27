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Beauty 27.07.2026

Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις της μόδας για τα πιο στιλάτα beach looks

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Από το Tiffany blue μέχρι τα jelly sandals, ανακάλυψε τις 5 κορυφαίες τάσεις που θα απογειώσουν τις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η απόχρωση Tiffany Blue προσδίδει φρεσκάδα και πολυτέλεια σε καλοκαιρινά σύνολα και αξεσουάρ.
  • Τα crochet κομμάτια, με τη χειροποίητη υφή τους, προσφέρουν boho αισθητική και φοριούνται στην παραλία ή σε βόλτες.
  • Τα jelly sandals επιστρέφουν, συνδυάζοντας νοσταλγία και πρακτικότητα για εμφανίσεις από το πρωί ως το βράδυ.
  • Τα tops με χάντρες λειτουργούν ως κοσμήματα, αναβαθμίζοντας απλά σύνολα σε statement εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που λατρεύουμε αληθινά στο καλοκαιρινό styling, είναι η μοναδική ικανότητά του να μας ταξιδεύει αβίαστα δίπλα στο κύμα, φέρνοντας όλη τη μαγεία και τη χαλάρωση της θάλασσας στην καθημερινότητά μας. Από τα λαμπερά κοχύλια και τα διάτρητα κροσέ κομμάτια μέχρι τις αποχρώσεις που καθρεφτίζουν τα κρυστάλλινα νερά, οι φετινές τάσεις είναι απολαυστικές, γεμάτες χαρακτήρα και έτοιμες να δώσουν μια εντελώς νέα πνοή στις εμφανίσεις σου στην αμμουδιά.

kaloakiri_beach_looks
https://www.instagram.com/bbcvl/

Είτε οργανώνεις τις αποδράσεις σου σε κάποιο κυκλαδίτικο νησί είτε ετοιμάζεσαι για τις πρώτες βουτιές στην κοντινότερη παραλία, η φετινή σεζόν προστάζει ρούχα και αξεσουάρ που συνδυάζουν την πρακτικότητα με την υψηλή αισθητική. Ας ανακαλύψουμε τις 5 μεγαλύτερες τάσεις της μόδας που θα κυριαρχήσουν στα beach looks σου, προσφέροντάς σου έμπνευση για ακαταμάχητες εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

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1. Tiffany Blue

Η απόλυτη απόχρωση που έχει κατακτήσει τις καρδιές των it girls δεν είναι άλλη από το χαρακτηριστικό, φωτεινό γαλαζιοπράσινο των Tiffany’s. Φρέσκια, κομψή και διακριτικά νοσταλγική, αυτή η εμβληματική παλέτα χαρίζει μια δροσερή και πολυτελή πινελιά σε κάθε καλοκαιρινό σύνολο, λειτουργώντας εξίσου εντυπωσιακά σε αέρινα φορέματα, statement κοσμήματα, τσάντες θαλάσσης, αλλά και στο καλοκαιρινό σου μανικιούρ.

tifanny_blue
https://www.instagram.com/morganerenaudi/

2. Crochet κομμάτια

Το crochet επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, αναδεικνυόμενο σε ένα από τα πιο περιζήτητα must-haves του καλοκαιριού. Με τη χαρακτηριστική χειροποίητη υφή του και την ανεπιτήδευτη boho αισθητική που παραπέμπει στα seventies, φοριέται ιδανικά πάνω από το μαγιό σου στην παραλία, ενώ μεταμορφώνεται εύκολα με σανδάλια και χρυσά κοσμήματα για μια χαλαρή απογευματινή βόλτα.

crochet_beach_look
https://www.instagram.com/audreyafs/

3. Jelly sandals

Τα αγαπημένα πλαστικά σανδάλια των παιδικών μας χρόνων κάνουν δυναμικό comeback στην πρώτη γραμμή της μόδας, χάρη στις ανανεωμένες προτάσεις κορυφαίων οίκων και brands. Άνετα, απόλυτα πρακτικά για την άμμο και ανθεκτικά, συνδυάζουν τη γλυκιά νοσταλγία με τη σύγχρονη αισθητική, συνοδεύοντάς σε απροβλημάτιστα από το πρωινό μπάνιο μέχρι τις εξερευνήσεις στα σοκάκια.

jelly_shoes
https://www.instagram.com/maria.calvet/

4. Beaded tops

Το top με χάντρες αποτελεί την πιο εντυπωσιακή και λαμπερή προσθήκη στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα. Διακοσμημένο με περίτεχνες χάντρες, κρύσταλλα ή ζωηρές χρωματιστές λεπτομέρειες, καταφέρνει να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό σορτς ή παρεό σε μια statement εμφάνιση, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν κόσμημα από μόνο του.

xantres_forema
https://www.instagram.com/louisegrdd/

5. Shell details

Τα beachwear και τα αξεσουάρ με λεπτομέρειες από κοχύλια φέρνουν τη ρομαντική γοητεία του βυθού σε κάθε σου outfit. Τα φυσικά στοιχεία και οι διακριτικές θαλασσινές αναφορές γίνονται οι πρωταγωνιστές της σεζόν, χαρίζοντάς σου αυτό το αυθεντικό, ανεπιτήδευτο resort στιλ που αναζητάς για τις διακοπές σου.

koxilia_ajesouar
https://www.instagram.com/bbcvl/

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