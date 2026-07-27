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Μουσική 27.07.2026

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η επέμβαση που αλλάζει τα σχέδια της καλοκαιρινής του περιοδείας

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Η πρώτη συναυλία της περιοδείας του ακυρώνεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εξηγεί τι συνέβη με την υγεία του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής.
  • Η επέμβαση τον αναγκάζει να αλλάξει τα σχέδια της καλοκαιρινής του περιοδείας.
  • Η πρώτη ακυρωθείσα συναυλία ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου στους Αγίους Θεοδώρους.
  • Ο καλλιτέχνης χρειάζεται χρόνο για ανάρρωση, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Απρόσμενη εξέλιξη προέκυψε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος αναγκάζεται να βάλει προσωρινά «φρένο» στα καλοκαιρινά του σχέδια. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως αντιμετώπισε ένα ζήτημα υγείας, το οποίο τον οδήγησε στο χειρουργείο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα των συναυλιών του.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/

Η πρώτη αλλαγή αφορά τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου στους Αγίους Θεοδώρους, η οποία θα σηματοδοτούσε και την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας. Ωστόσο, η εμφάνιση δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς ο τραγουδιστής βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης μετά από επέμβαση χολοκυστεκτομής.

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Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης καθησύχασε το κοινό του, εξηγώντας πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, αλλά οι γιατροί τού συνέστησαν να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην αποθεραπεία του, κάτι που θα φέρει αλλαγές και σε άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις της περιοδείας.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά!».

Η ανάρτησή του γέμισε μέσα σε λίγη ώρα με δεκάδες μηνύματα αγάπης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση από φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν τη θετική τους ενέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία του επηρεάζει τα επαγγελματικά του σχέδια το τελευταίο διάστημα. Πριν από λίγο καιρό, οι χειμερινές εμφανίσεις του στο Gazarte είχαν επίσης αναβληθεί για λόγους υγείας, την ώρα που ο ίδιος προετοιμαζόταν για τη δυναμική επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/

Έτσι, όσοι περίμεναν να ακούσουν live τα νέα του τραγούδια «Φωτιά στη νύχτα» και «Όλα μαγικά» θα χρειαστεί να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή, μέχρι ο αγαπημένος καλλιτέχνης να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στη σκηνή.

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
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