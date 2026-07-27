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Celeb World 27.07.2026

Tom Hanks: Το αυθόρμητο «ουάου» όταν είδε το τατουάζ ενός Έλληνα fan

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Ο Tom Hanks συνάντησε Έλληνα θαυμαστή με τατουάζ το πρόσωπό του και η αντίδρασή του έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Tom Hanks συνάντησε έναν Έλληνα θαυμαστή του στον δρόμο.
  • Ο θαυμαστής αποκάλυψε ένα τατουάζ με το πρόσωπο του ηθοποιού στην γάμπα του.
  • Ο Tom Hanks αντέδρασε αυθόρμητα με ένα «ουάου» και έσκυψε για να δει το τατουάζ.
  • Το βίντεο της συνάντησης έγινε viral στο TikTok, με σχόλια για την αντίδραση του ηθοποιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και άκρως viral συνάντηση είχε ο Tom Hanks με έναν Έλληνα θαυμαστή του, ο οποίος βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράσει την αγάπη του για τον βραβευμένο ηθοποιό. Η αντίδραση του Hollywood star καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κάνει τον γύρο των social media.

Ο Τομ Χανκς χαμογελάει, με το βλέμμα του στραμμένο προς τα δεξιά, σε μια εκδήλωση, αναδεικνύοντας τους νέους ορίζοντες της καριέρας του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στο TikTok από τον ίδιο τον θαυμαστή και δείχνει τη στιγμή που συναντά τον Tom Hanks στον δρόμο. Τότε σηκώνει τη βερμούδα του, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ με το πρόσωπο του αγαπημένου ηθοποιού χαραγμένο στη γάμπα του.

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Ο Tom Hanks δεν έκρυψε την έκπληξή του. Μόλις αντίκρισε το σχέδιο, έσκυψε για να το δει καλύτερα και αντέδρασε αυθόρμητα λέγοντας «ουάου».

Ο Tom Hanks σε κοντινό πλάνο με σκούρο κοστούμι και μπλε φόντο.
Ο Tom Hanks εμφανίζεται στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη συνέχεια έδειξε το τατουάζ με το χέρι του, ενώ οι δυο τους αντάλλαξαν χαμόγελα, σε μια στιγμή που κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις.

@sourbislore

Legend 🎞️💜🥺 #tomhanks #forrestgump #sourbis #fy

♬ sonido original – URBAE NOX

Το σύντομο βίντεο έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των χρηστών του TikTok, με πολλούς να σχολιάζουν τη ζεστή και αυθεντική αντίδραση του Tom Hanks, αλλά και την ιδιαίτερη αφιέρωση του Έλληνα fan στον αγαπημένο του ηθοποιό.

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