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Cinema 27.07.2026

«The Odyssey»: Σπάει ταμεία για δεύτερη εβδομάδα και γράφει ιστορία στο Box Office

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Το «The Odyssey» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, συγκεντρώνοντας ακόμα 87 εκατ. δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • «The Odyssey» παραμένει στην κορυφή του Box Office για δεύτερη εβδομάδα, με 87 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.
  • Η ταινία του Christopher Nolan σημειώνει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για ταινία R-rated στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της.
  • Συνολικά, έχει συγκεντρώσει 286,4 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 639,6 εκατομμύρια παγκοσμίως.
  • Οι προβολές σε IMAX, ειδικά σε 70mm, συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία της ταινίας, αποφέροντας 140 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
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Το «The Odyssey» συνεχίζει να κυριαρχεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της στη Βόρεια Αμερική, η νέα ταινία του Christopher Nolan πρόσθεσε ακόμα 87 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της από 3.943 αίθουσες. Η πτώση των εισπράξεων ήταν μόλις 30% σε σχέση με το εντυπωσιακό άνοιγμα των 123,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσοστό που θεωρείται εξαιρετικά χαμηλό για blockbuster τέτοιου μεγέθους. Μάλιστα, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη δεύτερη εβδομάδα στην ιστορία για ταινία με χαρακτηρισμό R, πίσω μόνο από το «Deadpool & Wolverine».

Ο Matt Damon και η Zendaya σε σκηνή από την ταινία Dune, για την οποία ο Elon Musk έκανε επίθεση στον Christopher Nolan.

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, με τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα, έχει πλέον συγκεντρώσει 286,4 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 639,6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Παρότι την επόμενη εβδομάδα κάνει πρεμιέρα το «Spider-Man: Brand New Day» με τους Tom Holland και Zendaya, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το «The Odyssey» θα παραμείνει ισχυρό. Η εξαιρετική απήχηση από στόμα σε στόμα και οι γεμάτες αίθουσες δείχνουν ότι η ταινία έχει ακόμη μεγάλη δυναμική. Όπως σχολιάζουν άνθρωποι της αγοράς, πρόκειται για μία από εκείνες τις σπάνιες παραγωγές που διατηρούν την επιτυχία τους για πολλές εβδομάδες.

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Μεγάλο ρόλο στην πορεία της ταινίας παίζουν και οι προβολές σε IMAX. Το «The Odyssey» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, κάτι που έχει προσελκύσει χιλιάδες σινεφίλ. Μέχρι σήμερα έχει αποφέρει 140 εκατομμύρια δολάρια μόνο από προβολές IMAX παγκοσμίως, ενώ οι περιζήτητες προβολές στις αίθουσες IMAX 70mm παραμένουν σχεδόν εξαντλημένες μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Ο Matt Damon ως στρατιώτης με πανοπλία και σπαθί σε σκηνικό της Οδύσσειας, με πλοία και στρατόπεδο στο φόντο.

Την ίδια στιγμή, στο αμερικανικό Box Office ξεχώρισε και το «Hadestown: The Musical», η κινηματογραφημένη εκδοχή της δημοφιλούς παράστασης του Broadway που βασίζεται στον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Η ταινία έκανε δυναμικό ντεμπούτο με 9,6 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας αντίστοιχες κινηματογραφικές μεταφορές διάσημων μιούζικαλ. Η θετική ανταπόκριση του κοινού οδήγησε μάλιστα τους δημιουργούς να επεκτείνουν τις προβολές της πέρα από το αρχικό πενθήμερο πρόγραμμα.

Η Mia Goth ως Μελανθώ και η Anne Hathaway ως Πηνελόπη στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
L to R: Mia Goth is Melantho and Anne Hathaway is Penelope in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Στις υπόλοιπες θέσεις του Box Office, το «Moana» συγκέντρωσε 10,5 εκατομμύρια δολάρια στο τρίτο του Σαββατοκύριακο, ενώ το «Toy Story 5» πρόσθεσε άλλα 10 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας πλέον το 1,022 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως και κατακτώντας τον τίτλο της εμπορικότερης ταινίας του 2026. Παράλληλα, το «Minions and Monsters» συνέχισε σταθερά την πορεία του με συνολικά 411 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Ο Tom Holland ως Τηλέμαχος στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Tom Holland is Telemachus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Η φετινή καλοκαιρινή κινηματογραφική σεζόν δείχνει να δίνει νέα ώθηση στις αίθουσες. Τα συνολικά έσοδα του καλοκαιριού στις ΗΠΑ ξεπέρασαν ήδη τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, με την αγορά να αισιοδοξεί ότι μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 4 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος της σεζόν. Και αν η μέχρι τώρα πορεία του «The Odyssey» αποτελεί ένδειξη, τότε όλα δείχνουν πως η νέα δημιουργία του Christopher Nolan θα παραμείνει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα του 2026 και ένας από τους βασικούς διεκδικητές τόσο των εμπορικών ρεκόρ όσο και των βραβείων της χρονιάς.

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