Οι 6 σειρές που θα δεις φέτος τα καλοκαιρινά βράδια

Οι 6 σειρές που θα μονοπωλήσουν τα καλοκαιρινά σου βράδια και δεν θα σε αφήσουν να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη

Με μια ματιά Το καλοκαίρι είναι ιδανικό για binge-watching σειρών, με πολλές επιλογές σε streaming πλατφόρμες.

Το "Breaking Bad" προτείνεται για την αγωνία και τις ανατροπές του, με 62 επεισόδια.

Το "Succession" προσφέρει ίντριγκα, χρήμα και οικογενειακά μυστικά στην αυτοκρατορία των Roy.

Το "Modern Family" είναι ιδανικό για χαλαρό γέλιο, με 11 σεζόν χιούμορ και ταύτιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική ευκαιρία για να «χαθείς» σε ιστορίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή προσφέρουν αρκετό υλικό για να μην σταματάς να πατάς το «play». Αν το binge-watching είναι το αγαπημένο σου χόμπι, ετοίμασα μια λίστα με σειρές που «κολλάνε» τέλεια για να τις απολαύσεις τη μία μετά την άλλη. Οι streaming πλατφόρμες είναι γεμάτες με διαμάντια που περιμένουν να τα ανακαλύψεις, από καταιγιστικά δράματα μέχρι κωμωδίες που δεν θα σε αφήσουν να πάρεις ανάσα.

Όταν η ζέστη γίνεται έντονη και οι ρυθμοί της πόλης πέφτουν, το ιδανικό σου καταφύγιο είναι ένας καναπές, μια παγωμένη λεμονάδα και η επόμενη σειρά που θα σε κάνει να ξεχάσεις τον χρόνο. Το binge-watching δεν είναι απλώς ένας τρόπος να περάσει η ώρα· είναι μια ιεροτελεστία. Είναι εκείνη η στιγμή που επιλέγεις να «βουτήξεις» σε κόσμους γεμάτους ένταση, χιούμορ και χαρακτήρες που νιώθεις δικούς σου. Φέτος το καλοκαίρι, οι επιλογές είναι πιο πλούσιες από ποτέ. Είτε ψάχνεις για κάτι που θα σε κρατήσει ξάγρυπνο μέχρι το πρωί, είτε για μια ιστορία που θα σε κάνει να γελάσεις με την καρδιά σου, οι παρακάτω σειρές είναι οι απόλυτες «binge-worthy» προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις.

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1. Breaking Bad

Αν δεν το έχεις δει ακόμα, αυτό είναι το «ιερό δισκοπότηρο» του binge-watching. Η διαδρομή του Walter White από καθηγητή χημείας σε βαρόνο των ναρκωτικών είναι μια παραγωγή που δεν έχει ούτε μια στιγμή «κοιλιάς». Με 62 επεισόδια γεμάτα αγωνία, ηθικά διλήμματα και ανατροπές που θα σε αφήσουν άφωνο, είναι η σειρά που θα σε κάνει να θες να βλέπεις ένα επεισόδιο ακόμα μέχρι να ξημερώσει.

2. Succession

Αν σου αρέσει να βλέπεις την ίντριγκα, το χρήμα και τα σκοτεινά οικογενειακά μυστικά, το «Succession» είναι η επιλογή σου. Παρακολουθείς την πανίσχυρη οικογένεια Roy να μάχεται για τον έλεγχο μιας αυτοκρατορίας μέσων ενημέρωσης. Οι ατάκες είναι κοφτερές σαν ξυράφι και οι χαρακτήρες τόσο πολύπλοκοι που θα σε κάνουν να κολλήσεις από το πρώτο λεπτό, αναρωτώμενος ποιος θα επιβιώσει τελικά στον εταιρικό πόλεμο.

3. Modern Family

Για τις βραδιές που θέλεις να γελάσεις αβίαστα, αυτή η κωμωδία είναι ό,τι καλύτερο έχεις στη διάθεσή σου. Με 11 σεζόν γεμάτες χιούμορ, αγάπη και καθημερινές καταστάσεις με τις οποίες μπορείς να ταυτιστείς, το «Modern Family» είναι ιδανικό για χαλαρό binge-watching. Μπορείς να βλέπεις πολλά επεισόδια στη σειρά χωρίς να κουράζεσαι, αφού οι χαρακτήρες γίνονται γρήγορα σαν δικοί σου άνθρωποι.

4. The Bear

Αν αντέχεις την ένταση, ο Carmy και η ομάδα του στην κουζίνα του «The Bear» θα σε κρατήσουν καθηλωμένο. Η σειρά είναι τόσο γρήγορη και τόσο πραγματική που θα νιώθεις τον ιδρώτα και το άγχος τους να μεταφέρεται στον καναπέ σου. Είναι η ιδανική σειρά για να δεις μαζεμένα επεισόδια, καθώς η εξέλιξη των χαρακτήρων είναι τόσο καταιγιστική που δεν θα θέλεις να διακόψεις ούτε για ένα ποτήρι νερό.

5. Fringe

Αν λατρεύεις το μυστήριο, την επιστημονική φαντασία και τα παράλληλα σύμπαντα, το «Fringe» είναι μια σειρά που οφείλεις να δεις. Με 100 επεισόδια που συνδυάζουν αυτοτελή μυστήρια με μια τεράστια κεντρική πλοκή, είναι η απόλυτη σειρά για να «χαθείς» για μέρες. Κάθε επεισόδιο σε οδηγεί πιο κοντά σε μια αλήθεια που θα σε εκπλήξει, κάνοντας το binge-watching μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία.

6. Brooklyn Nine-Nine

Αν ψάχνεις κάτι για να ελαφρύνεις τη διάθεσή σου, οι ντετέκτιβ του 99ου τμήματος είναι εδώ για σένα. Είναι μια από τις πιο έξυπνες και αστείες αστυνομικές κωμωδίες που έχουν γυριστεί ποτέ. Με σύντομα επεισόδια και χαρακτήρες που θα λατρέψεις από το πρώτο δευτερόλεπτο, είναι η τέλεια σειρά για να «κάψεις» ολόκληρα Σαββατοκύριακα βλέποντας επεισόδιο μετά το επεισόδιο.

Κεντρική Εικόνα: IMDB