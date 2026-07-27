Ο Γιώργος Κακοσαίος χωρίς φίλτρο στο After Dark: Οι αποκαλύψεις για τον έρωτα, τη ζήλια και τον Γιάννη Πλούταρχο

Ο Γιώργος Κακοσαίος βρέθηκε στο After Dark και μίλησε για τον έρωτα, τον Γιάννη Πλούταρχο, τη ζήλια και τη μουσική

Με μια ματιά Ο Γιώργος Κακοσαίος μίλησε για τον έρωτα, τη ζήλια και τη σχέση του με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο.

Παραδέχτηκε ότι προσπάθησε να ψάξει κινητό συντρόφου του από ζήλια, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εξέφρασε ευγνωμοσύνη στη Νατάσα Θεοδωρίδου για την εμπιστοσύνη και την ελευθερία που του έδωσε.

Θεωρεί τον έρωτα την υπέρτατη αξία, πηγή έμπνευσης για τη ζωή και τη μουσική του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Κακοσαίος βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στον καναπέ του After Dark, με τον Θέμη Γεωργαντά, και χάρισε μία από τις πιο ανθρώπινες και αυθόρμητες συνεντεύξεις της σεζόν. Ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τις σχέσεις του και φυσικά τη ζωή δίπλα στον Γιάννη Πλούταρχο. Με ειλικρίνεια και χιούμορ, δεν δίστασε να απαντήσει ακόμα και στις πιο προσωπικές ερωτήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν μια κουβέντα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Η κουβέντα κινήθηκε από τα πρώτα του βήματα στη μουσική μέχρι την καθημερινότητά του, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές στον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο, αλλά και στους ανθρώπους που τον βοήθησαν στην καριέρα του. Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του, μίλησε για τον έρωτα, τη ζήλια και τις φιλοδοξίες του, αποδεικνύοντας ότι παραμένει αυθεντικός και προσγειωμένος. Το αποτέλεσμα ήταν μια συνέντευξη που συνδύασε συγκίνηση, γέλιο και αρκετές εκπλήξεις.

Διάβασε επίσης: Η Αγγελική Ηλιάδη στο After Dark: «Θα κυκλοφορήσω σύντομα τα ανέκδοτα τραγούδια που μου χάρισε ο Βασίλης Καρράς»

Από το εξομολογητήριο του After Dark μέχρι τις γρήγορες ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά, ο Γιώργος Κακοσαίος δεν κράτησε τίποτα κρυφό. Απάντησε με ειλικρίνεια για τις σχέσεις του, αποκάλυψε μικρές «αμαρτίες» της καθημερινότητάς του και μοιράστηκε ιστορίες που δεν είχε ξαναπεί δημόσια. Αν κάτι έμεινε από τη βραδιά, ήταν η αυθεντικότητα με την οποία αντιμετώπισε κάθε θέμα.

«Έχω προσπαθήσει να ψάξω κινητό από ζήλια»

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν ο Θέμης Γεωργαντάς τον ρώτησε ποια είναι η μεγαλύτερη «κατινιά» που έχει κάνει σε μία σχέση. Ο Γιώργος Κακοσαίος παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι κάποια στιγμή είχε προσπαθήσει να ψάξει το κινητό της συντρόφου του, χωρίς όμως να τα καταφέρει, αφού δεν γνώριζε τον κωδικό. Όπως εξήγησε, αμέσως μετά ένιωσε άσχημα με τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας πως δεν ήταν σωστή συμπεριφορά.

Η συγκινητική αναφορά στον Γιάννη Πλούταρχο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα είπε για τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως, παρότι ο πατέρας του είχε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα εμφανίσεων όλα αυτά τα χρόνια, δεν ένιωσε ποτέ ότι του έλειψε από την οικογένεια.

Όπως εξήγησε, κάθε στιγμή που περνούσαν μαζί ήταν ουσιαστική και γεμάτη αγάπη, ενώ τον χαρακτήρισε όχι μόνο αγαπημένο του τραγουδιστή, αλλά και το μεγαλύτερο πρότυπό του. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος του είναι να ακολουθήσει τις αξίες που του μετέδωσε, χαράζοντας παράλληλα τη δική του προσωπική πορεία στη μουσική.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και το μεγάλο «ευχαριστώ»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη Νατάσα Θεοδωρίδου, με την οποία συνεργάστηκε στις νυχτερινές πίστες. Ο Γιώργος Κακοσαίος δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του, αποκαλύπτοντας ότι από την πρώτη στιγμή τον εμπιστεύτηκε απόλυτα και του έδωσε ελευθερία να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα.

Όπως είπε, δεν θεωρεί καθόλου δεδομένη αυτή τη στήριξη, ειδικά για έναν νέο καλλιτέχνη, και τόνισε πως θα της είναι ευγνώμων για όλη του τη ζωή. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη γνωστή τραγουδίστρια έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο άνθρωπο, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χρήστος Μάστορας

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού των γρήγορων ερωτήσεων, ο τραγουδιστής μίλησε και για τις συνεργασίες που ξεχωρίζει στην καριέρα του. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέφερε, στάθηκε ιδιαίτερα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, καθώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστεί σε μεγάλη πίστα.

Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Χρήστο Μάστορα, αποκαλύπτοντας πως θα ήθελε κάποια στιγμή να ακολουθήσει το παράδειγμά του ως δημιουργός, γράφοντας τραγούδια όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για άλλους καλλιτέχνες.

Έρωτας πάνω απ’ όλα

Στο χαρακτηριστικό εξομολογητήριο της εκπομπής κλήθηκε να βάλει σε σειρά τις λέξεις «έρωτας», «καριέρα» και «χρήματα». Χωρίς δεύτερη σκέψη τοποθέτησε πρώτο τον έρωτα, εξηγώντας ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής του τόσο για τη ζωή όσο και για τη μουσική που δημιουργεί.

Αποκάλυψε επίσης ότι είναι ανυπόμονος, ευαίσθητος και επιφυλακτικός χαρακτήρας, ενώ χρειάζεται χρόνο για να εμπιστευτεί τους ανθρώπους γύρω του.

Ρομαντικές κομεντί, burgers στις 3 τα ξημερώματα και… σινεφίλ

Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκάλυψε και μερικές από τις πιο απρόσμενες συνήθειές του. Παραδέχτηκε ότι λατρεύει τις ρομαντικές κομεντί και γενικότερα τον κινηματογράφο, εξηγώντας πως πολλές φορές οι ταινίες αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη μουσική του.

Με χιούμορ παραδέχτηκε ακόμη πως, μετά τις νυχτερινές εμφανίσεις του, δύσκολα αντιστέκεται σε ένα burger ή μία κρέπα τα ξημερώματα, χαρακτηρίζοντας το νυχτερινό φαγητό μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του.

Το πρώτο φιλί και η σχέση με το κοινό

Η συζήτηση έκλεισε με πιο ανάλαφρη διάθεση, όταν ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως το πρώτο του φιλί έγινε στην πέμπτη Δημοτικού με μία συμμαθήτριά του. Παράλληλα, μίλησε και για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο, τονίζοντας πως μέχρι σήμερα δεν έχει βιώσει κάποια ακραία εκδήλωση θαυμασμού, καθώς οι θαυμαστές του τον προσεγγίζουν πάντα με σεβασμό και διακριτικότητα.

Με χιούμορ, συναίσθημα και πολλές αυθεντικές εξομολογήσεις, ο Γιώργος Κακοσαίος απέδειξε στο After Dark γιατί θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού τραγουδιού.

Διάβασε επίσης: