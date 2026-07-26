Η Μελίνα Ασλανίδου στο After Dark: «Πιστεύω θα παντρευτώ κάποια στιγμή»

Με μια ματιά Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε για τη νέα της δισκογραφική στέγη και το τραγούδι «Άστο να πάει».

Αναπολώντας τα παιδικά της χρόνια, θυμήθηκε την απόφασή της να γίνει τραγουδίστρια και τις σχολικές αποβολές.

Εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Γιάννη Πάριο και μίλησε για τη σχέση της με την τηλεόραση.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο γάμου στο μέλλον, δηλώνοντας ότι διανύει μια όμορφη περίοδο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε στο σαλόνι του «After Dark» τη Μελίνα Ασλανίδου, σε μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη μουσική, αποκαλύψεις, συναίσθημα και χιούμορ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επέστρεψε στο πλατό της εκπομπής, αποπνέοντας μια μοναδική αύρα ανανέωσης και θετικής ενέργειας, έτοιμη να μοιραστεί στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

Με το καλοκαίρι να προμηνύεται γεμάτο δημιουργία και μια μεγάλη περιοδεία στα σκαριά, η ίδια μίλησε ανοιχτά για τη νέα της δισκογραφική στέγη στη Heaven και το ολοκαίνουργιο τραγούδι-διασκευή «Άστο να πάει», που είχε αγαπηθεί ήδη από το κοινό. Παράλληλα, έκανε έναν εντυπωσιακό απολογισμό 25 χρόνων παρουσίας στη δισκογραφία από το πρώτο της mini album το 2001, θυμίζοντας πως ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό της η σκέψη να σταματήσει, καθώς η μουσική ήταν πάντα ο απόλυτος μονόδρομος στη ζωή της.

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Αναπολώντας τα παιδικά της χρόνια στα Γιαννιτσά, η Μελίνα Ασλανίδου θυμήθηκε τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός της και την απόλυτη βεβαιότητα που είχε από μικρή ηλικία για το μέλλον της. Όπως χαρακτηριστικά εξομολογήθηκε: «Ήταν ο θείος μου ο Κώστας, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, αλλά μου έλεγε “τι θα σε κάνουμε εσένα; Τραγουδίστρια;” και του έλεγα ναι, θα με κάνετε τραγουδίστρια. Είχα αυτό το θράσος της άγνοιας, του δεν ξέρω τι… Έλεγα αυτό θα γίνω.»

Μάλιστα, αποκάλυψε τις σχολικές της αποβολές, αφού δεν δίσταζε να φύγει από τα μαθήματα για να βρει το κατάλληλο σημείο με καλή ακουστική και να τραγουδάει τις αγαπημένες της επιτυχίες. Πριν αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική, είχε σπουδάσει βοηθός μικροβιολόγου και είχε κάνει την πρακτική της σε νοσοκομεία, συνειδητοποιώντας όμως γρήγορα ότι η υπερβολική της ενσυναίσθηση την έκανε να παίρνει τα πάντα πολύ προσωπικά, κάτι που την οδήγησε οριστικά στον δρόμο του τραγουδιού.

Η λατρεία για τον Γιάννη Πάριο και η καρμική σχέση με την τηλεόραση

Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της κατείχε ο Γιάννης Πάριος, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον «μεγάλο της έρωτα», εξυμνώντας το μεγαλείο και τις αμέτρητες πινελιές που είχε βάλει στην ελληνική δισκογραφία. Αναφερόμενη σε αυτόν, σημείωσε: «Συγχαίρω κάθε φορά από το μεγαλείο αυτού του καλλιτέχνη και αυτού του ανθρώπου που είναι πραγματικά ένας υπέροχος, μοναδικός, μαγικός άνθρωπος. Ξέρεις, στην ελληνική δισκογραφία κρύβεται πίσω από πάρα πολλά τραγούδια που πιθανολογώ να μην τα ξέρει όλα ο κόσμος ότι από πίσω είναι ο Πάριος. Έχει βάλει πολλές πινελιές σε πολλά τραγούδια.»

Παράλληλα, μίλησε για την καρμική και αγαπησιάρικη σχέση της με την τηλεόραση, η οποία ξεκίνησε τυχαία αλλά την έφερε κοντά στα σπίτια όλης της Ελλάδας: «Η τηλεόραση λοιπόν μπαίνει στα σπίτια όλων των ανθρώπων». Θυμήθηκε με νοσταλγία τις χρυσές εποχές των μουσικών talent shows, όπως τα πρώτα χρόνια του «The Voice» στον ΑΝΤ1 μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, τη Δέσποινα Βανδή και τον Μιχάλη, αλλά και τη συμμετοχή της στο «X Factor» και στην εκπομπή «Νύχτα Στάσου» στην ΕΡΤ.

Το συγκινητικό άλμπουμ των αναμνήσεων στο «Δάγκωσε τη Γλώσσα σου»

Στο αγαπημένο παιχνίδι «Δάγκωσε τη Γλώσσα σου», η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με φωτογραφίες σημαντικών ανθρώπων της ζωής και της καριέρας της, προκαλώντας έντονα συναισθήματα. Μίλησε με τεράστιο σεβασμό για τον «θείο» Γιώργο Νταλάρα, τη στενή της φίλη Σοφία Βογιατζάκη, τον μοναδικό Νικόλα Άσιμο, αλλά και τον αξέχαστο Παντελή Παντελίδη, θυμούμενη τη στιγμή που της είχε ζητήσει να ακούσει ένα τραγούδι του με την κιθάρα του.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στον Αντώνη Βαρδή:«Ο Αντώνης Βαρδής είναι μέσα στην καρδιά μου, κατοικεί μέσα στην καρδιά μου. Κάθε φορά λοιπόν που έλεγα τα τραγούδια μας, τον έπαιρνα τηλέφωνο μετά να του πω πως αντέδρασε ο κόσμος. Θαρρείς και ο Αντώνης είχε όρεξη να μ’ ακούει εμένα κάθε τρεις και λίγο. Τον αγάπησα πάρα πολύ και είναι ένας άνθρωπος που πάντα τον ευγνωμονώ και τον ευχαριστώ για τα δώρα που μου έδωσε και για τα δώρα που έδωσε γενικότερα στον κόσμο.»

Στη λίστα των αναμνήσεων προστέθηκαν η Ναταλία Γερμανού, την οποία θυμόταν σαν μεγάλη της αδερφή από τα πρώτα της βήματα, καθώς και αναφορές σε καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Βέρτης και ο ράπερ Raggio.

Η προσωπική ζωή και το ενδεχόμενο ενός ονειρικού γάμου

Λίγο πριν το τέλος της βραδιάς, ο Θέμης Γεωργαντάς έστρεψε την κουβέντα στην προσωπική της ζωή, με τη Μελίνα να αποκαλύπτει χαμογελώντας ότι διένυε μια από τις πιο όμορφες και ήρεμες περιόδους της. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν απέκλειε το ενδεχόμενο του γάμου, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Δόξα τω Θεώ, η προσωπική μου ζωή είναι στα καλύτερά της. ‘Αμα παντρευτώ θα το κάνω, θα το κάνω σωστά. Νύφη κανονικά με τα πέπλα, με τα αυτά, με τα τέτοια, με όλα. Με παρανυφάκια, με τέτοια. Θα το κάνω κάποια στιγμή. Δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή. Τίποτα όμως. Γιατί εκεί που αποκλείεις κάτι, βλέπει ο Θεός από πάνω και γελάει και στο φέρνει».

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