Πότε έκλαψε τελευταία φορά ο Γιώργος Κακοσαίος; Η εξομολόγηση στο After Dark που θα συζητηθεί

Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στο After Dark για το πρόβλημα με τη φωνή του, το άγχος και τη στιγμή που λύγισε

Με μια ματιά Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στο "After Dark" για μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Αντιμετώπισε πρόβλημα με τη φωνή του, που συνέδεσε με ψυχολογική πίεση και άγχος.

Εξομολογήθηκε μια βραδιά που ξέσπασε σε κλάματα στο καμαρίνι του μετά από παράσταση.

Η κατάστασή του βελτιώθηκε με πίστη, αλλαγές στην καθημερινότητα και την έναρξη νέου επαγγελματικού κύκλου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Κακοσαίος θα βρεθεί στο νέο επεισόδιο του «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά, την Κυριακή 26 Ιουλίου, και αναμένεται να μιλήσει για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Ο νεαρός τραγουδιστής κάθεται στο «Εξομολογητήριο» της εκπομπής και αποκαλύπτει μία πλευρά του εαυτού του που λίγοι γνωρίζουν. Ανάμεσα σε όσα θα μοιραστεί, θα είναι και η περιπέτεια που πέρασε με τη φωνή του, αλλά και η ψυχολογική πίεση που βίωσε εκείνη την περίοδο.

Ο Γιώργος Κακοσαίος περιγράφει στον Θέμη Γεωργαντά πως το πρόβλημα με τη φωνή του ξεκίνησε από τον χειμώνα και έγινε πιο έντονο το καλοκαίρι της προηγούμενης χρονιάς. Όπως εξηγεί, απευθύνθηκε σε γιατρούς αλλά οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην πορεία, ο ίδιος συνειδητοποίησε πως το άγχος παίζει καθοριστικό ρόλο σε όσα αντιμετωπίζει.

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Η πιο συγκινητική στιγμή της εξομολόγησής του είναι όταν αναφέρεται στη βραδιά που ένιωσε πως δεν μπορούσε άλλο να κρατήσει μέσα του την πίεση. Ο τραγουδιστής θυμάται ένα βράδυ μετά το πρώτο του πρόγραμμα στο Fantasia με τον Νίκο Γκιάμο, όταν επέστρεψε στο καμαρίνι του και επέλεξε να μείνει μόνος του. «Μπαίνω μέσα στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανέναν και τίποτα. Και βάζω τα κλάματα», αναφέρει χαρακτηριστικά στον Θέμη Γεωργαντά, περιγράφοντας μία στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει για τον τρόπο που προσπαθεί να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη φάση και αναφέρεται στην πίστη του αλλά και στις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητά του. «Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα. Σιγά σιγά προσπάθησα να αλλάξω mood», εξομολογείται, εξηγώντας πως προσπαθεί να αφήσει πίσω του τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο ίδιος αποκαλύπτει πως η κατάσταση άρχισε σταδιακά να βελτιώνεται όταν ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του με το Lux. «Όταν ξεκίνησα το μαγαζί εδώ στο Lux, σιγά σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται», αναφέρει, εξηγώντας πως όταν ένιωσε καλύτερα ψυχολογικά, άρχισε να βλέπει αλλαγές και στη φωνή του.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει και για τη συναισθηματική πλευρά του χαρακτήρα του, αποκαλύπτοντας πως είναι ένας άνθρωπος που συγκινείται εύκολα. Αναφέρεται στις ταινίες, στις αναμνήσεις από την οικογένειά του και στα παιδικά του χρόνια, που μπορούν να τον αγγίξουν βαθιά.

Η εμφάνιση του Γιώργου Κακοσαίου στο «After Dark» αναμένεται να είναι μία από τις πιο προσωπικές τηλεοπτικές του στιγμές, καθώς ο τραγουδιστής θα δείξει πως πίσω από τη σκηνή και τη μουσική υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες, άγχος και πιεστικές στιγμές, αλλά θα καταφέρει να βρει ξανά την ισορροπία του.

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