Γνώρισε τις «Κόρες της Αρετής»: Η νέα σειρά του Alpha που θα σε καθηλώσει

Γνωρίστε τη νέα δραματική σειρά του Alpha, το καστ, τους χαρακτήρες και την ιστορία που θα καθηλώσει το κοινό

Με μια ματιά Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Οι Κόρες της Αρετής», εστιάζει σε οικογενειακά μυστικά και φιλοδοξίες.

Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από την Αρετή και τις κόρες της, καθώς οι ζωές τους διασταυρώνονται με την ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά.

Η σειρά εξερευνά θέματα αγάπης, κοινωνικής ανόδου, εξουσίας και του κόστους της φιλοδοξίας.

Η σειρά βασίζεται στο επιτυχημένο τουρκικό format «Mrs. Fazilet and Her Daughters». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Alpha επενδύει ξανά στη μυθοπλασία και παρουσιάζει τη νέα μεγάλη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, οικογενειακά μυστικά και χαρακτήρες που θα δοκιμαστούν στα όριά τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αρετή, μια μητέρα που θέλει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό μέλλον για τις κόρες της, όμως οι επιλογές της θα τις οδηγήσουν σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

Η σειρά ξεδιπλώνει μια δυνατή ιστορία γύρω από την αγάπη, την κοινωνική άνοδο, την εξουσία και το τίμημα που μπορεί να έχει η φιλοδοξία. Όταν οι ζωές της Αρετής και των κοριτσιών της συναντούν την πανίσχυρη οικογένεια Κεχαγιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι έρχονται αντιμέτωποι. Παλιές πληγές, κρυμμένα μυστικά και δύσκολες επιλογές θα αλλάξουν για πάντα τις ισορροπίες ανάμεσα στους ήρωες.

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Με ένα δυνατό καστ καταξιωμένων και νέων ηθοποιών, η νέα παραγωγή του Alpha υπόσχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό με μια ιστορία που θέτει ένα μεγάλο ερώτημα: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να αλλάξει τη μοίρα του;

Η οικογένεια Κεχαγιά: Ισχύς, μυστικά και συγκρούσεις

Η οικογένεια Κεχαγιά αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ιστορίας. Μια οικογένεια με δύναμη, επιρροή και αυστηρούς κανόνες, που όμως κρύβει αδυναμίες και μυστικά πίσω από την εικόνα της τελειότητας.

Ο Γιάννος Περλέγκας ως Λεωνίδας Κεχαγιάς

Ο Λεωνίδας Κεχαγιάς είναι ο άνθρωπος που κρατά τα ηνία της οικογένειας. Ισχυρός, απαιτητικός και προσηλωμένος στις αρχές του, έχει μάθει να λειτουργεί περισσότερο με τη λογική παρά με το συναίσθημα.

Ωστόσο, η ζωή θα τον φέρει αντιμέτωπο με το παρελθόν του και με μυστικά που προσπάθησε για χρόνια να κρατήσει κρυφά.

Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος ως Ανδρέας

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Κεχαγιά μεγαλώνει κάτω από την πίεση των προσδοκιών του πατέρα του. Ευαίσθητος και χαμηλών τόνων, προσπαθεί να βρει τη δική του ταυτότητα ανάμεσα στο οικογενειακό καθήκον και στις προσωπικές του επιθυμίες.

Η μεγαλύτερη μάχη του είναι να αποδείξει την αξία του χωρίς να χάσει τον εαυτό του.

Ο Σταύρος Τσουμάνης ως Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος είναι ο μεσαίος γιος της οικογένειας Κεχαγιά. Σοβαρός, εσωστρεφής και πειθαρχημένος, έχει μάθει να βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του.

Η παρουσία της Αρετής και οι νέες εξελίξεις θα τον αναγκάσουν να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να ακολουθεί τα «πρέπει» ή αν θα κυνηγήσει αυτά που πραγματικά θέλει.

Ο Ιάσονας Χρόνης ως Αλέξης

Ο μικρότερος γιος της οικογένειας είναι γοητευτικός, αυθόρμητος και γεμάτος αυτοπεποίθηση. Πίσω όμως από την ανέμελη εικόνα του κρύβεται ένας άνθρωπος που αναζητά αποδοχή και πραγματική αγάπη.

Ο Αλέξης θα βρεθεί αντιμέτωπος με συναισθήματα που δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει.

Η Δανάη Καλούτσα ως Φαίη

Η μοναχοκόρη της οικογένειας Κεχαγιά έχει μεγαλώσει μέσα στην άνεση και την πολυτέλεια, όμως η ζωή της δεν είναι τόσο εύκολη όσο δείχνει.

Αυθόρμητη, έντονη και συναισθηματική, δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απόρριψη και τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή της.

Η Μαριάννα Πουρέγκα ως Τζένη

Η σύζυγος του Ανδρέα είναι μια δυναμική γυναίκα που ξέρει να διεκδικεί όσα θέλει. Έξυπνη, γοητευτική και αποφασιστική, προσπαθεί να προστατεύσει τη θέση της μέσα στην οικογένεια.

Η εμφάνιση της Αρετής, όμως, θα ανατρέψει τις ισορροπίες και θα φέρει νέες συγκρούσεις.

Το καστ της σειράς «Οι κόρες της Αρετής»

Στη νέα δραματική σειρά του Alpha συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι:

Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα και Ηλέκτρα Γεννατά.

Στους ρόλους της Καιτούλας, της Έφης και της Αφροδίτης εμφανίζονται αντίστοιχα η Μάνια Παπαδημητρίου, η Αλεξία Καλτσίκη και η Ράνια Σχίζα.

Το σενάριο υπογράφει η Κατερίνα Γιαννάκου, τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Μιχάλης Κωνσταντάτος, ενώ η παραγωγή πραγματοποιείται από την Pedio Productions.

Η σειρά βασίζεται στο επιτυχημένο format «Mrs. Fazilet and Her Daughters» (Fazilet Hanım ve Kızları), δημιουργία της Avşar Film, με παραγωγό τον Şükrü Avşar και σενάριο της Sırma Yanık.

«Οι κόρες της Αρετής»: Έρχεται στον Alpha με μια ιστορία που θα συζητηθεί

Με φόντο τις οικογενειακές σχέσεις, τα κρυμμένα μυστικά και τις προσωπικές φιλοδοξίες, οι «Κόρες της Αρετής» έρχονται να φέρουν μια νέα δυνατή δραματική ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Μέχρι πού θα έφτανες για να αλλάξεις τη μοίρα σου; Η απάντηση θα δοθεί στη νέα σειρά του Alpha.

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