Το απίστευτο backstage υλικό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» που θα σε κάνει να κλάψεις από τα γέλια

Με μια ματιά Απολαυστικό backstage υλικό από τη σειρά «Μπαμπά, σ' αγαπώ» δημοσιεύτηκε.

Το υλικό περιλαμβάνει αστεία bloopers και στιγμές από τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν.

Η χημεία του καστ εκτός σεναρίου συνέβαλε στην επιτυχία της σειράς.

Το θετικό κλίμα στα γυρίσματα μεταδίδεται στους τηλεθεατές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα γέλια δεν σταματούν ποτέ… ούτε καν όταν η κάμερα γράφει! Πριν η αγαπημένη μας σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέψει δυναμικά με ολοκαίνουργια επεισόδια τη νέα τηλεοπτική σεζόν, μας κάνει το καλύτερο δώρο για να απαλύνει την αναμονή μας, θυμίζοντάς μας ακριβώς γιατί την αγαπήσαμε από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Ξέχασε για λίγο τα αυστηρά scripts και τις σοβαρές επαγγελματικές στιγμές, καθώς το αγαπημένο καστ αφήνει τις πρόβες και μας υποδέχεται στα παρασκήνια, μέσα από τα πιο αστεία, απολαυστικά και αυθόρμητα πλάνα από τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν.

Αν νομίζεις ότι οι πρωταγωνιστές, μαζί φυσικά με τους ασυναγώνιστους μικρούς μας ήρωες, παραμένουν σοβαροί και προσηλωμένοι όταν κλείνει η κλακέτα, τα επίσημα social media του Alpha έρχονται να σε διαψεύσουν με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Καθημερινά παίζουν στις οθόνες μας τα πιο επικά bloopers, γεμάτα με ασταμάτητα γέλια που διέκοψαν τις πιο κρίσιμες σκηνές, ξεκαρδιστικά σαρδάμ που έκαναν ολόκληρο το συνεργείο να λυθεί στα γέλια και μοναδικές backstage στιγμές που δεν χώρεσαν ποτέ στο τελικό μοντάζ, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η φανταστική χημεία πίσω από τις κάμερες ήταν το απόλυτο μυστικό συστατικό πίσω από την τεράστια επιτυχία της σειράς.

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Αυτό το μοναδικό και χαρούμενο κλίμα είναι που κρατάει το ενδιαφέρον αμείωτο, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο για την πρεμιέρα. Μέχρι τότε, τα βίντεο από τα γυρίσματα κατακτούν το διαδίκτυο και μας χαρίζουν καθημερινά άφθονο κέφι, υπενθυμίζοντάς μας πως πίσω από τους ήρωες που έχουμε αγαπήσει κρύβονται ηθοποιοί που περνούν εξίσου καλά με εμάς!

Είναι άλλωστε ολοφάνερο πως η αυθεντικότητα και η θετική ενέργεια είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν σε αυτή την τηλεοπτική παρέα, μετατρέποντας ακόμα και τις πιο απαιτητικές ώρες εργασίας σε ένα ατελείωτο πάρτι. Ετοιμάσου λοιπόν να απολαύσετε νέες δόσεις γέλιου και να συντονιστείτε ξανά στους δέκτες σας, καθώς οι εκπλήξεις που μας ετοιμάζουν για τη συνέχεια προβλέπονται εξίσου απολαυστικές!

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