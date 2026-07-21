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Τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες του «Κάμπινγκ»; Μπες στα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA

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Νέες backstage εικόνες και αποκλειστικές λεπτομέρειες για το «Κάμπινγκ», τη νέα κωμική σειρά του MEGA που έρχεται να σε κερδίσει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ» διαδραματίζεται σε ένα εναλλακτικό τουριστικό θέρετρο.
  • Η πλοκή ξεκινά με την άφιξη του Ιορδάνη και των παιδιών του, φέρνοντας μυστικά και ανατροπές.
  • Η σειρά εστιάζει στη φιλία, την αλληλεγγύη και τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων.
  • Βασίζεται στην κυπριακή σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha, με διασκευή σεναρίου από Έλενα Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τηλεοπτική σεζόν ετοιμάζεται να ανοίξει τα χαρτιά της και οι εκπλήξεις στο πρόγραμμα του MEGA προβλέπονται κάτι παραπάνω από δυνατές. Ανάμεσα στους τίτλους που ήδη μονοπωλούν το ενδιαφέρον και υπόσχονται να γίνουν η αγαπημένη σου τηλεοπτική συνήθεια, ξεχωρίζει το «Κάμπινγκ», μια νέα κωμική σειρά που ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και να σε βάλει σε εντελώς διαφορετικές, αλλά απολαυστικά απρόβλεπτες διαδρομές.

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Ξέχνα τα τυπικά τηλεοπτικά σκηνικά, γιατί οι νέες backstage εικόνες και τα teaser που έχουν ήδη κατακλύσει τις οθόνες μας αποκαλύπτουν έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Στο επίκεντρο βρίσκεται το εναλλακτικό τουριστικό θέρετρο «Άλλος Κόσμος», ένα κάμπινγκ που ετοιμάζεται να γίνει το καταφύγιο, αλλά και η αφετηρία, για μια σειρά από εκρηκτικές καταστάσεις. Εκεί, κάτω από τη σκιά των δέντρων και μακριά από τους ρυθμούς της πόλης, μια ετερόκλητη κοινότητα ανθρώπων συναντιέται, συγκρούεται και τελικά δένεται με τρόπους που δεν φαντάζονται ούτε οι ίδιοι.

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Οι χαρακτήρες, τα μυστικά και η μεγάλη ανατροπή

Η πλοκή παίρνει φωτιά από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, με την άφιξη του κυνηγημένου Ιορδάνη και των παιδιών του στο κάμπινγκ. Η εμφάνισή τους λειτουργεί σαν ντόμινο, φέρνοντας στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά, παλιές ιστορίες και καταστάσεις που ακροβατούν ανάμεσα στο πηγαίο χιούμορ και την αγωνία. Κάθε χαρακτήρας κουβαλάει τη δική του τρελή ιστορία, και η χημεία ανάμεσα στους ηθοποιούς του πολυπρόσωπου πρωταγωνιστικού συνόλου φαίνεται πως είναι το μεγάλο «όπλο» της παραγωγής.

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Πέρα από τις κωμικές παρεξηγήσεις και τις αλλόκοτες καταστάσεις που θα γεννηθούν στη φύση, το «Κάμπινγκ» έρχεται να σου θυμίσει τι πραγματικά μετράει. Στον πυρήνα της, η ιστορία αυτή μιλάει για τη φιλία, την αλληλεγγύη και τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων όταν οι συνθήκες σε αναγκάζουν να τα ξαναρχίσεις όλα από την αρχή.

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Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

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MEGA κάμπινγκ
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