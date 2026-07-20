«Οι Κόρες της Αρετής»: Η νέα σειρά του Alpha που θα γίνει η νέα σου εμμονή

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη νέα δραματική σειρά του Alpha που υπόσχεται να μας καθηλώσει τη νέα σεζόν

Με μια ματιά Η νέα σειρά του Alpha, «Οι Κόρες της Αρετής», επικεντρώνεται σε μια μητέρα που θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον των κορών της.

Η ιστορία περιλαμβάνει τη σύγκρουση της οικογένειας της Αρετής με την πλούσια και μυστικοπαθή οικογένεια Κεχαγιά.

Η σειρά εξερευνά θέματα μητρικής αγάπης, φιλοδοξίας, έρωτα και ταξικών διαφορών.

Βασίζεται στο τουρκικό format «Mrs. Fazilet and Her Daughters» και υπόσχεται δράμα και ανατροπές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ετοιμάσου να κολλήσεις, γιατί η επόμενη μεγάλη τηλεοπτική σου εμμονή μόλις ανακοινώθηκε και έχει όλα τα συστατικά για να μας καθηλώσει. Ο Alpha «χτυπάει» ξανά στη μυθοπλασία και αυτή τη φορά μας συστήνει τις «Κόρες της Αρετής», μια ιστορία που υπόσχεται να φέρει τα πάνω-κάτω στην οθόνη μας, μπλέκοντας τη μητρική αγάπη, την αδίστακτη φιλοδοξία και έρωτες που δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αρετή, μια γυναίκα-σύμβολο που έμαθε να επιβιώνει μέσα στη φτώχεια. Με μια ζωή γεμάτη στερήσεις πίσω της, είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα, ακόμα και το ακατόρθωτο, για να εξασφαλίσει στις κόρες της το μέλλον που η ίδια δεν είχε ποτέ. Από τη μία η Άννα, η ευαίσθητη και ονειροπόλα μικρή, και από την άλλη η Ναταλία, η δυναμική και ανυπότακτη μεγάλη που αρνείται πεισματικά να μπει σε καλούπια.

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Η ζωή τους, όμως, πρόκειται να αλλάξει ριζικά όταν οι δρόμοι τους διασταυρωθούν με την οικογένεια Κεχαγιά. Είναι η επιτομή της δύναμης, της αίγλης και του πλούτου, αλλά όπως ξέρουμε καλά, πίσω από τις κλειστές πόρτες των αρχοντικών κρύβονται τα πιο σκοτεινά μυστικά. Ο αυστηρός πατριάρχης, Λεωνίδας Κεχαγιάς, μαζί με τα τέσσερα παιδιά του, κουβαλούν ρωγμές και ανεκπλήρωτα θέλω που θα πυροδοτήσουν μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση.

Όταν αυτοί οι δύο κόσμοι, ο κόσμος της Αρετής και ο κόσμος των Κεχαγιά, συγκρούονται, τα πάντα ανατρέπονται. Η φιλοδοξία συναντά την ανάγκη, οι ταξικές διαφορές δημιουργούν «εκρηκτικά» μείγματα και τα κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια για να δοκιμάσουν τις σχέσεις και την αγάπη των ηρώων. Είναι η ιστορία για τις επιλογές που παίρνουμε και πώς αυτές, τελικά, καθορίζουν τη μοίρα μας.

Αν ψάχνεις για μια σειρά με υψηλή αισθητική, έντονο συναίσθημα και ανατροπές που θα σε κάνουν να ανυπομονείς για το επόμενο επεισόδιο, τότε οι «Κόρες της Αρετής» είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Κράτα σημειώσεις, γιατί από τη νέα σεζόν, οι βραδιές μας στον Alpha αποκτούν ένα νέο, δραματικό ενδιαφέρον που δεν θα θέλεις να χάσεις με τίποτα!

Συμμετέχουν:

Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Βασισμένο στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), πρωτότυπη σειρά σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar, σενάριο Sırma Yanık.