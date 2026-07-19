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Η Αγγελική Ηλιάδη στο After Dark: «Έχω τη δουλειά μου και την οικογένειά μου, αλλά είμαι μόνη»

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Η Αγγελική Ηλιάδη μιλά ανοιχτά στο After Dark και εξηγεί γιατί είναι πλέον «παράξενη» στις σχέσεις της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε ότι είναι μόνη, παρά το ότι έχει δουλειά και οικογένεια.
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η τύχη της στα προσωπικά δεν ήταν σύμμαχος τα τελευταία χρόνια.
  • Η Ηλιάδη παραδέχτηκε ότι έχει γίνει απαιτητική και παράξενη στις σχέσεις της.
  • Τόνισε ότι θέλει συγκεκριμένα πράγματα για να προχωρήσει σε μια σχέση.
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Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής, 19 Ιουλίου, στο πλατό του After Dark απέναντι από τον Θέμη Γεωργαντά. Σε μια κουβέντα που κινήθηκε από τα επαγγελματικά μέχρι τα άδυτα της προσωπικής της ζωής, η γνωστή τραγουδίστρια δεν δίστασε να ανοίξει τα χαρτιά της, αποκαλύπτοντας την τωρινή της κατάσταση, αλλά και το πόσο «δύσκολη» έχει γίνει η φύση της στις σχέσεις με το πέρασμα του χρόνου.

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Όταν ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη γνωστή του άνεση, την «πίεσε» για να μάθει αν η καρδιά της είναι «κατειλημμένη», η Αγγελική Ηλιάδη απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Έχω τη δουλειά μου, έχω την οικογένειά μου. Αλλά είμαι μόνη», παραδέχτηκε χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι ο παρουσιαστής της υπενθύμισε πόσο όμορφη γυναίκα είναι, η ίδια δήλωσε πως η τύχη της στα προσωπικά δεν στάθηκε ιδιαίτερα σύμμαχος τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει κλείσει οριστικά την πόρτα στο μέλλον.

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Οι «οδηγίες χρήσης» και τα αυστηρά κουτάκια

Η συζήτηση πήρε πιο «τεχνικό» χαρακτήρα όταν ο Θέμης της ζήτησε να δώσει κάποιες… οδηγίες χρήσης σε όσους θα ήθελαν να διεκδικήσουν την καρδιά της. Η τραγουδίστρια, έχοντας πλέον την εμπειρία χρόνων, έθεσε τα πράγματα στη βάση τους, αναλαμβάνοντας και το δικό της μερίδιο ευθύνης: «Μετά από τόσα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επίσης, εγώ είμαι πολύ απαιτητική και πολύ παράξενη. Να το τονίσω κι αυτό γιατί δε φταίνε πάντα οι άλλοι. Εγώ θέλω ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα πράγματα. Αν δεν τα έχω, δεν μπορώ να κάνω χωριό μαζί σου. Πρέπει να μπουν τα tick in the box. Γεια σου! Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε;»

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After Dark ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ Θέμη Γεωργαντάς
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